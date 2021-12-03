Удмуртиысь эм юртъёсы 13 «скорой» но 12 санитарной машинаос вуизы

Ӝог юрттэт сётон машинаос кошкизы Воткинск, Балезино, Дебес, Кез, Красногорск, Сьӧлта, Шаркан но Яр ёрос больницаосы, 5-ез машина — Ижысь эмъян юртъёсы.

12 санитарной машинаос — Алнаш, Балезино, Игра, Камбарка, Красногорск, Пичи Пурга, Можга, Юкаменск, Якшур-Бодья, Яр но Сарапул эм юртъёсы.

Туспуктэм Удмуртиысь тазалыкез утёнъя министерстволэн пресс-службаезлэн

— Берло дыре Удмуртиысь тазалыкез утёнъя юртъёслэн автопарксы трослы выльдӥськиз. 2021-тӥ арын гинэ туала куронъёслы тупась 123 санитарной но 20 «скорой» машинаос вуизы. Со машинаос туж юртто, эмчиосты висисьёс доры дыраз вутто, — вераз Удмуртиысь тазалыкез утёнъя министрлэн воштӥсез Марина Петренко.

Марина Петренко пусйиз, та уж вуоно арын но азьланьтӥськоз шуыса.