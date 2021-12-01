Удмуртиын улӥсьёс быгатозы пыриськыны «Будь готов» цифровой компетенциосъя интенсиве

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 1 декабря, 2021 14:39

Related Articles

Россиысь Минцифры, «2035 университет» но Цифровой грамотностез азинтонъя консорциум «Будь готов» цифровой компетенциосъя интенсив мытӥзы.

Элькунамы улӥсьёс быгато итӥськыны интенсиве готовкцифре.рф платформаысен 20-тӥ декабрёзь. Вебинаръёсын но мастер-классъёсын выль тодон-валанъёс басьтыны луоз. Ужрад ортчоз дун тырытэк.

Интенсивын вань луонлык ортчыны цифровой грамотностья тест но басьтыны со сярысь электронной сертификат.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 1 декабря, 2021 14:39
TAGS: дышетсконинтенсив