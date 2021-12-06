«Лесной хутор» — туала пансионат

Ижкарысь Липовой роща микрорайонын вань «Лесной хутор» пансионат. 5 ар ӵоже ини татын уло висись яке оген кылем мӧйыос. Секыт висемзы бӧрсьы юнматскыны лыктӥсьёс но луыло. Татчы мӧйыос вакчи дырлы но интыяськыны быгато, нылпиоссы отпуске яке командировкае кошко ке.

Кемалась ӧвӧл пансионатлэн 2 этажъем юртэз усьтӥськиз. Юрт 50 муртлы чакламын. Татчы вуыса, пайми: Европаысь отельын кадь! Пырисьёсты шумпотто небыт диван, электрической камин, шуныт выж, чебер югыт борддоръёс, бадӟым куаро сяськаос.

Нуназеян вакытэ тупай. Сиськоннизы нырысетӥ этажын, мӧйыос ганяк ог-огенызы кенешыса пуко. Соосты нуналаз 5 пол сюдо. Котькуд нунал пыжиськемен шумпотто. Аллергиен яке сахарной диабетэн курадӟись муртъёсты нимысьтыз сюдо. Пансионатлэн кивалтӥсез Елена Николаевна вера:

«Лесной хутор» пансионатлэн архивысьтыз

— Песянай-песятайзы доры ӵыжы-выжыоссылы котькуд нунал ветлыны луонлык сётӥськом. Соос пумисько, вераськыса пуко, чай юо.

Юрт туала куронъёсъя лэсьтэмын — капчиен луэ пырыны-потыны, сиськонние мыныны. Патеръёсын выль валесъёс, шкафъёс, мисьтӥськон интыез котькудаз вань. Шутэтскон интыос нимаз, татчы телевизор учкисьёс люкаськыло.

— Огез кема улӥсь песянаймы азьлояз юртамы кылле гинэ вал, патерысьтыз ӧз поталля, сиёнзэ но дораз нуллӥмы. Нош выль юртэ потӥмы но, сокем шумпотӥз. Эскериз пыд йылаз султыны, озьы каллен юнмаз. Адӟемез потӥз выль юртэз. Табере весь ветлэ, мугор быгытъёсызлы аналскыны уг сёты, — паймемзэс верало арлыдоосты утялтӥсьёс.

Мӧйыос нуналлы быдэ кыре потало, гужем татын уката шулдыр луэ. Но пӧлазы вань ляб визьемъёсыз но, соос янгышен потыса медаз кошке шуыса, ӧсъёс электромагнитной замокен ворсамын. 1-тӥ этажын эмъяськон кабинетъёс интыяськемын, эмчиос арнялы быдэ эскеро мӧйыосты. Эмсузэр нуналлы быдэ ужа.

— «Удмурт дунне» газетмес кельто, оло, дорады улӥсьёс пӧлын удмурт кылын лыдӟиськисьёсыз вань, — шуисько Елена Николаевналы.

— Ужасьёсмы пӧлын но тросэз удмурт нылкышноос, — вера кивалтӥсьсы, — туж тыршисесь, ваньмыныз огкыл шедьтыны быгато.

«Лесной хутор» пансионат сярысь пыр-почгес тодэмды потэ ке, жингыртэ яке «ВКонтакте» бамазы пыралэ.

Людмила Чернова