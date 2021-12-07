Россиын макулатура люканъя #БумБатл вожвылъяськон ялэмын

2021-тӥ арын 5-тӥ декабрьысен 20-тӥ декабрёзь макулатура люканъя #БумБатл акция ялэмын. Акцилэн валтӥсь ужпумез — экологиез утён вылысь трос калыкез огазеян но бумагаез переработкае келяны луэ шуыса валэктон.

Акциез Россиысь Инкуазь узырлыкъя но экологияя, Просвещениея но наукая министерствоос кыкетӥ ползэ ортчыто ини.

Туспуктэм бумбатл.национальныепроекты.рф огинысь

Акцилэн куронъёсызъя школьникъёс, студентъёс, ужасьёс макулатура бичанъя гинэ ӧвӧл, творчествоын но куспазы ӵошатскыны быгато. Вожвылъяськонлэн одӥгез люкетэз ортче вотэс бамъёсын, отын кулэ возьматыны туспуктэмъёсты но видео материалъёсты. Акцие пыриське Удмуртия но. Вотэс бамъёсысь аспӧртэмлыко постъёс кузьымъёсын пусъемын луозы, нош валтӥсь кузьым — Россиысь тодмо адямиен вераськон.