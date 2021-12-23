Удмуртиысь 20 школаос тупатъямын луозы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 декабря, 2021 16:10

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Удмуртиысь 20 школаос 2022-тӥ-2023-тӥ аръёсы тыро-пыдо тупатъямын луозы.

Алнашысь шор ёзо школа. Туспуктэм Алексей Семёновлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Кун Думалэн депутатэз Андрей Исаев верамъя, талы Россилэн казнаысьтыз 639 миллион манет пала висъямын луоз. Тодмо луиз ни, кыӵе дышетон организациос списоке сюресын, со:

Красногорскысь гимназия;

Эгралась 2-тӥ номеро шор ёзо школа;

Алнашысь Г.Д. Красильников нимо шор ёзо школа;

Сюмси шор ёзо школа;

Уваысь 4 номеро шор ёзо школа;

Глазов ёросысь Понино шор ёзо школа;

Сюмси ёросысь Орловской шор ёзо школа;

Ува ёросысь Нылга шор ёзо школа; Каракулино шор ёзо школа; Ижысь 92 номеро шор ёзо школа; Ярысь шор ёзо школа; Сарапул ёросысь Тарасово шор ёзо школа;

Можга ёросысь 4 номеро шор ёзо школа; Сюмси ёросысь Кильмезь шор ёзо школа; Балезиноысь 2 номеро шор ёзо школа; Яр ёросысь Бадӟымгурт шор ёзо школа;

Сарапулысь 26 номеро лицей; Сарапулысь 1 номеро шор ёзо школа; Кез ёросысь Чепца шор ёзо школа; Яр ёросысь Вортча огъя тодон-валан сётон школа.

Элина Кумачёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 декабря, 2021 16:10
TAGS: выльдӥськон