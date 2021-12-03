«Лулчеберет марафон» сӥземын кинематографлы

Туэ «Лулчеберет марафон» ортчоз 8-тӥ ноябрьысен 10-тӥ декабрёзь, сӥземын луоз Россиын нырысьсэ кино возьматэм дырысен 125 ар тырмонлы. Акцие пыриськисьёс быгатозы ортчыны онлайн-тест, матэгес тодматскозы кино искусствоен. Ужрадэз ортчыто Россиысь Лулчеберетъя министерство, Россиысь Просвещениея но наукая министерство но Яндекс.

«Лулчеберет марафонлэн» валтӥсь ужпумез — дышетскисьёсты киноен тодматыны но соин тунсыкъяськытыны. Киноосты учкыса но соос сярысь вераськыса, пиналъёс дышетско анализ лэсьтыны но вераны асьсэлэсь мылкыдзэс. Проект улсын нылпиос быгатозы пумиськылыны кино лэсьтӥсьёсын, школаосазы кылдытыны киноклубъёс но пичи фильмъёс .

Ужрадэ пыриськон понна кулэ http://education.yandex.ru/culture ссылкая регистрация ортчыны.

Итӥськыны быгато вань мылкыд карисьёс: дышетӥсьёс, пиналъёс но анай-атайёс. Вормисьёсты кузьымъёс витё.