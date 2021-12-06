Котькуд киужлэн аслаз пуштросэз

Удмуртиысь Калык творчествоя юртлы туэ 85 ар тырме. Соин валче татысь киужъёсъя ёзэт юбилейлы сӥзем адӟытон ортчытӥз.

Та выллем нырысетӥез бадӟым адӟытон, нимаськиз со «Удмурт калык куиськон», усьтӥськиз Ижын 1937-тӥ арын. Со выставкалы экспонатъёсты шаерысьтымы гуртъёстӥ утчазы-бичазы Удмуртиысь шаертодонъя (али К. Герд нимо Национальной) музейын тыршисьёс. Со адӟытон кутскон сётӥз удмурт калыклэсь киужъёссэ бичан-люкан, эскерон ужлы. Туннэ таин выро Калык творчествоя элькун юртысь но ёросъёсысь кибашлыослэн центръёсысьтызы усточиос.

Туалаез адӟытон — Калык творчествоя элькун юртлэн но киужъёсъя ёрос юртъёслэн

30 ар ӵо­же валче тыршемзылэн емышсы. Выставкаысь адӟыны луиз «Усто киужъёсъя фондын» утиськись арбериосты. Соос ваньмыз сямен вашкала калык амалъёсты тодыса но уже кутыса быдэстэмын. Калык творчествоя элькун юртысь декоративно-прикладной искусствоосъя­ но ­киужъёсъя отделлэн кивалтӥсез Ольга Пислегова верамъя, соослэн фондазы утиське 347 паймымон арбе­ри.

Калык творчествоя элькун юртысь отделлэн кивалтӥсез

Ольга Пислегова тодматэ адӟытонэ поттэм арбериосын.

Туспуктӥз Максим Егоров.

— Котькуд киуж сьӧрын — трос адямиослэн тыршемзы:­ тодосчиослэн ужамзы, этнографияя экспедициосы потанъёс, вашкала пужыос­ты­ но быдэстон амалъёсты лыдэ басьтон-дышетон. Озьы усто­чи­­ос­ улӟытӥзы вашкала ­ки­ужъ­ёсты,­­ кылсярысь, удмурт куиськонэз, пу вылын суредаськонэз, куролэсь, туйлэсь, писпу выжылэсь, лылэсь, бадьпу­ ньӧрлэсь, горд сюйлэсь арбери лэсьтонэз,­ пужъятӥськонэз, кесэго вуриськонэз. Улӟы­тэмын вал кубыз, крезь, быз но дымбыр крезьгуро инструментъёсты лэсьтон. Выставкаямы лылэсь арбериосты гинэ ӧм возьматэ, малы ке шуоно куарусён толэзе ортчем выставкаын соос вал ни. Нош таязэ возьматӥмы удмурт куэм ковёръёсты, выж лёгетъёсты, удмурт дӥськутэз, чалмаосты, ӵушконъёсты, пулэсь но туйлэсь лэсьтэм скульптураосты, вӧсяськон ӵашаосты, лянэсъёсты, горд сюйлэсь горшокъёсты, куролэсь мунёосты но трос мукетсэ, — шуэ Ольга Леонидовна.

Котькуд киужлэн аслаз чеберез. Паймиськод туала кибашлыослэн устолыксылы но, вашкалаосмылэн чеберез валаны быгатэмзылы но. Синэз мальдыто ковёръёс. Кылсярысь, Лариса Мамеевалэн «Вуюись» бадӟым ковёрез легезьпу пужыен куэмын.

Калык творчествоя юртысь специалист Лилия Леонтьева туж трос тодэ ковёръёс, выж лёгетъёс сярысь.

— Вашкала удмуртъёслэсь улон-вылонзэс куэм ковёртэк син азе ик пуктыны уг луы. Соосты ошо вал борддоре, шобырто сандыкъёсты, вӧлдо сюан дӧдьые. Кышномурт выль кензэ но пизэ пумита вал таӵе ковёрен. Нош сюан бере егит кузпалъёслэсь валессэс толэзь ӵоже та ковёрен вальыса возё вал. Татын одӥг буёл но, пужы но юнме шорысь ӧвӧл. Сьӧд буёл, кылсярысь, музъемез (узырлыкез) возьматэ. Югыт но пеймыт буёлъёс туж валаса куспазы герӟасько но усьтӥськем легезьпу сяськаез кылдыто. Туала вакытэ адямиос ковёръёсты корказэс чеберъяны ошыло, та киужлэн пуштросэз сярысь малпаськытэк ни, — шуэ Лилия Леонтьева.

Та выставкаын ик Калык творчествоя юртысь киужъёсъя отделысь валтӥсь методист Наталья Прокопьева «Удмурт костюмен тодматскон» лекция лыдӟиз. Вераз но возьматӥз, маин висъясько удмурт дэремъёс ог-огзылэсь но кыӵе сям-йылолъёсын соос герӟаськемын.

Галина Семёнова