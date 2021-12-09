Таксистъёс но общественной транспортысь водительёс азьын выль курон
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«Огъя Россия» партия соглаш судимостьсы бырымтэ адямиосты таксистын ужанлэсь палэнтон сярысь законопроектэн. Сыӵе ик курон пуктоно общественной транспортысь водительёс азе но.
Кун Думаысь депутат, транспортъя но транспортлэсь инфраструктуразэ азинтонъя комитетлэн ёзчиез Олег Гарин шуэ: та ӵектос чакламын транспортэн ветлӥсь адямиосты кышкытлыклэсь утён понна. Водительёслы 2022-тӥ арын 1-тӥ мартозь басьтыны кулэ справка, кудӥз возьматэ соослэсь судимостьтэк луэмзэс.