Котьма карыны быгато

Тылпу кысон удысын ужасьёс понна арлы 2 пол (гужем но толалтэ) ортче кроссфит ӵошатскон. Соку ик шараяло шаерысьтымы тужгес кужмо спасателез.

Туспуктэм «МЧС Удмуртии» огинысь

Тылпу кысӥсьёслэсь ужан нуналзэс куспетӥ каронтэм вылысь ӵошатсконэз радъязы 3 нунал ӵоже. Спасательёс та нуналэ сэзь бызьылыны быгатэмзэс возьматӥзы, вӧсь луыны шедем муртлы нырысетӥ юрттэт сётӥзы, суй кужымзэс эскеризы, гиря ӝутказы, бадӟым питранэз бекмыллязы но мукет эскеронъёс пыр ортчизы. Пусйыны кулэ, вань ӵошатсконэ тылпу кысӥсьёс боевой дӥськутэн пыриськизы.

Эскеронъёсыз котькинлэсь ӝог ортчиз тылпулэсь утиськонъя нимысьтыз частьысь химияя но радиацияя службаын ужась Игорь Ананиев. 2-тӥ но3-тӥ инты басьтӥзы водолазъёслэн службаысьтызы Максим Козлов но тылпу кысӥсь Иван Иванов.

Валентина Емельянова

