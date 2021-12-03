Котькуд суредын — инкуазьлэн ӟанэз

3-тӥ толсуре Ижысь Суредан искусствоосъя музейын «Котырес лыдпус» проект улсын усьтӥське Удмуртиысь калык художниклэн Вячеслав Михайловлэн адӟытонэз (0+).

Вячеслав Ильичлы 70 арес тырмиз. Уно аръёс ӵоже со Удмурт кун университетысь студентъёсты дышетӥз. Али Ижысь 98-тӥ лицейын ужа.

Удмуртиысь калык художник Вячеслав Михайлов.

Туспуктэм Максим Егоровлэн.

— Живопись — секыт удыс, — вераз Вячеслав Ильич, — пиналъёслы тодон-валанъёсме сётӥсько, ачим соослэн пачылась мылкыдынызы пыӵасько. Пиналъёс шоры учкыса, пичи дырме тодам вайылӥсько, туала но вашкала улонэз ӵошатӥсько.

Юбилеезлы сӥзем адӟытонзэ Вячеслав Михайлов «Кыр ӟан» шуыса нимаз. Со кырӟанэн герӟаськемын ӧвӧл, суредъёсын, пе, кырлэн (инкуазьлэн) ӟанэз (лулыз) усьтӥське. Адӟытонэ пырозы художниклэн музейлэн фондаз утиськись суредъёсыз, соос татын ӧжыт ӧвӧл, со сяна, Вячеслав Ильич мастерскойысьтыз кӧня ке вуж ужъёссэ музее вайиз на. Калыклы выль суредъёссэ но возьматэмез потэ. Кылсярысь, живописьлы сӥзем сэреглэсь ӝынызэ ӵапак выль суредъёсыз пӧрмыто.

— Азьло ужъёсыным ӵошатыса, выльёсыз мургес пото, — шуэ Вячеслав Ильич, — котькудаз кыӵе ке лушкем малпанэ ватӥське. Но мон со сярысь шара уг вераськы. Калык ас понназ мед малпаськоз. Суред шоры одӥг пол учкыса гинэ, ваньзэ медаз адӟы, берло но выль пуштроссэ аслыз мед усьтоз