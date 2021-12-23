Россилэн Президентэз Владимир Путин ортчытӥз бадӟым пресс-конференция

Туэ со ортчиз 17-тӥзэ Москваысь адӟытонъёсъя «Манеж» центрын. Коронавируслэсь утиськон вылысь туэ журналистъёслэн лыдзы ласянь чурытэсь куронъёс пуктэмын вал: пресс-конференцие пыриськыны быгатӥзы пӧртэм СМИ-осысь 507 журналистъёс. Соос пукизы ог-огзылэсь 1-1,5 метрлы палэнын. Соос пӧлын вал Удмуртиысь но 3 кузя журналистъёс: «Сельская правда» газетлэн редакторез Екатерина Иванова, «Можгинские вести» ёрос газетлэн редакторезлэн воштӥсез Мария Петрова но иворъёсъя «Удмуртия» агентстволэн редакторез Мария Белова. Жаляса верано, соослы дасям юанъёссэс сётыны ӧз кылды. Но котьку сямен, Владимир Путин котькуд удыслы саклык висъяз: журналистъёслэн юанъёссылы валэктонъёс сётъяз 3 час котыр.

Туспуктэм «Удмуртия» агентстволэн «ВКонтакте» бамысьтыз



Коронавирусэн нюръяськон пумысен юанлы Президент таӵе валэктон сётӥз:

— Вакцина пуктымтэосты кыл кутон улэ кысконлы мон пумит. Но со вие ик котькуд адями валаны кулэ: черлэсь утёз вакцина. Коллективной иммунитет Россиын сокем вылӥын ӧвӧл — 59,4 процент.

Со сяна, В. Президент саклык висъяз кунамы демографиез ӝутонлы. Нылпи вордӥсь, утись семьяослы юрттонъя рос-прос система кылдытоно. Демографилэсь усемез пумысен со аслэсьтыз малпанзэ шараяз: туала нылкышноос нырысетӥ интые пукто карьераез, нылпи ваён сярысь уг малпасько ни. Тазьы луыны кулэ ӧвӧл. Уксё поттон сярысь гинэ медаз малпаське шуыса, кун ласянь юрттэт висъяно.

Журналистъёс тунсыкъяськизы Россиысь банклэн ключевой ставкаез ӝутэмез, озьы ик дунъёслэн ӝутскемзы сярысь. Мар луоз азьланяз? В. Путин шуиз: Россиысь банк ваньзэ шоенр лэсьтэ — ключевой ставкаез та вакытэ амалтэк ӝутоно луэ, сотэк инфляция уката бадӟым луоз, дунъёс талэсь но шӧдскымон тэтчозы. Уно мукет кунъёс, кылсярысь, Турция пандемия кутскем бере ключевой ставказэс серметаса возиз, экономиказы секыт югдуре шедиз. Инфляциез вуоно арын кулэстыны тыршом, экономика та вакытэ пыд вылаз султэмын ни, шуиз со. Президент оскытӥз: азинтӥськоз куашкам калэ вуэм юртъёсын улӥсьёслы выль сэрег висъянъя программа. Озьы ик бадӟым саклык висъяськоз каргуртъёсты (посёлокъёсты) азинтонлы-ӝутонлы.

Уно юанъёс герӟаськемын вал кунгож сьӧрен, тужгес трос — Украинаен. В. Путин пусъемъя, Запад юрттэмъя Украинаын нош ик ожмаськон кутскыны быгатоз. Талы Россилы дась луыны кулэ, пӧсекъяно ӧвӧл, шонер вамышъёс кутоно.

Елена Слащёва