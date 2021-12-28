Котькуд гуртэ вуттӥсько

Шаркан черкогуртысь тылпулэсь утиськонъя 41-тӥ частьын старшой дознаватель луыса ужа Алексей Надсонов. Тылпу кысӥсьёс та вакытэ котькуд гуртэ вуыло но тылпулэсь утиськон амалъёсты гуртоослы тодазы вайыто.

Шаркан ёросысь Сосновкаысь почтальонка Елена Плетенёва огнетушителен ужаны быгатэмзэ возьматэ дознавательлы Алексей Надсоновлы. Туспуктӥз Максим Егоров.

Спасательёс нуналлы быдэ калык пӧлын валэктон уж нуо ке но, тылпу потон учыръёс уг кулэсмо. Туэ ар куспын Шаркан ёросын 35 учыр пусъемын, 1 мурт быриз. Ёрос центрын сяна, тылпуос вал пичи но бадӟым гуртъёсын. Тылпу ӵемгес потэ вуж езъёс, пилиськем гуръёс бордысь. Выль пуктэм коркаосын но горд атас кузёяськыны вуэ.

— Корка пуктӥсьёс огдырлы шуыса вуж езъёссэс уже куто яке гур котырзэс соку ик рос-прос уг лэсьто, нош отӥяз со сярысь вунэто, — шуэ Алексей Надсонов. — Тыл озьы ик уг жаля юонэн эшъяськись муртъёсты, кылем арын 2 мурт ӵынын ӝоказ, туэ 1 мурт быриз. Шӧмаськем муртъёс кысымтэ тамакен умме усё. Таӵеос бускельёссылы но быдэс гуртлы кышкытлык кылдыто.

Шаркан ёросын, тылпу кысонъя часть сяна, 4 пост но доброволецъёслэн 8 командаоссы ужало. Тросаз вань тылпу кысон машинаоссы. Постъёсыз возён понна сюлмасько гурт администрациос, нош гурт предприятиос вуэн тырмытэм бекчеос возё.

Тылпу кысӥсьёслэн трос куронъёссы почта удысын тыршисьёслы. Шаркан ёросын 11 почта ёз лыдъяське. Азьвыл аръёсы тросэз соос нимаз юртъёсын интыяськемын вал, нош берло дыре пичи сэрегъёсын пуко. Га­зет-журналъёсты вӧл­мы­тэм сяна, вузаськонэн выро. Жаляса верано, тросаз, пе, тылпу кысӥсьёслэсь куронъёссэс лыдэ уг басьто. Ӧс дорын люкетыса сыло коробкаос, огнетушительёс­сы ньӧмыз пон­на возисько: дырзы ­ортчемын я ужасьёс соосты кудласянь кутыны уг валало.

— Таяз учыре Сосновкаысь почта ёзэ шӧдтэк шорысь пыримы, — шуэ дознаватель Алексей Надсонов. — Азьвыл вуылыкумы, куд-ог шекъёссэс шараямы вал, эскерыны малпамы, соосты тупатӥллям-а шуыса. Куронъёсмес лыдэ басьтӥллям ик, огнетушителез вератэк, солэн ужан дырыз ортчем. Но почтальонъёс соин ужаны быгато.

Пожарнойёс нимысьтыз саклык висъяло извещательёслы. Соос нимаз семьяосын но луыны кулэ. Ветлыны шугъяськись инвалидъёслы, огназы улӥсь арлыдоослы но трос нылпиё семьяослы извещательёс люкылӥллям ни. Та уж азинтӥське, гурт администрациос но та ужпумез син азязы возё.

Выль ар матэктэмен, тылпу кысӥсьёслэн ужзы эшшо но йылӥз. Кытчы 50 но солэсь трос калык люкаськыны быгатэ, ваньзэ сыӵе юртъёсты рос-прос эскериллям ни. Кылсярысь, нылпи садъёсты, школаосты, культурая юртъёсты. Пуштӥсь арбериосын, фейерверкъёсын вуз карон интыосты но эскерыса потӥзы ни.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА