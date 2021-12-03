Ненег куара — кужмо сюлэм

Векчи куараезлы, муспотон тусызлы, пичи мугорызлы луыса тросэз малпало, Эльвира ПАНЧЕНКО ненег, гань-гань сямо шуыса. Нош со чик озьы ӧвӧл. Егит усточилэн пушкыз котьку пӧзе. Ӵапак та ик солы выль но выль ужъёс борды басьтӥськыны юрттэ: «Малпан» группаын кыдаса, басьтӥськиз Chupai Eli проектэз борды, туннэ лулысь-сюлмысь тырше «Шулдыр ӝыт» ансамбльын. Сцена вылын удмурт, ӟуч, англи кырӟанъёсыныз учкисьлэсь сюлэмзэ позыртэ.

Кырӟась Эльвира Панченко.

— Эля, паймод: анаед — эмъясь, атаед — ожгарчи, нош тон кырӟась луид.

— Анаелэн но атаелэн мон одӥг гинэ нылпизы. Озьы ке но атае монэн ассэ небыт ӧз возьылы, котьку чурыт куронъёс пуктэ вал — военной луэмез шӧдӥськылӥз, вылды. Вордӥськи Курил шормуӵъ­ёсын. Мыным ог 2 арес тырмыса, Астрахане кӧчим. Отын атаелэн анаез, ӵыжы-выжыез уло-выло. Но та городын но кема ӧм ӝегатске — кошкимы Удмуртие. Ижын атаелы улыно-вылыно квартира сётӥзы, озьы татчы выжымес лэзимы.

Анае вордӥськемын Алнаш ёросысь Шудья гуртын. Атаен ог-огзэс пумиталлям афган музъем вылын. Война мыныку, атае висьыны усем но больницае шедем. Анае сое йӧнатэм но пыд вылаз султытэм. Со дырысен 2007-тӥ арозь соос котьку ӵош вал. Собере атае, сюрес вылын шудтэм учыре шедьыса, улонысь кошкиз.

Али жалясько, выжымы сярысь атаелэсь рос-прос юалляськыса ӧй вутты шуыса. Вордӥськемын со чечен музъем вылын, Грозный городын. Кин песятае, кытын со али — трос юанъёсме сётъясько песянаелы. Нош со шып улэ — али но пушказ кыӵе ке бадӟым кӧтӝожез вань. Соин ик туннэ но уг тодӥськы, удмуртэз, ӟучез сяна, кыӵе виръёс мугортӥм бызё. Анаелэн выжыяз одӥг кырӟась но ӧвӧл. Оло, малпасько, атаелэн вань? Та сярысь, вылды, куке-соку тодо ай. Угось Астраханьысь ӵыжы-выжыосынымы кусыпъ­ёсмес ум ыштӥське. Тани огез двоюродной выны алигес Иже вуылӥз ыбылӥськонъя ӵошатсконъёсы.

Пичи дыр вакытысьтым тодэ ваёнъёсы йырам ӧжыт кылемын. Огез герӟаськемын нӧкы вӧен — песянае доры мынӥсько ке, пырак кухняяз вамыштӥсь­ко вал. Угось тодылӥ: солэн ӝӧк вылаз одно ик вӧйыз луоз. Сое соку сыӵе трос сииськем, туннэ ымам но понэме уг поты ини. Ойдо, туж умой — мугоре мултэс килограммъёс уг лякисько.

Мукетыз тодэ ваёнэ герӟаськемын Ижысь Гагарин ульчаысь нылпи садэн. Отын монэ ӟольгыри сярысь удмурт кырӟанэз быдэстыны куризы. Соку артист луон сярысь чик уг малпаськиськы на вал. Ма, Ижысь Кузебай Герд нимо гимназие вуыса но, со йырын ӧй вал на, 1-тӥ классысен ик крезьгуръя дышетӥсе Ольга Перевозчикова бурд улаз басьтӥз ке но. Соку мон бадӟым сак­лык висъялляй удмуртъёслэн вашкала гуръёссылы но эктонъёссылы. Бадӟымгес классъёсы вуыса ини, бырйыны куризы: яке фольклоре ик кылиськод, яке выль ӧре — эстрадае — зымиськод. Угось сояз но, таяз но вуттӥськыны дыр но, ӟигар но ӧз тырмылы. Соку сюлэмылы матын вал эстрада.

— Кырӟаны быгатонлыктэ волятыны удмурт нылпиослэн «Шундыкар» лагерьзы но юрттӥз, дыр?

— Зэм. Лагерьын я «Фольклор», я «Эстрада» отрядъёсы сюрылӥ. Сояз но, таяз но мыным туж кельшылӥз, угось вӧзам котьку яратоно дышетӥсьёсы, вожатойёсы вал — Татьяна Ишматова, Александр Катков, Марина Галичанина, Татьяна Шкляева. Лагере вуэмелэсь азьло малпалляй, куарае огшоры, кырӟаны уг быгатӥськы шуыса. Нош пинал учкисьёс монэ сыӵе шуныт пумитазы, ачим ик пайми: кырӟаны быгатӥсько вылэм ук! «Шундыкар» бере М. Галичанина монэ ялан син азяз возьылӥз. Ӵектӥз «Малпан» группаын асме эскерыны. Мон сяна, отын кырӟаллязы Светлана Ручкина, Юлия Никитина, Лена Севастьянова, Наталья Ушакова, Снежана Эскендерова. «Малпан» котькудмылы бадӟым школа луиз. Котькудмы валамы асьмелы гинэ тупась нюжаосмес, сое ик азинтыны но муромытыны тыршылӥмы. Дышетскимы учкисен кусып возьыны. Озьы «Малпан» бере вордӥськиз мукетыз проектмы — «МаLpanXXL». Таяз ини коллективмы пичияз — мон сяна, кырӟазы Светлана Ручкина но Наталья Ушакова.

Анаеныз но нылыныз.

Со аръёсы но мон чик ӧй малпалля, улонме сценаен герӟало шуыса. Туж потэ вал переводчик луэме. Соин ик, гимназиез йылпумъяса, пыри Удмурт кун университетысь удмурт филологияя факультетэ. Удмуртсэ сяна, дышетӥ англи кылэз. Куд-ог эшъёсы шоры вожъяськыса учкылӥ — параосы шер гинэ ветло но экзаменъёссэс «5»-лы сёто. Мынам озьы ӧз пӧрмылы. Котькуд тема борды йырысеным пыдозям зымылӥ.

— Кызьы соку вуттӥськы­лӥд «Шулдыр ӝыт» ансамбльын но кырӟаны?

— Ансамбль соку выль егит куараосты утча вал. Та сярысь тодӥ но асме эскероно кариськи. Прослушивание лыктӥз 3 нылаш. Филармониысь кивалтӥсьёс, артистъёс азьын кыӵе кырӟан быдэстӥ, мукет нылъёс кызьы асьсэды возьматӥзы — уг тодӥськы ни. Йырам кылиз верантэм зол куалекъяме гинэ. Озьы ке но «Шулдыр ӝытэ» кутӥзы. Крезьгуръя дышетскеме ӧвӧл шуыса, ӧз учке. Нырысь-валысь ми, ансамбльысь егит артистъёс, мӧйыосыныз ӵош гастрольёсы ӧм поталлялэ, куарамес волятылӥмы, сцена вылын ужаны дышетскылӥмы.

— Но университетэз йылпумъяса, «Шулдыр ӝытэз» кельтыса, Санкт-Петербурге кошкид. Малы?

— Егит нылашлэн мар соку йыраз луоз? Валамон, яратон! Питерысь пияш йырме берыктӥз. Озьы солы матэгес кариськеме потӥз — улон интыме воштӥ. Питерын автосалонын но, магазинын но ужай. Но мурт городын кема ӧй чида — ог 2 ар ортчыса, выльысь Иже берытски. Соку гинэ валай, мыным, сцена сяна, мукет нокыӵе удыс тунсыко уг поты шуыса.

Санкт-Петербург улонам бадӟым пытьы кельтӥз, угось отын но кырӟан дуннелэсь ӧй палэнтӥськы. Ӵапак отын кылдӥз Chupai Eli проектэ. Со, оло, ӧй но вордӥськысал, юрттӥзы Карелиын ортчем «Мастерская будущей финно-угорской молодёжи» крезьгуръя инкубатор но Питерысь «Конец лета» группаысь егит музыкантъёс. Та группаен тодматски вал азьвыл ик, Комиын ортчем «Ыбица» фестивальын. Соку отысь пиосын ӵошен ужаны малпамы. Соослэн аспӧртэм аранжировкаоссы угось туж тупазы милям удмурт гуръёсмылы. Пӧртэм интыосын улӥмы ке но, ужмы пӧзиз. Юрттӥзы социальной сетьёс. Пиос мыным гур лэзё, диктофонэ гожтыса. «ВКонтакте» пыр мон пиослы кылбурме ыстӥсько. Собере отын ик кенешиськомы, кыӵе интыоссэ воштоно но мукет… «Шулдыр ӝытэн» ӵошатыса, «Чупай Элиын» кырӟанъёсы мукетэсьгес. Огшоры гуртысь учкисьлы соос, оло, уз но кельше.

— Малы проектэдлы сыӵе ним сётӥд… Чупаськыны яратӥськод?

— Трос удмурт кылъёсты йырам бергатӥ. Номыр но тунсыкоез, бичатӥсез, чепыллясез тодам ӧз лыкты. Соку малпай: удмуртъёс ӵемысь кушем ним сётъяло, озьы бере, проектэлы «Чупай Эли» ним сёто — песятайме гуртоос чупаськыны яратэмысьтыз-а, чебер луэмысьтыз-а, Чупай Коли шуо вылэм.

— Вань мылкыдъёсыд, малпанъёсыд соку творчествоен герӟаськемын вал ке но, вис шедьтӥд семья кылдытыны, нылпи вайыны.

— 2008-тӥ арын бызи, со аре ик нылмы вордӥськиз. Но семьямы тэшказ. Быземе бере гинэ валай, кузпалы мынам адямие ӧвӧл шуыса. Озьы ке но люкиськимы ай 2012-тӥ арын гинэ — 2-тӥ кузпалме пумитаме бере. Мыным соку секыт вал — номыр но кулэ ӧвӧл, номыр но карем уг поты. Депрессиысь потыны амал шедьтӥ — тренинге гожтӥськи. Отчы ик вуоно картэ но лыктэм. Ог-огмылы кельшимы. Но тренингын чурыт куронъёс пуктӥзы: отчы пыриськисьёслы ог-огенызы кусып возьыны уг яра. Матысьгес тодматскимы ини берлогес. Кузпалы Якшур-Бӧдья ёросысь Селычкае походъёс радъялля вал. Мынам но тылскем дурын пукеме потӥз. Озьы ӵемгес вераськылыны, пумиськылыны кутскимы.

Семьяеныз ӵош.

— Бызьыны ӵектэмзэ мон но тодӥсько. Ижысь «Динамо» стадионын вань люкаськем калык азьын яратэмзэ вераз!

— Мон соку концертысь жадьыса бер бертӥ. Телефонам жингыртӥсь луиз: ӵуказе, пе, «Динамо» стадионын бадӟым ужрад ортчоз, отчы мыноно но пиослы юрттӥськоно сцена вылэ сяськаос, кузьымъёс нуллыны. Со понна, пе, одно ик яркыт буяськоно, чебер дӥсяськоно. Мон соку туж лек вал. Малпасько, ужысь бер вуи, эшшо ӵукназэ вазь султоно луоз. Праздник мыныку но, паймыса улӥ на: малы монэ татчы лыктыны куризы? Номыр но нуыны но, вайыны но уг косо ук. Озьы долкаса сылонъям монэ но мукет нылашез сцена вылэ потыны куризы: учкисьёсты, пе, шулдыртоды, эктоды. Сцена вылысен ини адӟисько: мынам но, солэн но гажано воргоронъёсмы пото — сьӧд фракен, чильк-чильк сузям сьӧд туфлиосын. Ньыльпыдесъяськыса яратэмзэс веразы, бызьыны куризы. Сыӵе дыръя кызьы «Уг» шуод, конечно, «Бызё!» шуи. Сюанмы бере нылмы вордӥськиз.

Кузпалы — тунсыко адями. Туннэ но паймытъя, кузьымъёс лэсья — ӵошен чебер интыосы потаськомы, кафеосы ветлӥськомы… Угось кыкнамы но шӧдӥськомы, ог-огмылы саклыкмы уг тырмы: ялан я уж, я нылпиос. Секыт, дыр, солы монэн — кырӟасен — улыны. Но мон тыршисько: вожаны, керӟегъяськыны муг уг сётӥськы. Котькуд концертам ветлэ. Али аслаз огазеяськонэз вань, сайтъёсын выре.

— Аслад сюанэд бӧрсьы ик эшъёсыдлы но сюанъёс радъяны кутскид?

— Огпол монэ матысь эше куриз вынызлэсь сюанзэ ортчытыны. Та бӧрсьы огез сюан ортчытыны куре, мукетыз. Озьы концертъёс вискын сюанчиосты шулдыртылӥ. Нырысь-валысь выль уже мыным туж кельше вал. Но берлогес валай: та удыс мынам вылымтэ. Мон быгатӥсько калык азьын чебер эктыны, кырӟаны, асме возьыны. Но тамада луон понна со тырмыт ӧвӧл. Кыллы усто луоно на — интыяз меӵкытъяны, калыкез шулдыртыны, серекъятыны, ӝутканы быгатоно. Мон ужалляй вуж сямен: сценариез — кылбуръёсты — лыдӟисько но тӥни. Азьвыл сюанъёсын со умой вал, нош туала арын озьы уг ужало ини. Тае валаса, тодон-валанме муромытоно кариськи. Курсъёс пыр потӥ. Озьы ансамбльын кырӟан вискам сюанъёсын вырисько на: эскерисько подрядчикъёслэсь — фотографъёслэсь, видеографъёслэсь, залэз чеберъясь дизайнеръёслэсь, кондитеръёслэсь — ужамзэс, кузпалъяськисьёс сюан нуналазы номыр сярысь но медаз сюлмаське шуыса.

«Шулдыр ӝыт» ансамбль.

— Маиныз тонэ бордаз возе «Шулдыр ӝыт»?

— Ансамбльын ноку но мӧзмыт ӧвӧл. Ми ялан мар ке но выльзэ утчаськомы, «Шулдыр ӝытлы» выль шӧм пыӵатӥськомы. Лара Фабиан, Майкл Джексон, Джеймс Браун, Тина Тернер кырӟасьёслэсь, Queen, Scorpions группаослэсь кырӟанъёссэс быдэсъяськомы, акапелла амалэз ужамы кутӥськомы. Зэм, городысьёсыныз ӵошатыса, гуртысь учкисьёс вань та вылезлы дышемын ӧвӧл на. Куддыр концерт бырытозь ик паймем синъёссэс адӟоно: мае таос кырӟало, малы мон татчы лыктӥ… Но ми валаськомы: учкисез дышетыны кулэ! Учкисьёсмес ми туж яратӥськомы. Одӥг учыр али но син азям. 8-тӥ Мартэ гуртэ концертэн потӥмы. Огез воргорон котькуд кырӟанмы бере шоколад сётъялляз. Концерт пумын ӝӧк выламы быдэс ческыт гурезь люкаськиз. Али, жаляса верано, шӧдӥськомы: концертъёсамы воргоронъёс ӧжытгес ветло.

«Шулдыр ӝыт» котьку мынам сюлэмам. Питере кошкылыкум но, ансамбльысь артистъёсын телефон пыр ӵем вераськылӥ. Шӧдылӥ: сценалэсь юнгес монэ бордаз кыске коллектив. Татын вань куректонъёс сылмо. Нылъёсын ӵем вераськиськомы, умой луысал, филармонилэн аслаз психологез ке луысал. Угось творчествоен вырись адямиосын ужаны но, улыны но капчи ӧвӧл, дыр. Мон ӵем вазиськылӥсько психологлы. Огвакытэ сыӵе мылкыды вал: номыр но тунсыко уг поты, мае ке лэсьтыны выриськод — уг пӧрмы, кырӟанъёсты кылзэме ик уг луы вал. Психологен кенешыса, та сюлэм шугъёсме сэрттыны-пертчыны быгатӥ.

Азьвыл горд буёлэз туж зол яратылӥ. Нош берло 2 аръёссэ со уг кельшы ини. Соин ик горд дэрем но уг басьтӥськы, гижыосме, ымдурме но гордэн уг буяськы. Психолог юрттӥз мыным улон шоры капчи синъёсын учкыны. Азьло сюлмаськисько вал: ӵукна вазь султоно, сю пӧртэм ужез лэсьтыса вуттоно. Али озьы ӧвӧл ни. Сиён пӧрамын ӧвӧл, выж, дӥсь миськымтэ… — мед! Таин улон бырымтэ.

Вакчи юан — вакчи веран

— Аръёсын сцена вылын кырӟаса, куалекъян быре-а?

— Уг! Мыным потэ, али куддыр азьвыллэсь но золгес кышкасько, эшшо ке выль программа, выль кырӟан ке.

— Учкись доры потэмедлэсь азьло мар кариськод: кирос понӥськод, курытсэ ӟузиськод…

— Мур шокасько — пушкысьтым куарае чебер мед ӧръяськоз.

— Одӥг нунал ке но дышетӥсьын ужамед вань-а?

— Ӧвӧл. Практика ортчыкум гинэ, урокъёс нуылӥ.

— Пӧртэм кылъёсты тодэмед юрттэ-а улонад?

— Юрттэ… Кылбур гожъяны кутски. Милен Фармерлэсь англи кылын кырӟанзэ удмуртэ берыктӥ. Малпанмы вань удмурт кырӟанъёсты англи кылэ берыктыны.

— Ужын кырӟаса, дорад кырӟаськод на-а?

— Кырӟасько.

— Урод мылкыдэныд кызьы нюръяськиськод?

— Тусьты-пуньы миськисько яке дӥсь гладитьтӥсько.

— Ужедлэсь кызьы шутэтскиськод?

— Огнам кылисько.

— Шуо: тон зол яратӥськод пель угыосты.

— Зэм, со понна пелям трос пасьёсыз вань.

— Кыӵе яратоно сяськаед?

— Азьвыл горд розаосты яратылӥ. Али ваньмыз сяськаос сюлэмыя.

Ольга Корепанова

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