Улонэ пыӵаны кутскиз туризмез азинтонлы сӥзем национальной проект
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Туэ мае улонэ пыӵаны кутскиз туризмез азинтонлы сӥзем национальной проект.
Кун Думаысь Лариса Буранова верамъя, федерал казнаын вуоно арлы та проектэз улонэ пыӵатон вылысь 167 миллиард манет чакламын. Отысь бадӟым люкетэз кошкоз гуртъёсы но городъёсы выль турмаршрутъёс усьтыны.
Удмуртия нацпроектэ, валамон, пыриськытэк уз кыльы. Туризм удысэз юнматон понна вуоно арысен Правительство бордын ужаны кутскоз Туризмъя агентство. Удыслы элькун бюджетысь 16 миллион манет висъямын луоз.
Туэ ар ӵоже шаерамы 560 сюрс туристъёс вуылӥзы. Чакламъя, вуоно арын 700 сюрс муртэ пумитаны-келяны быгатом ни.
Элина Кумачёва