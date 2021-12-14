Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсьёсыз тросгес луизы
Related Articles
Выль вице-премьеръёсты туннэ, 14-тӥ декабре, юнматӥзы Кун Кенешлэн сессияз.
Кандидатураосты дэмлаз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов:
— Коньдон, ваньбурез герӟаськем ужпумъёсъя воштӥсе Роман Ефимовез;
— Лэсьтӥськон, ЖКХ, энергетикая но сюрес хозяйствоя воштӥсе Евгений Поздеевез;
— Социальной политикая воштӥсе Татьяна Чураковаез, со ик луоз Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр.
— АПК-ез азинтонъя воштӥсе — Ольга Абрамоваез, Гурт удысъя но сиён юонъя министрысь мозмытэмын.
Озьы ик юнматэмын коньдон ужпумъёс выль министр — Вера Сухих. Азьвылэз министр Станислав Евдокимов интызэ бушатӥз ас мылкыд каремезъя.
Элина КУМАЧЁВА