Удмуртиысь 20 школаос тупатъямын луозы
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Удмуртиысь 20 школаос 2022-тӥ-2023-тӥ аръёсы тыро-пыдо тупатъямын луозы.
Кун Думалэн депутатэз Андрей Исаев верамъя, талы Россилэн казнаысьтыз 639 миллион манет пала висъямын луоз. Тодмо луиз ни, кыӵе дышетон организациос списоке сюресын, со:
Красногорскысь гимназия;
Эгралась 2-тӥ номеро шор ёзо школа;
Алнашысь Г.Д. Красильников нимо шор ёзо школа;
Сюмси шор ёзо школа;
Уваысь 4 номеро шор ёзо школа;
Глазов ёросысь Понино шор ёзо школа;
Сюмси ёросысь Орловской шор ёзо школа;
Ува ёросысь Нылга шор ёзо школа; Каракулино шор ёзо школа; Ижысь 92 номеро шор ёзо школа; Ярысь шор ёзо школа; Сарапул ёросысь Тарасово шор ёзо школа;
Можга ёросысь 4 номеро шор ёзо школа; Сюмси ёросысь Кильмезь шор ёзо школа; Балезиноысь 2 номеро шор ёзо школа; Яр ёросысь Бадӟымгурт шор ёзо школа;
Сарапулысь 26 номеро лицей; Сарапулысь 1 номеро шор ёзо школа; Кез ёросысь Чепца шор ёзо школа; Яр ёросысь Вортча огъя тодон-валан сётон школа.
Элина Кумачёва