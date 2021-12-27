Кузебай Гердлэн пытьыосыз кузя…

Светлана Щёткина

Тодмотэм адямиос но солэсь ӵемысь юало: тӥ дышетӥсь, дыр, — ӝикыт, чебер дӥсяськемын, лад-лад вераськиськоды. Зэмзэ но, Светлана Германовна ЩЁТКИНА 30 арлэсь ятыр Вавож ёросысь Гурезь-Пудга школаын историлы, обществознанилы визьнода. Солэн пиналъёсыз вормонъёс басьтыло олимпиадаосын, мыло-кыдо пырисько исследовательской уже, ӟеч баллъёс люкало ОГЭ-ын но ЕГЭ-ын. Дышетӥсьлэн тыршемез пусъемын уно данъян грамотаосын но таукаронъёсын, «Дышетон» нацпроектлэн конкурсаз устоез дышетӥсь луиз, «Удмуртиысь дано дышетӥсь» гадьпусэн сӥлы каремын.

— Светлана Германовна, тӥ вань урокъёслы кемалась дасяськемын, дыр, — ваньмыз тодмо, валамон. Пинал дыръяды сярысь, ваньмон дырды тросгес кыле ни, луоз?

— Озьы луысал ке! Урокъёслы али но, пинал дыръям сямен ик, дасяськисько. Угось котькуд класс аспӧртэм, пиналъёс огкадесь ӧвӧл бере, одӥг темаез ик пӧртэм валэктоно луэ. Собере дышетон программаын но куронъёс вошъясько — соосъя кариськытэк ӧвӧл. Эшшо классэн кивалтӥсько, кружокъёс нуисько, нылпиосын трос выриськом исследовательской ужен — котьмалы дыр кулэ.

Исследовательской ужен вырыны кутски ни кемаласен, соку дышетон программаын соя нимысьтыз куронъёс но ӧй вал на. Школамылэн директорез туж тодмо адями вал — Анатолий Максимович Егоров. Али но улэ Малиновкаын. Пинал дышетӥсьёсты ужаны лӧпкытъяны быгатылӥз. 1989-тӥ арын мон та школае лыктӥ. Со аре ик рос-прос кутским музей кылдытон борды. Анатолий Максимович шуиз: тӥ историк — тӥледлы со туж кулэ луоз. Мон гуртысь калыкез но уг тодӥськы на вал, пиналъёс нуллӥзы гурт кузя. Соку гуртамы вал на буш сылӥсь вуж коркаос. Кузёоссылэсь юаськыса, ми отчы пыраллям, вуж арбериосты шедьтылӥм, люкам. Али кадь тодӥсько, кызьы Аркадий Романов питранъёс вылын горшок кутон сётӥз. Аркадий Матвеевичлэн аиз но, дедэз но кебитын ужаллям — кизы мынэ вылэм. Соос ик кудзы ке со ухватэз лэсьтӥллям. Али но музее пырисько ке, со син шорам йӧтэ.

Писатель Олег Поскрёбышев, музеямы вуылыкуз, чугун кутонэз туж паймыса учкиз. Воргоронъёс сюлмасько вылэм кышнооссы, пересь анайёссы сярысь — бадӟым чугунэз, огшоры ухватэн ӝутыса, гуре пуктыны капчи ӧвӧл ук. Нош питранъёс вылын гуре но пуктыны, отысь поттыны но каньылэн луэ.

Быгатӥсько вал плакатной пероен гожъяськыны. Соин ик Анатолий Максимович музее стендъёс но пумен лэсьтыны куриз. Собере музее экскурсоводъёсыз дасяны косӥзы. Пиналъёслы но кельше вал. Экскурсиосты дасяллям удмурт кылын но, ӟуч кылын но. Мынам аслам огнам но ортчытъяме вань — Анатолий Максимович косылӥз, куноос дыртыку, вакчияк вераны кулэ дыръя. Куноос туж трос ветлӥзы, соку ик вал ини Эстониысь, Финляндиысь, Венгриысь но вуылӥсьёс.

Валамон, музеез кылдытон бордын мукет дышетӥсьёс но ужазы. Шуом, удмурт кылъя но литературая дышетӥсьёсмы Елизавета Ивановна Матвеева но Светлана Николаевна Горшкова бадӟым опытэн вал ни, ужзылы вань быгатонзэс, тодон-валанзэс сётӥзы. Ужмы каллен-каллен пӧрмиз.

— Музейлэсь фондзэ вашкала арбериосын узырмытэм сяна, туж трос материал люкады Кузебай Герд сярысь.

— Кузебай Герд сярысь котькӧня материал люкамын мед луоз ни, весь мар ке но выльзэ усьтод на. Мон котьку паймисько: Гурезь-Пудга вӧзысь Покчивуко (Большая Докъя) гуртысь огшоры крестьян семьяын вордскемын, но сыӵе котыр ласянь тодӥсь-валась, быгатӥсь вал шуыса. Со сярысь пыр-поч тодэме туж потӥз. Уката ик солэн выныз, Андрей Павлович Чайников, ужам мынам вордскем гуртам, Выль Бияын, покчи классъёсты дышетэм. Нош квартираын прадедэ дорын улэм. Музеямы вуыло вал Андрей Павловичлэн пиналъёсыныз — Юрий Андреевич но Роза Андреевна. Мон возьматъяй фотоосыз, кудъёссэ Кузебай Герд лэсьтэм ай.

Анатолий Максимович Егоров, директорысь кошкыса, 10 ар пала ачиз музеен кивалтӥз на. Тросэз сое гинэ но адӟон, соин вераськон понна лыкто вал — гурт калыклэн но, Кузебай Гердлэн но улон-вылонзы сярысь трос тодӥз. Соку пиналъёсын музейысь ум потаське вал — классной часъёс но отын ортчытъям, пӧртэм пумиськонъёс радъяллям. Музей нырысь школалэн лыдъяськылӥз. Кузебай Гердлы вордскемез дырысен 100 ар тырмыку, 1998-тӥ арын, музейлы документъёс лэсьтэмын вал. Табере со ёросысьтымы шаертодонъя музейлэн одӥгез ёзэз луэ. Но озьы ке но, школа но музей ӵош ужазы ай. Коронавирусэн сэрен отчы ветлэмысь дугдӥмгес. Музейчиос но табере ас проектъёссыя ужало ни.

— Но исследовательской уж нуэмысь ӧд дугдэ, кы­ӵе темаос али тунсыко тӥледлы?

— Котькуд семьяын вань войнае ветлэмъёс, соос сярысь материал люкамысь ум дугдӥське. Сталинград котырын ожмаськонлы-а, Ле­нинградэз котыртэмысь мӧзмытонлы-а сӥзем урок ортчытӥськом, пиналъёс одно ик тодазы ваё вой­нае ветлэм, фронт мышкын ужам пересь песянай-песятайёссэс. Куд-огезлэн зэмос исследовательской уж пӧрме. Кылсярысь, Аня Зайцеваен трос материал люканы быгатӥм — соослэн выжыязы войнае ветлэмъёс туж трос, кылемын медальёссы, рос-прос тодэ ваёнъёссы. Собере быдэс генеалогизэс эскерыны кутским: выжызы туж юн — Гурезь-Пудгалась нырысетӥ удмурт дышетӥсьёс но соос пӧлысь ик вылӥллям. Ваньмыз со Анялы гинэ ӧвӧл, мыным но туж тунсыко вал.

Трос исследовательской ужъёс гожъяз Евгения Чиркова — одӥгез ужез, кылсярысь, сӥземын вал «Луч» колхозмылэн историезлы — архивын но бугыръяським, туала лыдпусъёсты но ӵошатӥм. Озьы ик пусйысал Лидия Смирноваез, Мария Зайцеваез, Екатерина Фазиуллинаез но трос мукетъёссэ. Докья выжыослэсь удмурт дэремзэс эскерим — кызьы, мае чакласа сое вуро вал, маин буяло. Эскерим удмуртъёслэсь чеберъяськон арбериоссэс но, аслам но сандыкам вань 18-тӥ даурысь кылем азвесь монистае. Собере шедьтӥм туж тунсыко арбери — пасочница. Галина Васильевна Егоровалэн аиз 1830-тӥ арын сое пулэсь лэсьтэм. Вань пужыез но. Творог­лэсь сыр лэсьто вылэм. Сырлы суретэз нырысь тырылӥллям пасочницае — отын со, чебер тусо луыса, юнма вылэм. Озьы куно пумитаны ӝӧк вылэ чебер но туж пайдаё сиён пуктылӥллям.

Дышетӥсьлы пиналъёслэсь выльзэ тодыны, ивор люканы мылкыдзэс ӝутыны быгатоно. Туж умой, исследовательской ужез йылаз-пумаз вуттыны анай-атайёс юртто на ке. Музеен огвакытэ кивалтӥз Лариса

Леонидовна Зайцева, со но ужамы туж трос юрттӥськиз.

Эшшо пиналъёсты асьсэдыз калык азьын вераськыны дышетӥськом на! Рефератъёс но гожъяськом ке, солы одно презентация лэсьтоно. Компьютеръёс вань бере ини, слайдъёсты пуктылыны нылпиос туж ярато. Кыӵе слайдэз кудӥз бӧрсьы пуктоно шуыса, дышетӥсь валэктэ ини. Со ик чакла, гожъямъёсазы янгышъёс медаз кыле шуыса.

Шаертодонъя экспедициын

— Кыӵе пиналъёсын ужаны капчигес кадь?

— Мон котькуд нылпиез чакласько, кыӵе солэн быгатонлыкъёсыз шуыса. Одӥгъ­ёсызлэн памятьсы туж зол, мукетъёсызлэн быгатонлыксы Инмарен сётэмын. Куи­нетӥосыз гижысь-пиньысь тыршеменызы вормонъёс басьто — таӵеосты туж зол гажасько. Чакласько, кин исследовательской уж гожтыны вормоз, кинэ олимпиадае дасяно. Капчигес ужаны творческой пиналъёсын. Таосыз кылбур но гожъяло, сочинениоссы но туж тунсыкоесь пӧрмо — историяя ЕГЭ-ын но табере мини-эссе кулэ ведь. Шуысал: ляб, номырин тунсыкъяськисьтэм пиналъёс ӧвӧл! Одӥгъёсыз спортэн эшъясько ке, мукетъёсыз школа улонэ мыло-кыдо пырисько.

Вань кинэн ужаны! Куд-огезлы тросгес юрттэт гинэ кулэ. Урокъёс бере нылпиос жадё ни, сиемзы но потыны кутске. Соин ик кружокъёсамы чай но юиськом, конфет-печення, емыш но вайиськом.

Туж бадӟым тау карисько сыӵе анай-атайёслы, кудъёсыз пиналъёссылы но, дышетӥсьлы но юрттӥсько. Соку ужмы уката умой пӧрме. Малы ке шуоно пиналэз ӵемысь ушъям, мылкыдзэ ӝутэм сяна, уксё но кулэ луэ. Угось али тросаз конкуръёсы пыриськон понна коньдон куро. Соин мон соку ик верасько: пиналъёс 300 манет (куддыр кӧня луэ) тыроно луоз, юалэ мама-папаостылэсь, сётозы-а уксёзэс? Ярано, олимпиадаосы дунтэк ветлӥськом ай, ёрос администрация юрттэ, транспорт котьку висъя. Историяя, обществознаниея сяна, арысь аре ик пыриськиськом шаертодонъя олимпиадаосы. 2017-тӥ арын 8 пиналъёсмы олимпиадаосын ӟеч тодон-валанъёссэс возьматӥзы но, Анапаысь «Смена» лагерьын шутэтскизы. Отысь но дипломъёсын, грамотаосын бертӥзы — асьсэдыз туж умой возьматыны быгатӥллям.

— Светлана Германовна, марлы тӥледлы ваньмыз со кулэ, капчи, дыр, ук: урок нуид но тырмиз?

— Капчи, дыр. Но мон озьы ӧй быгатысал. Малпасько, Анатолий Максимович Егоров ик валан пыӵатыны быгатӥз: дышетӥсь урокъёсын гинэ улыны кулэ ӧвӧл, пиналъёслы со эшшо маин ке тунсыко луыны кулэ. Табере дышетэм пиналъёсы асьсэос анай-атай луизы ни, соослэсь нылпиоссэс дышетӥсько. Озьы гуртысьтымы вань

семьяосты умой-умой то­дӥсько. Шуо: дышетӥсь — со кыкетӥ анай. Озьы ик луыны кулэ кадь. Угось пиналлэн шораз учкыса ик, валаськод ни, кыӵе солэн мылкыдыз, мар сярысь малпаське. Куд-ог нылпиос визьнодасьлы верало сое но, мае, оло, анай-атайзылы но вераны уз дӥсьтэ.

Тыршисько нылпиосы пӧ­лын луыны. Соос кыӵе ке ужрадэ пырисько ке, мынам но артэ султэме потэ. Вань ужмес дэмен лэсьтыны выриськом. Вань сыӵе туспуктэммы, кытын мон борддор бордын нылъёсын ӵош киосы вылам сылӥсько. Озьы но быгатӥсько!

— Тӥ трос мукет удысъёсын но азинсконъёс басьтыны быгатысалды, дыр. Нош малы одно дышетӥсь луэмды потӥз?

— Выль Биялан трос нылпиё семьяын будӥ. 5 пинал пӧлысь мон 4-тӥез вал. Эшшо бордамы улӥзы 2 бабаосмы — мамамылэн но, папамылэн но анайёссы. Нылпи садэ ми ӧм ветлэ, бабаосынымы пукылӥм. Соос ик шудонъёс но милемлы лэсьто вал, лавкаысь басьтэмъёсыз но вал ке но. Висказ-висказ вераллязы вашкала улон-вылон, выжы-кумыосмы сярысь. Туж яратылӥ соосты кылзыны.

Школаын туж яратылӥ ӟуч кылъя но литературая урокъёсты. Яратӥ историез но! Туж мыло-кыдо дышетӥз войнае ветлэм воргорон Дмитрий Андреевич Коколев. Собере мыным туж кельшо вал художникъёс — учебникъёсысь картинаосты кема-кема учкыса пукылӥ. Малпалляй: кыӵе меда вордскыны кулэ, озьы суреданы быгатон понна? Синмаськисько вал архитектурной памятникъёслы, паймисько вал сьӧдэн-тӧдьы возьматӥсь телевизорлы но. Огкылын вераса, котьма тунсыко потылӥз! Эшшо историысь лыдпусъёсты, учыръёсты йырам капчиен возисько вал. Оло, со понна пичи ке но ушъяллязы но.

Мамамы ветеринар, папамы агроном вал — ас удысазы усто специалистъёс. Выжыямы вал дышетӥсьёс но. Кылсярысь, песятаелэн выныз Иван Фёдорович Шубин, Выль Биялан нырысетӥез дышетскем адями, дышетӥсь вал. 1920-тӥ арын аиз сое Выль Мултанысь педучилищее нуэм. 1919-тӥ арын отчы дышетскыны пырем вылэм Водӟиысь Аркадий Клабуков. Водӟие сюрес Выль Бия пыр потэ бере, соос куке-соку ӵошен но дышетскыны ветлӥзы, луоз. Педучилищеын ик тодматскизы Кузебай Гердэн но солэн кузпалыныз Надежда Антоновна Ирисоваен.

Иван Фёдорович ӵош дышетскем эшсэ, Дэбес ёросысь Ванячумо гуртысь Таисия Кузьминична Хохряковаез, кышно басьтэм. Соосты мон умой тодӥсько на — соос кадь луэме потылӥз.

Вал эмъясе дышетскыны дэмласьёс. Но огпол но ӧй жаля, дышетӥсь луи шуыса.

— Историен дышетыны туала вакытэ капчи ик ӧвӧл, вылды?

— Уката но 20-тӥ даур пумысен малпанъёс табере пӧртэмесь луизы. Но историез воштыны уг яра! Советской властез умоен гинэ тодам вайисько. Зол партийной программаос вал. Соку дышетӥсьёслэн но данзы вылӥынгес вал.

Кытын история, отын ик обществознание. Котькуд ар пиналъёс та предметъя ОГЭ, ЕГЭ сётыны мылкыд каро. Но умой баллъёс басьтон понна туж трос тодыны кулэ. Соин ик пиналъёслы верасько: тӥледлы асьтэдыз жалятэк ужано луоз. Но берло асьтэос ик шумпотоды! Али тодон-валан люканы пӧртэм амалъёс вань: дышетӥсь сяна, Интернет, пӧртэм пособиос-сборникъёс.

Картэныз, пиосыныз но кенъёсыныз

— Тӥ туж синмаськымон анай но луиськоды.

— Пиосме но исследовательской уже кыскылӥ, школаын ортчылӥсь ужрадъёсы мыло-кыдо пыриськылӥзы. Ваньмыз со кулэ луиз берло но. Сашамы — военной, Москваын улэ. Студент дыръяз ик В. Путин доры Кремльын пумиськонэ но ӧтьылӥзы: отчы быдэс Россиысь вань военной вузъёсысь 1-тӥ рейтинге пырисьёсты люкаллязы. Андреймы Санкт-Петербургысь художественной академиез йылпумъяз, сое отчы ик ассистентурае кельтӥзы. «Сколково» центре но егитъ­ёсты дышетыны ӧтьыло.

Шумпотӥсько: удмурт кылзэс уг вунэто. Телефон пыр но вераськиськом ке, удмурт вазё. Малпасько, анай кылэз тодэм нокинлы ӧз люкеты на. Юрттэ гинэ! Школаысьтымы удмурт пиналъёсмы пӧлын ӧжыт ӧвӧл бадӟым городъёсысь вузъёсын дышетскемъёс.

Табере кузпалэным гинэ улӥськом на. Сергей Григорьевиче йылпумъямын Москваысь мелиорацияя институтэз. Пиналъёсмес будэтон вакытэ вахтаен но ужано луиз. Али ёросысь сюресъёсъя отделын тырше. Вис сюре ке, пиосыным адӟиськыны мынӥськом. Кыксылэн но семьяоссы вань, 1 нунокмы шумпоттэ ни.

— Шудо!

— Университетын дышетскыкум, ӵыжак-выль общежитиын улӥм. Кранысь пӧсь ву бызе! Нош ураметӥ каблукен ветлыны луэ. Гурезь-Пудгала направлениея вуи. Малпай вал: кӧня ке ужало но городэ кошко.

Но улӥсько гуртын! Татын но сюресъёсмы вольытэсь! Омыр чылкыт, аслад азбаред, сад-бакчаяд укропед но, кияр-помидоред но, сутэред но будэ. Уж дорозяд кӧня ке сю вамыш гинэ. Шат солы уд шумпоты? Семьяе, яратоно уже вань, вераськисько анай кылыным — шат со шуд ӧвӧл?

Котьку яратӥсько вал чебер дӥсяськыны. Егитгес дыръям ог 2 арнялы азьло ик тодӥсько ни вал, ку кыӵе дэремме дӥсяло, кыӵе туфлиме кутчало. Али шергес выль дӥсь басьтӥсько ке но, чакласькисько: мар дӥсяськод, кызьы вераськиськод — тонэ кыло-адӟо нылпиос, тон шоры учке гурт калык.

Элина КУМАЧЁВА