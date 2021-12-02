УдГУ-ысь дышетӥсь мылкыдзэ вераз прививка пуктыны пумитъяськисьёс сярысь

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 2 декабря, 2021 11:09

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2021-тӥ арын ноябре Telegram мессенджерын кылдӥз антипрививочникъёслы пумит луисьёслэн «Мракоборец/Борцы с антиваксерами» огинзы. Каналлэн авторъёсыз верало янгыш информация вӧлмемен нюръяськемзы сярысь.

Вакцина пуктон.
Туспуктэм: Тазалык утёнъя министерстволэн пресс-службаез

УдГУ-ысь дышетӥсь Эльвира Рогозина уг лэзьы оскыны вотэс бамъёсысь коронавируслы пумит вакцина сярысь вань иворъёслы. Дышетӥсьлэн малпамезъя, янгыш информация вӧлмытӥсь ресурсъёсты блокировать кароно.

— Мон прививка пуктон понна. Советской эпидемиологическая школа 20-тӥ даурын будэс дуннелы возьматӥз вал аслэсьтыз зол луэмзэ. Мон оскисько учёнойёслы, но жаляса верано, тросэз калык оске вотэс бамысь иворъёслы, — вера УдГУ-ысь туризмъя но социокультурной сфераысь бизнес-технологияя кафедралэн кивалтӥсез Эльвира Рогозина.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 2 декабря, 2021 11:09
TAGS: вакцинакоронавирустазалык