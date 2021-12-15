Улон ӟечоме — ужась кулэсме

Арлы быдэ 6 сюрс адями городэ кошке

Йылпумъяське Гуртлэн арез. Воштӥськиз-а гуртъёсын улон? Мае возьмано азьланяз?

Урамъёс выльдӥсько

Берло 10 арез чаклано ке, туэ гурт удыслы трос коньдон висъяськиз — федерал бюджетысь но элькун казнаысь вуиз ог 3 миллиард 400 миллион манет. Унояз гуртъёсын воштӥськонъёс ортчизы: ог­лом 693 соцобъектъёс лэсьтэмын я выльдэмын. Школаос, нылпи садъёс, фельдшер-акушер пунктъёс тупатэмын, ву гумыос, газ кыскемын, Интернет, связь пыртэмын. Сюрес волятыны гинэ ог 2 миллиард манетлэсь трос коньдон кошкиз. Со сяна, гуртъёсты азинтон кун программая лэсьтэмын семьяен шутэтскон интыос, тротуаръёс, шудон площадкаос — ваньмыз 91 объект. Туэ 2 гуртын та программалы луыса гурт удысын ужасьёслы посёлокъёс ӝутӥсько. Озьы ик Кизнер, Ува, Грак ёросъёсын йылаз-пумаз вуо ни нылпи садъёс, школаос, ФАП-ёс.

Эгра ёросысь Мазьги гуртын «Вортча пумита» шутэтскон площадка лэсьтӥзы. Туспуктэм Ольга Соловьёвалэн архивысьтыз.

— Гуртлэн арез луонлык сётӥз валаны, кыӵе шуг-секытъёс кылдэмын ёросъёсын, кудпала азинсконо, — вера гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Котькуд ёросын ортчытӥмы юалляськон. Дэмен кенешимы секыт югдур но отысь потон сярысь. Гуртъёсты ӝутонъя проектъёс малпамын вал. 15 ёросъёсысь 29 бадӟым проектъёс быдэсмыны кутскизы ни. Уноез герӟаськемын ужан интыос, турмаршрутъёс, шутэтскон интыос кылдытонэн. Кылсярысь, Сарапул ёросысь Юрино гуртын калыклы ваньмон дырзэ ортчытыны ог 2 миллион манет тыр парк лэсьто. Со сяна, татын чаклало 8 сюрс йырлы ферма пуктыны, ужан интыос кылдытыны, ужасьёслы коркаос пуктыны. Эгра ёросысь Мазьги гуртын басьтӥськизы спортгородок, этнопарк лэсьтыны, чаклало вуриськон цех, кафе усьтыны.

Туэ Вотка ёросысь Пихтовка черкогуртын «Вуоноысь гурт» пилотной проект быдэсмиз. Гуртлэн тусыз но улон сямыз соин валче быдэсак воштӥськизы. Сюрес лэсьтон но ӟеч Интернет кыс­кон сярысь гинэ вераськон уг мыны. Нылпи садын, школаын, культурая юртын, ФАП-ын цифровой технологиосты куто ни. Кылсярысь, садэ вуттэмын вераськись мунёос, соос, улэп муртъёс сямен, нылпиосын верасько. ФАП-ын черодын пукисьёслэн вирзӥбетсы, температуразы шуак ӝутӥське ке, компьютер соку ик фельдшерлы ивортэ. Таӵе проектъёс вуоно арын быдэсмозы эшшо 2 гуртын, отӥяз — мукетъёсаз.

— Гуртысь улон-вылонэз ӟечомытон понна 1 ар — со ӧжыт. Нырысь ик сюресъёс­ты лэсьтоно, связь кысконо, отӥяз ни мукет сюлмаськонъёсты борды басьтӥськоно. Оскисько, та ар ӵоже калыклэн дырыз вал асьсэ гуртсы шоры мукет синмын учкыны, — шуэ министр.

Трактористъёс пегӟо

Ар шуг-секытъёстэк ӧз ортчы. Кӧс куазь гурт хозяйствоос понна бадӟымесь ыштонъёс вайиз. Урожай сутскемен, 493 сюрс тонна гинэ ю тысь кутсамын. Кылем арын сярысь, со 210 сюрс тонналы ӧжытгес. Котьма ке но хозяйствоос выль вормонъёсын шумпотто: ар пумозь ог 910 сюрс тонна йӧл кыскыны кулэ. Ӝоген 1 миллион тоннаозь вуом.

Можга ёросысь «Заря» хозяйстволэн кивалтӥсез Валентин Владимиров вера:

— Дунъёс будэмен, ужаны секыт. Ферма пуктыны кутскимы вал — гужемозь пуктӥськонмес дугдытӥмы. Куд-огезлы таяз арын эшшо секытгес: сиён ӧвӧл бере, пудомес вандом, шуо. Гуын 2-3 ар кыллись силосэз но басьто ни. Бакча сиён будэтӥськомы на ми но Пичи Пурга ёросысь «Надежда» гинэ. Юасьёс трос — дасяса ум вуиське. Тужгес ёрто кубисталы. Дунъёс пумысен но уг эчешо. Азьло бакча сиёнэн уг выры ни шуиськом вал. Выльысь мылкыд ӝутӥське. Но азьланяз кызьы ужаны паймоно: кадръёслы ёрмиськомы. Механизаторъёс вань ик, но пудо сюдыны, скал кыскыны лыктӥсьёс ӧвӧл. Сӥльлэсь сиён лэсьтӥськомы, отчы но мынӥсь уг сюры. Егитъёс кызьы пельнянь кутыны но уг тодо. Сиён-юонлэн поттон дуныз йылэ, нош барышез уг адӟиськы. 10 пол малпаськоно кутскон азьын. Команда кылдытыны секыт. Бадӟым уждун ӵектӥськод — уг лыкто,

асьсэос доразы пуко. Выходнойёс но, пе, хозяйствоын ӧвӧл, озьы ужаммы уг поты.

Гуртъёсысь арлы быдэ ог 6 сюрс адямиос кошко. Ольга Абрамова пусъемъя, югдур ӧз воштӥськы ке, матысь 10-12 ар ӵоже ужась уд шедьты ни. Хозяйствоосы лыктӥсь егит трактористъёслы, дояркаослы, специалистъёслы подъёмной сётыны арлы быдэ 30 миллион манет висъяське. Но со егитъёсты уг возьы. Училищеосы мынӥсь но уг сюры. Гуртын шоро-куспо уждун 20-27 сюрс манет. Тракторист апрель пумысен октябрёзь басьтэ 80-100 сюрс манет. Нош толалтэ? Соиз но вань: хозяйствоослы туннэ кулэ кӧня ке ужез огдыре быдэстыны быгатӥсьёс. Озьыен, ссузъёсын-вузъёсын сыӵе дышетон программаос кылдытоно. Али та бордын уж мынэ. Кылсярысь, Можгалась ветколледж «Можгаплем» предприятиен валче генетика бордын тыршо.

Фермеръёс йыло

— Гуртысь улонэз умоятыны тыршон — со умой проект, — пусъе Балезино ёросысь егит фермер Антон Колотов. — Но туннэ егитъёс тросэз бухгалтере, менеджере мыно, нош ми кытысь тракторист шедьтыны паймиськом. Егитъёслы дышетскыны, ужаны но улыны условиос кылдытоно, школаысен ик гурт ужлы дышетоно. 20 муниципал кылдытэтысь ог 583 пиналэз агроклассын дышето, но малы вань школаосы программаез пыртонтэм? Али школаын трактористлэсь правозэ басьтыны уг луы ни. Фермере мынӥсьёс но тросгес луысалзы, но котыр ласянь тыриськонъёс пачкато. Заводъёсы келян азьын табере йӧлэз экспертиза пыр ортчытыны кулэ, нош со хозяйствоос но фермеръёс понна ватсаса уксё кисьтон луэ. Куд-огъёсыз нуналаз 1-5 тонна гинэ йӧл кыс­ко. Соослэн ужамзы, дотациос басьтэмзы потэ, но уг сёто, тросгес кысконо, шуо. Лыдъясько, та сярысь но малпаськоно. Оло, Кун Кенеш кичӧлтонэн потоз? Али шаерамы сыр пӧзьтӥсьёс, йогурт лэсьтӥсьёс йыло. Соослы азинскыны условиос кылдытоно.

Грантэн техника но тӥрлык юасьёс трос луизы. Но дунъёс ялан тэтчамен, басьяськемзы уг луы. Фермеръёс кышкало ни проектъёс борды ик кутскыны. Юрттӥсь-валэктӥсь ӧз сюры ке, сиён-юон поттонэз йылтыны уз луы, шуо. Соин ик вуоно арын фермеръёслы бадӟымгес саклык висъяськоз.

— Бюджетын ёркыт ке но, вуоно арын но гурт удыслы тамында ик субсидиос висъяськозы, — вера Ольга Викторовна. — Пудо вордонын ӟеч ужаны быгатӥськомы ни. Нош будосъёсын, селекциен выреммы уггес пӧрмы на. Соин ик вуоно арын музъем борды басьтӥськомы. Фермеръёслы уногес грантъёс люкыломы. Бадӟымесь хозяйствоос аналтэм бусыос шоры уг учко ни. Нош фермеръёслы соос кулэ на. Гурт туризмен вырисьёслы грант сётъяломы, со но гуртъёсты ӝутыны юрттоз. Гуртъёсты 2030-тӥ арозь азинтонъя стратегия бордын ужаськомы. Ӝоген тодомы, кытын мар вылез луоз.

Кун Кенешысь гурт удыс понна кыл кутӥсь ялан ужась комиссиен кивалтӥсь Владимир Варламов:

— Огпол Можга ёросысь школьникъёс юало: урамамы ку тротуаръёсмы луозы? Школа, клуб дорозь туфлиен ветлэммы потэ, пе. Нылпиослэн куронзы элькунамы быдэсмыны кутске. Гуртлэн араз туж трос лэсьтэмын. Азьланяз но гуртоослы саклык висъяно, ёросъёсты ӝутоно. Асьме гуртъёсмы калыклы улыны ярамон мед луозы.

Удмуртиысь Фермеръёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсь Михаил Лебедев:

— Бадӟым гуртъёсын улон городын улонлэсь бере уг кыльы ни. Но гань-гань шокчыны люкетӥсь «пӧськыосмы» трос на. Секыт кредит басьтыны, лизинген техника я оборудование кутыны уг пӧрмы. Тросэз усто кадръёс городэ кошкизы ни. Кызьы адямиосты гуртэ берыктод на? Со быдэс политика луыны кулэ.

Елена САРАМАТОВА