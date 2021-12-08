Удмуртилэсь пиналъёсты будэтон амалъёссэ мукет улосвылъёсын но пыӵатоно

Удмуртилэн Тӧроезлэн администрациезлэн кивалтӥсез Сергей Смирнов пиналъёслы патриотической мылкыд пыӵатон сярысь вераськиз Совето Союзысь Героен, генерал-лейтенантэн Юрий Бабанскиен. Удмуртиын ортчиз солэн призэз понна боксъя ӵошатскон.

Сергей Смирнов вераз: Удмуртиын 2020-тӥ арысен бадӟым саклым висъяське пиналъёслы вордскем музъемез яратон мылкыд пыӵатонлы. Ортчытъясько трос ужрадъёс, пиналъёсын ужась организациосты одӥг ӧре огазеяны пӧрмиз.

Туспуктэм Udmurt.ru сайтысь.

— Ми понна валтӥсез — ужрадъёс ялан мед ортчылозы. Пичи гуртъёсысь нылпиос но мед быгатозы асьсэды возьматыны. Пинал спортсменъёс, шоркаре вуыса, асьсэды зэмос чемпионъёсын шӧдо, соку ик валало спортлэсь кулэлыксэс но шонер сюрес вылын сылэмзэс, — шуэ Сергей Смирнов.

Юрий Бабанский вылӥ дунъяз улосмылэсь та удысъя ужамзэ но ӵектӥз амалъёсмес мукет улосвылъёслы но возьматыны.