Пӧсь йӧтӥз ваньмызлы
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Туэ арлы йылпумъянъёс лэсьтӥзы но вуоно арын быдэстоно ужъёссы сярысь кенешизы Россиысь МЧС-лэн Удмурт Республикая Валтӥсь управленияз.
Туэ ар куспын шаерамы 7 кышкыт учыр пусъемын вал, 78 мурт сӧсырмиз, 3 мурт быриз, — шуиз Пётр Фомин. — Гужем пӧсь возиськиз, тылпу потон учыръёс кык но ӝыны поллы тросгес пусъемын, уноез — инкуазьын. Сикъёсын но бусыосын 306 пол тылпу гомаз, 1 сюрс гектар муос ӝуазы, изъянэз 90 миллион манетлэсь ятыр.
Тылпуын бырыны шедемъёс но йылэмын, тросгес адямиос быризы Глазов, Грак, Яр но Красногорск ёросъёсын. Кышкыт тылпуос вал апрель толэзе Ува ёросысь Нылга черкогуртын но Глазов ёросысь Озегвай гуртын. Нылгаын 6 мурт быриз, 4-ез — быдэ вуымтэ нылпиос, Озегвайын 4 мурт быриз. Май толэзе Кизнер ёросысь Пор Сарамак гуртын огкутскемен 8 корка пеньлы пӧрмиз. Кӧс турын вылтӥ тыл омырскиз на сик вылэ, нюлэс хозяйство 4 миллион манет тыр ыштон адӟиз.
Нош Нечкиноысь национальной паркез спасательёс 3 нунал кысыны выризы.
Ӵем дыръя тылпу потэ адямиослэн янгышсы бордысь. Юртъёсын луысалзы ке пичи извещательёс, ӵынын усыкмыны шедемъёсмы но ӧжытгес кыльысалзы, дыр. Берло 5 ар куспын трос нылпиё начар улӥсь 14 сюрс семьяослы извещательёс люкылэмын ни, планъя со 56 процент луэ. Соосты калыке вӧлмытон уж умой радъямын Глазов, Можга, Сьӧлта, Сюмси но Яр ёросъёсын, уродгес — Алнаш, Красногорск, Каракулино ёросъёсын но Сарапул, Ижевск городъёсын. Вуоно арысен тылпулэсь утиськонъя куронъёсы куд-ог воштонъёс пыртыны чакламын, табере извещательёс котькуд семьяын луыны кулэ.
2012-тӥ арысен пинал пожарнойёс но спасательёс понна гужем лагерьын ужа волонтёръёслэн «Команда 112» отрядзы, отчы 574 егитъёс пыриськизы ни. Кылдытэмын доброволецъёслэн командаоссы но дружинаоссы, огъя 484 ёз ужа. Озьы туэ доброволецъёс 400-лэсь трос пол тылпу кысонэ пыриськизы, 23 учырын гомась атасэз ас кужыменызы пачкатыны быгатӥзы. Доброволецъёслэсь ужзэс азинтонлы шаермылэн бюджетысьтыз 9 миллион манет висъямын, эшшо ог 3 миллион манет — муниципал кылдытэтъёсысь. Умой ужало Пичи Пурга, Ува, Дэбес, Дэри, Юкаменск, Вавож но Шаркан ёросъёсын.
Шуръёс вылын 63 шудтэм учыр пусъемын, 59 мурт выйиз. Дэри ёросысь шуръёс 8 муртлэсь улонзэ нуизы, Якшур-Бӧдья ёросын но Сарапул городын быдэн 7 мурт выйиз.
Россиысь МЧС-лэн Удмурт Республикая Валтӥсь управленияз туэ 13 выль машина вуиз 90 миллион манет тыр. Кылем арня пумын выль машинаосты сётӥзы Кизнерысь, Можгаысь, Уваысь но Ижысь тылпу кысонъя частьёсы, Сарапул но Кияса ёросъёслы.
Ар ӵоже кышкытлыклэсь утиськонлы бадӟым саклык висъясь городъёс но ёросъёс кубокъёсын но Таукаронъёсын пусъемын. Таӵе вожвылъяськонын туэ вормизы Глазов город но Эгра ёрос.
Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА