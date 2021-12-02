Россиысь «Твой ход» вожвылъяськонын Удмуртиысь кык студентъёс вормисе потӥзы

«Россия — страна возможностей» президентской платформаын ортчись «Твой ход» вожвылъяськонын 200 вормисьёсты шараязы. Соос пӧлын Ижысь М.Т. Калашников нимо техникая кун университетысь студентъёс Елена Виссарионова но Екатерина Михайленко. Вормисьёс 1 миллион манет утӥзы, азьланяз со уксёен быгатозы дышетсконзэс азьланьтыны яке улон интызэс умоятыны. Со сяна, вормисьёс Россиез котыръялозы-адӟозы.

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь.

Вожвылъяськонлэн финалэз ортчиз Сочиысь «Сириус» культурая но наукая паркын 2021-тӥ арын 27-тӥ — 29-тӥ ноябре. Пыриськизы 76 улосвылъёсысь 1 сюрс студентъёс. Соос проектъёс кылдытӥзы, кыӵеен адӟо ӵуказе нуналысь университетэз.

Россиысь Президентлэн администрациезлэн кивалтӥсезлэн воштӥсезлэн Сергей Кириенколэн верамезъя, гужем «Твой ход» огинлы «Территория смыслов» лагерной смена усьтэмын луоз. Озьы ик ортчоз Россиысь студентъёслэн нырысетӥез бадӟым форумзы.