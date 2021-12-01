Син адӟе — визь ужа

Республикамылэн палэназ улӥсьёс пӧлын «Удмурт дунне» газетэз вӧлмытыны капчи ӧвӧл. Солэн пӧртэм мугъёсыз. Озьы ке но мылкыд вань ке, котькыӵе гурезез вырӟытыны луэ.

Татарстанысь Огырчи ёросысь Сарсак-Омга гуртын улӥсьёсты ӝуткась луэ Елена Гаврилова. Елена Ивановна школаын удмурт кылъя дышетэ но быдэс гуртсэ лыдӟиськытэ. Кылсярысь, «Удмурт дуннеен» татын ­22 ­мурт эшъяське. Гуртоос мукет удмурт изданиосты но мыло-кыдо басьто. Тани «Кизили» журналлы 35 семья гожтӥськемын, «Кенешез» 35 мурт басьтэ, «Ӟечбур!» газетэз 21 адями лыдӟе. Эшшо 8 дышетӥсьёс но воспитательёс «Вордскем кыл» журналэн эшъясько.

Сарсак-Омгаысь песянайёс туж тупаса уло. Пенсие потэмзы бере соосты огазеяз «Зарни сӥзьыл» ансамбль.

— 23 кузя ветлӥськомы вал. «Зарни сӥзьыл» кырӟанэз малы ке туж ӵем быдэстыны курылӥзы. Озьы коллективмылы но таӵе ним понӥм. Ансамбленымы Галина Михайловна Заитова кивалтӥз. Туж валаса, сабырлы ужаз. Мон 22 ар кырӟаны ветлӥ, — шуэ Сиктӥн (Гаврилова) Оля апай.

Татарстанысь Агрыз ёросысь сарсак-омгаос

газет-журнал лыдӟемзы сярысь верало.

Туспуктӥз Максим Егоров.



Табере песянайёслэсь кырӟан удыссэс азинто ­мукетъёсыз. Нош арлыдо кенакъёс ­бурмизы лыдӟиськон борды.

Тани Ӟангари (Гаврилова) Ира апай шумпотыса басьтэ «Ӟечбур!»-ез. Татысь со ребусъёсты но кроссвордъёсты утча.

— Ми пичи дыръя таӵе яркыт буёло, вольыт кагазэн газетъёс ӧй вал. Нош «Ӟечбур!»-ез киям кутӥсько ке, пинал луисько кадь, — пальпотэ песянай.

Самой зол газет возьмасьёс пӧлын Байкова Лелёк апай. Со «Удмурт дунне» газетысь вань повестьёсты но, романъёсты но пыр-поч лыдӟе, огзэ но уг кельты.

Сиктӥн Оля апай но Леким (Константинова) Тая апай газет бамъёсысь утчало Кияса палъёс сярысь материалъёсты. Уго кыкназылэн ныл йырзы Уддяди гуртысь.

— Букваосты тодмаськом. Син адӟе бере, кызьы уд лыдӟиськы, — пальпотэ Тая апай.

Тая апай бигер кылын но шалтыр вераське. Ӟуч кыл секыт, нош бигерез капчи, вераськыку малпаськоно ӧвӧл родъёс пумысен, шуэ песянай.

— Пичи дырысен б­игерзэ тодӥсько. Уддядиын­ корка­мылэн­­ огаз висъетаз­ ­бигер семья улыны пырем. Нош монэ, пичи муртэ, синтэм­ песяен кельто вылэм.­ Мон сиеме потыса бӧрдӥсько вал, дыр, нош песяй, пе, жуге монэ. Озьы бигеръёс жаляса асьсэ доры поттылӥллям, озьы ик бигер кыллы дыши, — пичи дырзэ тодаз вае кышномурт.

Касьянова Лиза апай газетысь кылбуръёсты но кырӟанъёсты утча. Куддыръя ачиз но кылбура. 82 аресъем Лиза апай паймытъя сак йырсазеныз. Кылсярысь, ­М. Лермонтовлэсь «Бородино» кылбурзэ учкытэк вера, эсьма, пиналъёс но, мӧйыос но сыӵе дыръя Лиза апай шоры ымзэс усьтыса учко.

Оскем потэ: таӵе мыло-кыдо кышномуртъёс шоры учкыса, соослэн пиналъёссы но, нуныкаоссы но эшъяськозы удмурт газет-журналъёсын, дышетозы анай кылзэс.

Елена Скворцова