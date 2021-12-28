Кылдэмын валче улыны: ваменскизы но, гуртсы ӧз быры

Балезино ёросысь Алыжгуртлэн 2 нимыз. «Юлдыре мынӥсько» шуид ке, тодозы, кытчы сюресэд лёгемын.

Починка бордысь

Гурт сярысь нырысьсэ гожтӥллям Вятка губернилэн 1748-тӥ арын ортчем лыдъян-чотаназ. Соку татын 10 адямиос нимаз починкаын улӥллям.

60 аресъем Татьяна Емельянова верамъя, гуртлэн огез нимыз герӟаськемын Алыжев нимо воргоронэн. Со та интыосы нырысь выжыяськем, татысь ошмеслы синмаськыса.

Гурт толалтэ но туж чебер.

Гуртлэн мукет нимыз потэмын валэн ветлон 2 питранэн уробо бордысь. Та палан сое юлдырга шуо. Гуртысь огез воргорон таӵе уробоен ветлылэм.

Юлдырь пыр 19-тӥ дау­рын ортчиз Соликамске нуись сюрес. Озьы гурт пумен бадӟымаз. 1891-тӥ арын ­Ал­ыж­гуртын 291 улӥсез вылэм. Гуртлэн тужгес шулдыр вакытэз — 1920-тӥ аръёс. Соку татын 52 семьяын 361 адями улэм-вылэм.

— Юлдырьын, мон тодэмъя, ӟуч но удмурт семьяос котьку тупаса улӥзы. Ульчаоссы бен нимаз вал. Гуртэз зол шуккиз Быдӟым ож. Соку фронтэ 70-лэсь ятыр воргоронъёс кошкизы. Бертыны кылдӥз 6 муртлы гинэ. Со аръёсы улыны туж секыт вал. Коньдон ӧз тыре, калык трудодень чотын улӥз. Тодӥсько на, нэнэе басма кесэгзэ пызьлы вошъялляз — коньдонэз калык ӧз адӟылы. Али но син азям, кызьы кышноос турнаны кырӟаса мыно вал. Огкылысь тупаса улӥзы, отысь но, дыр, милемлы кылдэмын валче улон, эшъяськон мылкыд, — шуэ бригадирын ужам воргорон Фёдор Шиляев.

Фёдор Владимирович верамъя, Алыжгуртын югдур тупатскиз, доразы колхозэн кивалтыны Коземаслов вуыса. Та воргорон 25-тысячникъёс­ пӧлысь вылэм: партия ко­сэмъя, заводъёсысь азьвет­лӥсь кивалтӥсьёсты, рабочийёсты но мукет партийной ужась­ёсты гуртэ кивалтыны ысъязы. Коземаслов уж борды юн кырмиськиз. Соку Алыжгуртысь «Венера» колхозын курег но ӟазег вордӥзы, ыж но парсь будэтӥзы. Вань калык ужаз, тэк улонэз ӧз тодылэ.

Но вуиз пичи гуртъ­ёсты огазеян вакыт. Юлдыре­ улыны­ выжизы бускель гуртъ­ёсын­ улӥсьёс. Но татын кема ӧз улэ, мукет азе кошкизы. Пумен алыжгуртъ­ёсты но кы­сканы ӧдъязы, Люк яке Сазангурт борды огазеяськоно шуыса. Но алыжгуртъёслэн ваменэс Кузьмичсы вал. Солы ужаны ветлоно луиз Люке. Сётэм транспортэ Кузьмич огпол но ӧз пуксьы. Нуналлы быдэ 12 иськемез сопала но, тапала но пыдын ветлӥз. Кузьмичлэсь адӟем карыса, мукет гуртоос но кытчы ке кошкыны ваменскизы. Озьы гурт ӧз быры.

20 муртлы уж вань

Берло аръёсы гуртын школа но, клуб но ӧвӧл ни. Юлдырьын али 50 мурт улэ. Со пӧлысь 13-ез пиналъёс,

13-ез­ пенсионеръёс, 24 мурт — ужась калык.

«Удмурт дуннеосты» пумитаны алыжгуртъёс маке мында перепеч кутӥллям.

— Гуртысь калык уз кошкы, уж вань ке. Милям гуртамы 20 муртлы уж инты вань: 2 ферма, гараж. Эшшо 4-ез воргоронъёсмы вахта амалэн палэнэ ветло. Гуртысь колхоз табере нимаз адямилэн ваньбурез луиз. Ӟеч уждун интые — минималка тыре, соин калыклэн мылкыдыз юн ӟеч ӧвӧл, — шуэ Фёдор Шиляев.

Николай Селуковлы 30 арес. Со но азьвыл вахтае ветлылӥз, Новороссийскын, Сочиын ужалляз. Семья кыл­дытӥз но гуртаз улыны кариськиз. Берло арзэ ужтэк пуке, 2 но 3 аресъем нылъёссэ учке.

— Кышное нылпиосын пукиз, жадиз, лэся, уже потӥз. Со артысь гуртын — Люкын — ужа. Улӥськом мамае но папае вӧзын, милям 2 нылъёсмы будо. Садике ӧм на келялэ, соин дорын пуконо луэ, — шуэ Николай.

Гуртоос шумпото, Юлдырьысь егит семьяос уг кошко шуыса. Кылсярысь, берло аръёсы 3 выль юрт ӝутскиз ни. Огаз выль коркан уло Наговицынъёс — трос нылпиё мумы-бубыос. Соос пеноблок­лэсь корка пуктӥзы. Гуртын газ ӧвӧл, соин пуэн эсто, вузы коркаязы пыртэмын.

— Мон татчы бызи Кез ёросысь Сергейпи гуртысь. Кузпалъяськеммы бере 1 арзэ Балезиноын улӥм. Но квартира снимать карыны зӧк зарплата кулэ. Соин татчы бертӥм. Бӧрсьысь бӧрсе 2 пиосмы вордскизы. Бордазы тани Аня нылмы будэ на. Сое садике ӧм на сётэ, гуртын пуке, бабазэ возьма. Нош пиосмы Люке школае ветло. Мужике Иже 2 арнялы вахтае кошкылэ, 2 арня гуртын улэ, — вера Снежана Наговицына.

Егит нылкышно магазинын вуз каре. Магазинзы ӝыны нунал гинэ усьтэмын. Кинлы вуз кулэ, тодо: нуназеозь лыктоно. Гуртын шумпото, басьяськыны палэнэ ветлоно ӧвӧл шуыса. Угось йӧл но, мукет сиён-юон но магазинысь басьто — скал возись татын ӧвӧл ни.

Инкуазьзылы синмаськод

Кылем арын алыжгуртъёс, «Удмурт дуннелэн» «Гурт адями» ӵошатсконаз пыриськыса, «Устоез гурт» номинациын вормизы.

— Соос Дядьпилэсь (Люк) 12 иськемын уло ке но, асьсэды палэнын шуыса, проч уг лыдъяло. Котькыӵе ужрадэ пырисько. Паймиськом но шумпотӥськом таӵе мылкыдзылы, валче улэмзылы, — «Удмурт дунне» газетын ужасьёслэсь Алыжгуртэ ветлэмзэс тодыса, телефон пыр мылкыдзэ кисьтӥз Дядьпиысь ветеранъёслэн кенешсылэн тӧроез Альбина Наговицына.

Гуртоос котькыӵе ужез кенешыса быдэсто. Кылсярысь, Быдӟым ожысь ветеранъёслы сӥзем синпелетсэс выльдӥзы. Та уж борды кутскемзэс тодыса, гуртысьтызы кошкемъёс но коньдонэн юрттӥськизы.

Алыжгуртысь 8 пиналъёсты Люк школае автобусэн нулло. Соос, транспорт возьмаса, ульчаын уг кынмо — пыро контора юртэ. Татын шуныт но, югыт но. Алыжгуртын уг люко, таиз тӥляд, соиз милям шуыса. Колхозысь бригадир Любовь Максимова быгатэ огазеяны пичизэ но, бадӟымзэ но.

Уката паймытӥз милемды соиз но: Алыжгуртын нокин ӧз на висьы коронавирусэн. Калыке потатэк уг уло, Иже но, Балезиное но вуыло. Зэм, вакцина вуиз но, ваньмыз прививка лэсьтӥзы. Гуртоосты асьсэ инкуазьзы но уте, луоз. Гужемзэ, пе, татын вераны луонтэм шулдыр. Гуртлы матын интыяськемын 5 тымет. Узы но губи лопатаен мычымон.

— Кин гинэ ми доры уг вуы, котьку паймо: кыӵе тӥляд шулдыр интыосты. Лыктэ, витиськом, — ӧтё куное алыжгуртъёс.

Елена СКВОРЦОВА

Туспуктэмъёсыз Максим ЕГОРОВЛЭН