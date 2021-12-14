Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсьёсыз тросгес луизы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 декабря, 2021 14:53

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Выль вице-премьеръёсты туннэ, 14-тӥ декабре, юнматӥзы Кун Кенешлэн сессияз.

Кандидатураосты дэмлаз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов:

— Коньдон, ваньбурез герӟаськем ужпумъёсъя воштӥсе Роман Ефимовез;

— Лэсьтӥськон, ЖКХ, энергетикая но сюрес хозяйствоя воштӥсе Евгений Поздеевез;

— Социальной политикая воштӥсе Татьяна Чураковаез, со ик луоз Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр.

— АПК-ез азинтонъя воштӥсе — Ольга Абрамоваез, Гурт удысъя но сиён юонъя министрысь мозмытэмын.

Озьы ик юнматэмын коньдон ужпумъёс выль министр — Вера Сухих. Азьвылэз министр Станислав Евдокимов интызэ бушатӥз ас мылкыд каремезъя.

Элина КУМАЧЁВА

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 14 декабря, 2021 14:53
TAGS: воштӥськонъёскивалтӥсьёсКун Кенешын