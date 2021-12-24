Коронавирусэз вормон понна уно ужало волонтёръёс
Related Articles
Толон Россилэн Президентэз Владимир Путин пресс-конференцизэ ортчытӥз. Журналистъёс солы тазалыкез утён сярысь уно юанъёс сётъязы.
Президент пусйиз макем трос лэсьтӥське коронавирусэз вормон понна, но нимысьтыз пусйиз волонтёръёсты.
— Волонтёръёс борды итӥськизы университетъёсысь дышетӥсьёс, бадӟым курсъёсысь студентъёс. Соослэн юрттэменызы врачъёслэн ужзы кӧня ке капчигес луиз, — вераз В. Путин.
Удмуртиын 2-тӥ арзэ ини «Огъя Россия» партилэн «ПоддЕРжка» но «МедПоддержка» акциоссыз ужало. Сӥзьыл 190-лэсь трос волонтёръёс больницаосын пыронын температура мертазы, регистратураосын пукизы, врачъёсты вызовъёсы асьсэ машинаосынызы нуллӥзы.
Сергей Захаров