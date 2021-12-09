Удмуртиысь конькиен бызьылӥсьёс вормисьёс пӧлын
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Кылем шутэтскон нуналъёсы Удмуртиысь конькиен бызьылӥсьёс Россиысь но дуннеысь кубокъёс понна ӵошатсконъёсын вылӥ интыос басьтӥзы.
Ижысь Всеволод Ятов та нуналъёсы Германиын бызьылэ. Россиысь командаен ӵош преследование амалъя вожвылъяськонын 3-тӥ инты басьтӥз. Нимаз стартъёсын но умой лыдпусъёс возьматӥз, 1500 метре бызьылонын 3-тӥ инты басьтӥз, нош 1000 метре бызьылонын 14 инты луиз.
Нижний Новгородын спортъя мастерез Татьяна Аверинаез буре вайыса вожвылъяськонын Удмуртиысь спортсменъёс пьедесталэ шедизы. Юлия Никитина 1-тӥ инты басьтӥз 100 метре бызьылонын. Вормисьёс пӧлы озьы ик шедизы Матвей Шмаков, Ростислав Языков, Александра Лукшина. Нош таяз шутэтскон нуналъёсы Нижний Новгородын ик ортчоз Приволжск федерал округлэн первенствоез.