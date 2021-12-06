Огкадь тусо, но пӧртэм сямо

Гуртъёсын соцобъектъёс пуктыны методичкаос кылдо

Кыӵе луыны кулэ туала гуртлэн тусыз? Сое выльдон юрттоз-а калыкез бордаз кыскыны? Та но мукетыз сярысь кенешиськомы Удмуртилэн Тӧроезлэн советникеныз, Удмуртиысь интыосты (территориосты) азинтонъя центрлэн кивалтӥсеныз Вячеслав ПРАВДЗИНСКИЕН.

— Вячеслав Юрьевич, палэнысь лыктэм муртлы кыӵе адӟиське Удмуртилэн тусыз?

— Москваысь Иже нырысьсэ вуи, таксие пукси, коркаос огез бӧрсьы мукетыз воштӥсько, нош городлэн огъя тусыз — уг, кутсконысеныз шорозяз сыӵе ик «спальной» район кадь: шыпыт, бездыт. Та мон понна паймымон вал. Ачим Костромаын вордӥськемын — пичи гинэ город, но центрез архитектураезъя Санкт-Петербург кадь чебер. Ижевск туннэ ке но пуктӥське кылдэмез дырысен чаклам генпланъя. Озьы ик гуртъёс но ог-огзылэсь уг висъясько. Милям центрмы ӵапак благоустройство понна кыл кутэ, городъёс, гуртъёс улыны но шутэтскыны ярамон, туала куронъёслы тупамон мед луозы шуыса.

Удмуртиысь интыосты азинтонъя центрлэн кивалтӥсез

Вячеслав Правдзинский: гуртын пуктӥськыны пулэсь ӟеч материал ӧвӧл.

Туспуктэм Вячеслав Правдзинскийлэн архивысьтыз.

Гуртын маке пуктон азьын муниципал кылдытэтлэн калыклэсь малпанзэ юаны дырыз ӵемысь уг тырмы. Юалляськон ортчытыны ик кӧня кужым кулэ, нош бюджетысь коньдонэз ӝоггес уже кутоно. Ми чиновникъёсты но калыкез герӟаськомы, адямиослэсь малпанъёссэс шараяськомы но кивалтӥсьёслы вуттӥськомы. Азьвыл адямиос семьязэс сюдон сярысьгес гинэ сюлмаськизы ке, али калыклэн аслаз гуртаз кузё луэмез потэ.

Ёросъёсын ортчытэм юалляськон возьматӥз: гуртын улӥсьёс понна нырысетӥ интыын — ӟеч сюрес. Милемлы городын кадь асфальт кулэ, ми но каблукен ветлыны мед быгатомы, шуо. Ӵектӥськомы: гуртады шутэтскон парк лэсьтомы, пуконъёс пуктомы. Нош калыклы парк но кулэ ӧвӧл, ми нюлэс пӧлын улӥськомы, милемлы газ, нылпи сад, фельдшер-акушер пункт, магазин, сотовой связь кулэ, Интернет пыр вуз басьтыны мед быгатомы, шуо. Огаз гуртэ анай-атайёслы беседка лэсьтыны малпамы вал, нылпиоссы площадкаын шудыку, кенешыса пукыны мед быгатозы шуыса. Гуртэ вуимы но валамы: таӵе проект татын уг тупа, гуртын нылпиос асьсэ коже шудо, городын сямен соосты мумы-бубыоссы уг возьмало. Гуртын улонлэн ӟечлыкез эрик бордын.

— Проект чаклакуды, гуртлэсь аспӧртэмлыксэ санэ басьтӥськоды-а?

— 1990-тӥ-2000-тӥ аръёсы чеберлык сярысь валан гуртын сураськиз-пожаськиз. Дэри ёросысь Лудорвайын, Шаркан ёросысь Быгыын вашкала пу юртъёссэс дунъяло, соосты утьыны выро ай. Но мукет гуртъёсын инкуазен сётэм материалъёсты сайдинг, пластик, оцинковка улэ ватыны тыршо. Озьы яркытгес луоз шуыса малпало, но со гуртлэсь чеберлыксэ (эстетиказэ) воксё быдтэ. Калык жадемын, лэся, пулэсь. Пурысь улонлэсь акыльтӥмы ни, шуо. Асьсэлы корка лэсьто-а, клуб, магазин пукто-а — яркыт лыз, ӵуж, горд буёлъёсты куто. Гуртэ соцобъектъёс пуктон азьын калыклы проектъёсмес возьматӥськомы, инкуазьлы матынгес буёлъёс но материалъёс ӵектӥськомы, пуэз тросгес кутыны дэмласькомы, нош адямиос шуо: милемлы яркытгес кулэ. Озьы гуртъёслэн аспӧртэмлыксы сайдинг улэ ыше.

Ми азьын али бадӟым ужпум сылэ: адямиослы валэктоно, ма со чеберлык. Пулэсь, излэсь лэсьтэм арбериос — со чебер, соосты утьыны кулэ, со ноку уг вужмы. Корка пуктонын но, гурт котырез умоятонын но инкуазь арбериос тросгес мед кутӥськозы. Городын улӥсьёс али инкуазь пала берыктӥсько ни.

— Адямиослэсь валанзэс воштон понна одӥг ар гинэ уз тырмы…

— Со каллен воштӥське ни. Но малпанзэс воштон бордын гинэ ужпум ӧвӧл. Россиысь гуртъёсын али кризис: адямиос пумозяз уг валало, малы соослы гурт кулэ. Туннэ кужмо производство бадӟым гуртъёсын гинэ на кылемын. Озьыен, гурт аслэсьтыз функцизэ пумен воштэ. Со табере сюдӥсь гинэ ӧвӧл ни. Куд-огез городын уло, нош ужаны ветло гуртэ. Гуртысь калык кошкемен, ворсасько нылпи садъёс, школаос, фельдшер-акушер пунктъёс, культурая юртъёс, библиотекаос но магазинъёс. Соин ик, чеберлык сярысь вераськыкумы, нырысь ик валаны кулэ: нош малы милемлы гурт? Мае милям отысь адӟеммы потэ? Тросэз егитъёс гуртын улыны но ужаны дась луо. Но туннэ калык уг вала на, кыӵе луыны кулэ гурт.

— Туэысен Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство гуртъёслы «Вуоноысь гурт» проект мытӥз. Со улсын шаерысьтымы гуртъёсты выльдозы, туала соцобъектъёс пуктозы. Со юрттоз-а?

— Со проектэ пырись гуртъёсын лэсьтӥськонэз радъян бордын ми но ужаськомы. Но со бадӟым но кужмо гуртъёслы гинэ чакламын, кытын ялан кылдыто выль ужан интыос. Сыӵе гуртъёсысь предприятиосын котыр автоматизация, соин ик соослы огшоры ужась воргорон кулэ ӧвӧл ни, соослы визьмо но малпаськыны быгатӥсь специалист кулэ. Сыӵе адямиез гуртэ кыскон понна городын кадь ӟеч улон условиос кылдытоно. Соин ик «Вуоноысь гурт» проект но малпамын. Гуртъёсын улон умояз ке, калык отчы кылёз. Отын экология но чылкытгес, музъем но бордаз кыске. Но та проект — кун ласянь юрттэт но благотворительность гинэ ӧвӧл — со азьланяз берыктӥськоз тросгес выт тыронэн, ужан интыос кылдытонэн. Туэ со проект быдэсме Вотка ёросысь Пихтовка черкогуртын. Вуоно арын эшшо 2 гурт выльдӥськоз, отӥяз эшшо мукетъёсаз воштӥськон вуоз.

Нош кызьы мукет гуртъёсын но улонэз умоятоно? Таиз ини милям йырвисёнмы. Кылсярысь, городъёсын, посёлокъёсын, бадӟымесь черкогуртъёсын благоустройствоез радъяны методичкаос дасямы. Декабрь-январь толэзе муниципал кылдытэтъёсын дышетон ортчытомы. Отӥяз со методичкаосты котькудӥз уже кутыны быгатоз. Нимысьтыз проект лэсьтыса, нокинлы курадӟоно, уксё кисьтоно уз луы ни: кельшем объектъёсты асьсэ дорын пуктозы. Вуоно арысен сыӵе ик проектъёсын методичкаос гуртъёслы лэсьтомы. Проект гожтон ик 200 сюрс манет гинэ уг сылы ук — гуртоослы со воксё но вормонтэм. Кылсярысь, Кезысь «Юбилейный» паркез лэсьтӥмы. Со ог 200 миллион манет тыр усиз. Методичкаос бадӟым юрттэт сётозы пичи гуртъёсты ӝутыны. Адямиослэн пукон корка лэсьтэмзы потӥз ке, проект дась, отын гожтэмын, кыӵе но кӧня материал кулэ, кӧня уксё кошкоз. Сыӵе проектъёслы луыса гуртъёслэн туссы чеберскоз. Али кин кызьы но малэсь быгатэ пуктӥське. Соин но Глазов ёросысь Кабакгуртын озьы луиз: адямиос, уксё люкаса, пукон корка лэсьтӥзы но, мукетъёсыз сое серем каризы, шӧтэм но пичи пӧрмиз шуыса.

— Со методичкаослы луыса котькытын огкадь объектъёс ӝужазы ке, удмурт гуртлэн шӧмыз воксё уз быры-а?

— Туннэ калыклэсь вераськемзэ кылытэк, уд но вала, ӟуч, бигер я удмурт гуртэ тон сюрид. Ми клуб, пукон корка, шудон площадка, ФАП, нылпи сад но мукет объектъёслэсь проектсэс гинэ ӵектомы, нош котькудӥз гурт ачиз быръёз ни, кыӵе сое карыны. Калык бордысь потэ ук гуртлы удмурт шӧм пыӵатон. Кылсярысь, удмурт пужыен наличникъёсты шуккыны, борддоре удмурт ковёр ошыны, клубын «Гажаса пумитаськом» кылъёс гожтыны луэ. Турлы буёлэн ворекъясь липетъёс сярысь, трослы чебергес адӟиськоз.

Елена Сараматова