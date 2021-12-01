Удмуртиын улӥсьёс быгатозы пыриськыны «Будь готов» цифровой компетенциосъя интенсиве
Россиысь Минцифры, «2035 университет» но Цифровой грамотностез азинтонъя консорциум «Будь готов» цифровой компетенциосъя интенсив мытӥзы.
Элькунамы улӥсьёс быгато итӥськыны интенсиве готовкцифре.рф платформаысен 20-тӥ декабрёзь. Вебинаръёсын но мастер-классъёсын выль тодон-валанъёс басьтыны луоз. Ужрад ортчоз дун тырытэк.
Интенсивын вань луонлык ортчыны цифровой грамотностья тест но басьтыны со сярысь электронной сертификат.