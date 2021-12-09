Пӧсь табанез кадь возьмало

Шаркан ёросысь Сосновка черкогуртысь географилы дышетӥсь Любовь Никитина, урокъёслы дасяськонзэ йылпумъяса, кияз газет-журналъёсты кутэ. Дышетӥсь быдэс дуннелэсь кудпала бергамзэ мед тодоз, шуэ.

Любовь Семёновна вордскемын Дэбес ёросысь Улӥ Шудӟалуд гуртын. 9-тӥ классэз йылпумъяса, нырысь дышетскиз Дэбесысь педучилищеын, бӧрысь йылпумъяз Удмурт кун университетысь география факультетэз. Бызиз Шаркан ёросысь Мыд­дорин гуртэ. Кузпалъёсты, 2 егит дышетӥсьёсты, Сосновкаысь школае ужаны ӧтизы. Озьы Любовь Семёновна 30 арлэсь кема ини пиналъёсты географилы дышетэ.

— Семьяямы ми ваньмы лыдӟиськыны яратӥськом, — шуэ Л. Никитина. — Мон пичи дырысеным газет-журналъёс пӧлын будэмын. Анае котьку­ гожтӥськылӥз «Советской­ Удмуртия» газетлы. Гуртын уж трос ке но, одӥг бамзэ но лыдӟытэк ӧз кельтылы. Нош мыным котьку басьяз «Дась лу!» газетэз: сое лыдӟыны но яратылӥ, конкурсъёсаз но пыриськылӥ. Удмурт газет-журналъёс борды кыстӥськон мылкыдме пуромытӥз удмурт кылъя но литературая дышетӥсьмы Капиталина Александровна Волкова но. Жаляса верано, со улонысь кошкемын ни. Дышетӥсьын ужаны кутскеме бӧрсьы ачим но «Удмурт дуннелы» гожтӥськыны кутски. Табере пӧсь табанез кадь витисько. Общественно-политической газет ук со — мае гинэ уд тоды отысь!

Шаркан ёросысь Сосновкаысь Любовь Никитина дуннелэсь кудпала бергамзэ газетысь тодэ.

Туспуктӥз Максим Егоров.

Любовь Семёновна географиен дышетэ бере, тужгес тунсыко потыса лыдӟе «Дунне котырес», «Инкуазь но адями» рубрикаосты. Интыос, кунъёс сярысь тодыны луэ авторлэн мылкыдыз-учконэз пыр. Книгаосысь таӵезэ уд шедьты. Газетысь лыдӟемзэ-тодэмзэ урокъёсаз но кутэ — нылпиос тунсыко потыса кылзо.

— Яратӥсько «Тӧр шорын» рубрикаез, куддыр выль номерез со бордысен лыдӟыны кутскисько. Нимо-дано адями сярысь тодӥськод но, мыл­кыд бурдъяське выль уж борды кутскыны: тӥни ук адямиос ма но уг пӧрмыто! Нош «Берекет» приложениез кузпалэным ӵошеннамы лыдӟиськом: солы «Кузё» бам яра, мыным — «Сад-бакча» но «Кибашлыос». Ӵыжы-выжыослы саламлы но кыӵе усто та удмурт газет!

Удмуртлык борды кыс­тӥськонзэ Любовь Семёновна пыӵатыны быгатӥз Юлия нылызлы. Газет-журналын кыӵе ке конкурс яло-а яке кыӵе ке ужрад ортче-а — нылзэ лӧпкытъялляз отчы пыриськыны. Озьы нылашлэн анай кылыз борды кыстӥськонэз кужмояз, ӟучомем эшъёсыз пӧлын дышетскиз ке но. Удмурт книгаосты, газет-журналъёсты Юляелэн кияз пичи дырысеныз сётъялляй, шуэ ­Л. Никитина. Табере Юлия Шах­тина — Ижысь К. Герд ни­мо гимназилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез, калык культурая «Артэ» огазеяськонлэн кивалтӥсез.

— Пичизэ Дарина нылме но удмурт выжыосыз, удмурт кыл борды кыскыны тыршисько. Со бадӟым классъёсын дышетске. Туала пиналъёслэн бен лыдӟиськемзы уг поты ни, но Дашимылы «Дарт» приложениез кияз сётӥсько, — шуэ дышетӥсь.

Тросэз уг ярато политика сярысь лыдӟыны. Нош Любовь Семёновна «Удмурт дуннеысь» номыре лыдӟытэк уг кельты. Кыӵе ке законъёс сярысь ӟуч кылын секытгес валаны, нош анай кылын ке, ваньмыз йыре лач-лач пуксе, пе. Одӥгез гинэ ӝож: газет гуртъёсы беромыса вуэ, пӧсь ивор сӥяны вуттэ, шуэ лыдӟисьмы.

Елена Тугашова