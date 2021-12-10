Кытчы косозы — отчы мынозы

Шаерысьтымы эмъян учреждениосын 1 сюрс 800-лэсь ятыр специалистъёс уг тырмо. Югдурез тупатон понна чакламын егитъёсты медициная вузъёсын целевой наборен дышетон.

Целевикъёслы — 300-лэсь трос инты

Та нуналъёсы Россиысь Правительство тазалыкез утён удысысь вылӥ дышетскон заведениосын целевикъёслы квотаосты юнматӥз. Абитуриентъёс дышетскыны пырозы уж сётӥсьёслэн направлениоссыя, тодон-валан люкалозы, дун тырытэк. Но диплом басьтэмзы бере 3 арзэ ужано луозы со организациосын, кудъёсыз направление сётӥзы вал. Тодмо луиз: целевикъёслы интыос шӧдскымон йылтэмын. Уката но — «лечебное дело» но «педиатрия» специальностьёсъя. Таос пӧлысь 75 процентсэ кутозы направлениосъя. Нош ординатураын куд-ог ӧръёсъя 100 процентэз интыос целевикъёслы сётэмын луозы.

Ижысь медициная кун академиын чакламын ни: направлениен лыктӥсьёслы 336 инты висъяськоз. Со пӧлысь «лечебное дело» удысэ — 251-ез, «педиатрияе» — 85-ез. Кылем арын целевикъёслы 215 инты сётэмын вал.

Алнаш ёросысь Анастасия Мамонтова Ижысь медициная кун академие туэ ӵапак целевой наборъя дышетскыны пыриз. Шуэ: группаысьтызы ог ӝы­ныез студентъёс целевикъёс луо. Валамон: преподавательёс студентъёсты уг висъяло дунын но дунтэк дышетскисьёслы, целевикъёслы — ваньзэс огкадь дышето, ваньзы азе огкадь куронъёс пукто.

— Медакадемие пыремелэсь азьло 3 арзэ Можгалась больницаын эмъясь сузэр луыса ужай, — пусъе Анастасия. — Угось школа бере мон дышетски на Ижысь медициная колледжын.

Та дыр ӵоже умой-умой валай: мынам потэ эмъясь луэме!

Ижысь медициная кун академиысь студентъёс лабораториын ужаны дышетско.

Туспуктэм Анастасия Мамонтовалэн архивысьтыз

Министерство но абитуриент

Зэмзэ вераса, Ижысь медициная кун академиын вазен но целевикъёслы кӧня ке интыос висъяллязы. Но соос ӵемысь буш кыльылӥзы. Кылем арын, кылсярысь, ИГМА-лэн ректорез Алексей Шкляев вераз вал:

— 61 процентсэ инты­осты целевикъёслы сётыны чакламын вал. Но 215 интые вуиз 188 мурт гинэ — ваньзэс кутӥм. 27 буш кылем интыез сётӥм ини огъя конкурс пыр потӥсьёслы.

Ректор верамъя, егитъёслэн эрико луэмзы потэ — диплом басьто но ас мылкыд каремзыя уже интыясько. Куд-огез эмъян удысэ уг но мыны. Тае валаны луэ, пе: эмъясьлэн ужез капчи ӧвӧл.

Но ялан озьы луыны уз быгаты. Пандемия возьматӥз, больницаос ёрмо специалистъёслы. Соин ик кун али пӧртэм амалъёсты утча, кызьы егитъёсты эмъян удысэ гочатыны. Одӥгез соос пӧлысь — «Гуртысь эмчи» программа: гуртэ ужаны мынӥсь врачъёслы 1,5 миллион манет, фельдшеръёслы, эмъясь сузэръёслы 750 сюрс манет сётӥське. Кыкетӥез сыӵе амал луыны кулэ вал целевикъёсты дышетон. Но малы таизлэн пайдаез ӧвӧл? Та пумысен вераськонъёс-кенешонъёс трос пол ортчылӥзы Кун Кенешын но, элькунысьтымы кивалтон ёзъёсын но, эмъясьёс пӧлын но. Ӵектонъёс пӧртэмесь: кылсярысь, целевой наборъя дышетскемъёс, больницае ужаны ӧз кариське ке, дышетэм понна быдтэм коньдонэз берен кунлы мед берыктозы — со 2 миллион манетлэсь ортчыны быгатоз. Эшшо Ижысь медициная кун академие вазен направление басьтоно вал меӵак больницаосысь, кылем арысен — Тазалыкез утёнъя министерствоысь. Озьы огкыл табере абитуриент но министерство куспын гожтӥське. Мар со сётоз? Специалистэз табере келялозы элькунысьтымы со городэ, районэ, кытын зэмзэ но туж кулэясько врачлы. Со понна целевикъёслы дышетскытозязы кун ласянь юрттэт чакламын: али студентъёслы араз одӥг пол 5 сюрс манет, ординаторъёслы 8 сюрс манет сётӥське.

— Тазалыкез утёнъя министерствоысь направление басьтыкум ик, мыным веразы: дышетсконме йылпумъяй ке, ужаны котькытчы келяны быгатозы, берен Можгала сюро шуыса оскыны уг луы ни, — шуэ Анастасия Мамонтова. — Дась-а мон, шуом, Яр, Кез пала кошкыны? Али шуг вераны. Лэзизы ке, мыноно луоз. Но мукет амал ӧй вал: огъя конкурсэ пыриськыны ӧй дӥсьты, ЕГЭ-я баллъёсы уз тырме шуыса — 220 балл люкаськемын вал. Но мукет ласянь: целевой наборлы луыса мынам яратоно удысэя дышетскыны луонлыке кылдӥз!

Элина Кумачёва