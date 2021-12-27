Удмурт кыллэн кӧкыез — пичи гурт
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Таяз арняе Ижысь Эшъяськон юртын Выль ар кыз котырын бергазы удмурт нылпиос, визьнодасьёс но анай-атайёс. Озьы ортчиз «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн «Пичи чеберайёс но батыръёс» вожвылъяськонэзлэн йылпумъянэз.
Кыз котырын бергазы чеберайёс но батыръёс
Ужрад огазеяз Удмуртиысь но шаермылэн палэнысьтыз нылпиосты. Вожвылъяськонын нырысьсэ нимысьтыз номинация чакламын вал бускель республикаосын улӥсь пиналъёс понна. Конкурсэ куриськисьёс туэ туж уно вал — 400 мында заявка вуиз. Рекорд пуктӥзы лымшор ёросъёс: соос 100-лэсь трос куриськон келязы.
— Нылпи садэ ветлӥсьёс сяна, вожвылъяськонэ пыриськыны быгатӥзы покчи классъёсын дышетскисьёс но. Нылпиосты дунъязы, нимысьтыз 5 группалы — лымшор, уйпал, шор ёросъёс, Ижкар но Удмуртилэн палэнысьтыз улосъёс (Татарстан, Башкортостан) — люкылыса. Озьы вормон пиштӥз нылпи садъёсысь но школаосысь быдэн 5 чеберайлы но 5 батырлы. Эшшо 40 пиналъёс пӧртэм номинациосын пусъемын, — вераз «Удмурт нылкышно кенешлэн» кивалтӥсез Елена Миннигараева.
Шаркан ёросысь Мувыр школа-садын ужась Екатерина Чазова 8-тӥ арзэ дасяз пиналъёсты та конкурсэ.
— Нырысетӥ араз ик ми вормисьёс пӧлын вал. Районын 6 пол ваньзэсты азьпалтылӥм, 2 пол республикаын вормылӥм ни. Милям нылпиосты дасяны туж зол командамы: методист но, школалэн кивалтӥсезлэн воштӥсез но, — вера Екатерина Геннадьевна.
Туэ мувыръёс 2 пиналзэс конкурсэ дасязы. Нылпиосын Вожодырез возьматӥзы, пӧртмаськизы, тунаськизы. Таӵе ужрадъёс дыръя пиналъёслы ваньмыз паймымон, удмурт кылын тунсыкъяськонзы сайка. Но конкурслы дасяськон быре но, нылъёс но пиос куспазы ӟуч кылэ выжо.
— Гуртазы анай-атайёссы ӟуч кылын верасько, соос бордын пиналъёссы ӟучомо. Туж секыт соку ужаны, малы ке шуоно 6 аресъем пиналын нуныен сямен вераськоно луэ, солы ваньзэ выльысь удмурт кылын верано-валэктоно, — шуэ Екатерина Чазова.
Мувыръёслэн дасям нылпиоссы — Марьяна Нуриахметова но Роберт Никитин — «Шор чеберай» но «Шӧртчи» ним басьтӥзы.
Оскон пыӵато визьнодасьёс
Пандемиен сэрен «Пичи чеберайёс но батыръёс» конкурсэз сцена вылын ортчытыны ӧз луы. Визьнодасьёс нылпиослэсь быгатонлыкъёссэс возьматӥзы, видео лэсьтыса.
Таӵе амаллэн ӟеч палыз но вань. Кылсярысь, пичи гуртъёсысь нылпиос азьло аръёсы финалэ шедьыны уггес быгато вал. Уго ёрос центръёсын вожвылъяськон дыръя ӵемысь азьпалан луылӥзы райцентръёсысь нылпи садэ ветлӥсьёс. Нош кин ворме районын, со ик мынэ республикае.
Вань конкурслэн мукет палыз но. Нылпиос ӧзгес валалэ, бадӟым ужрадэ дасясько шуыса, верало визьнодасьёс. Уго пиналъёс мар кулэ дышетӥзы, садик юртын ик кырӟазы-веразы, видео гожтӥзы. Соос понна конкурсэ пыриськон огшоры нунал кадь ортчиз.
Со сяна, видео пыр нылпилэсь удмурт кылэз тодэмзэ 100 процентлы дунъяны уг луы. Куддыръя со сыӵе зол дасямын, кырӟа но, кылбур но вера таш-таш анай кылын. Нош юан сётӥд ке, удмурт сямен вазьыны уз тоды, визьнодасьлэн ымаз учкоз.
Глазов ёросысь Дондыкар гуртысь 2-ез пиналъёс — Кира Антонова но Тимофей Булдаков — уйпал ёросъёс пӧлын вормисе потӥзы. Соосты та конкурсэ дасяз Людмила Ушакова. Визьнодась арлы быдэ вожвылъяськонэ пыриське.
— Республикаын 2-тӥ ползэ вормим ни. Нылпиосмы каль (али) ичи. Быдэс садын 25 пиналъёс, группаын 13 кузя. Соин пӧлысьтызы кинэ быръёно шуыса, шугомиськом. Нылпиосты удмурт кылэ выжтыны секыт. Соос куспазы
ӟуч верасько. Анай-атайёс юрттысалзы ке, капчигес луысал. Конкурсэ пыриськоно яке кыӵе ке ужрадэ мыноно ке, мумы-бубыосмы но потто удмурт кылзэс, но берло аналто, — вера сюлэмшугъяськонзэ Людмила Геннадьевна.
Вожвылъяськон бурдъя
Уйпал но шор ёросъёсысь пиналъёсын ӵошатоно ке, лымшорысь дыдыослэн но этеослэн ӟучомон ласянь куректонзы ӧжытгес. Но татын но пиналъёс чиньыен лыдъямон.
Кылсярысь, Пичи Пурга ёросысь Шорын Юри гуртысь нылпи садэ 9 пинал ветлэ.
— Пӧлысьтызы кинэ ке бырйыны туж секыт. Удмурт кылын чебер верасько, куспазы но анай кылын шудо-кенешо. Кин ке вераськыны востэм, мукетыз кырӟасал-верасал, дыр, но куараез уггес поты. Озьы ке но самой шаплыоссэ конкурсэ поттӥм ик. Шумпотӥськом, анай-атайёс юрттӥсько ке, — вера воспитатель Татьяна Алексеева.
Татьяна Юрьевна 34 ар нылпи садын ужа. Таӵе вожвылъяськонъёсы со мыло-кыдо пыриськылэ. Туэ 6-тӥ ползэ конкурсэ дасяськизы.
Азалия Иванова «Визьпог» луиз, Глеб Матвеев — «Шӧртчи».
— Мон гимнастикае но ветлӥсько, «Веселинки» студиын но кырӟасько. Ми Глебен лыдӟиськыны но быгатӥськом, вуоно арын школае мыном, — возьдаськонзэ вормыса, вера Азалия.
Зэм, гуртын нылпиослы кружокъёс ӧвӧл. Нылпилэсь быгатонлыксэ азинтон понна сюлмаськоно анай-атайёслы. Тани Азалиез мамаез Пургала но, Иже но кружокъёсы нуллэ. Сыӵе дыръя пинал дӥсьтӥсьгес луэ.
Город пыдберез лёга
Ӵошатсконэ туж мыло-кыдо пырисько Ижысь нылпи садъёс но. Куриськисьёс эшшо но тросгес луысалзы, но удмурт сямен чылкыт вераськись нылпиосты шоркарын шедьтыны шуг.
Арлы быдэ та ӵошатсконэ пыриське Кузебай Герд нимо нылпи сад. Туэ татысь Евдокимов Матвей «Город Батыр» луиз, Арина Киселёва — «Мусокай».
Арина ужрадэ анаеныз но пичи сузэреныз ӵош лыктӥз. Егит анай нылъёсызлы пичиысенызы удмурт кылэз гажан пыӵатэ, удмурт дэремзы но парен вуремын.
— Мон ачим Пичи Пурга ёросысь Выль Мӧнья гуртысь, картэлэн ӵыжы-выжыез Кизнер ёросысь. Улӥськомы Дэри ёросысь Хохряки гуртын. Но удмурт кылэз дышетон вылысь Аринамес юри нуллӥськом Ижысь нылпи садэ. Гуртамы но котьку удмурт кылын вераськиськом, — шуэ Мария Киселёва.
«Пичи чеберайёс но батыръёс» конкурсысь нылпиос бадӟым но дуно кузьымъёсын бертӥзы. Вожвылъяськонэ пыриськем вань пиналъёс нимысьтыз сертификатъёсын дунъямын.
Эшъяськон юртын ик йылпумъянъёс лэсьтӥзы покчи классъёсын дышетскисьёслэн «Тыро-пыдо» конференцизылы. Со сярысь лыдӟелэ матысь номеръёсамы.
Елена Скворцова
Туспуктэмъёсыз Максим Егоровлэн