Кун Кенешысь депутатъёс мыло-кыдо пырисько Россиын ортчись «Коробка храбрости» акцие

Та рад соос шудонъёс люказы но Нылпиослы элькун больницаысь хирургияя ёзэ сётӥзы. Нуналлы быдэ отын быдэс элькунысьтымы 150 пала 5 аресысен 14 аресозь пиналъёс йӧнатӥсько. Машинаос, мунёос, киужен вырыны наборъёс, пазлъёс — ваньмыз таос нылпиослы огдырлы ке но анай-атайёссытэк больницаын йӧнатӥськемзы сярысь вунэтыны юрттозы.

Туспуктэм udmgossovet сайтысь.

— Шудонъёслы нылпиос туж шумпотозы, — вераз Нылпиослы элькун больницаысь валтӥсь врачлэн воштӥсез Максим Каменских. — Со сяна, со больницаысьтымы воспитательёслы но бадӟым юрттэт луоз.