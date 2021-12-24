Коронавирусэз вормон понна уно ужало волонтёръёс

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 24 декабря, 2021 12:33

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Толон Россилэн Президентэз Владимир Путин пресс-конференцизэ ортчытӥз. Журналистъёс солы тазалыкез утён сярысь уно юанъёс сётъязы.

В. Путин конференция дыръя

Президент пусйиз макем трос лэсьтӥське коронавирусэз вормон понна, но нимысьтыз пусйиз волонтёръёсты.

— Волонтёръёс борды итӥськизы университетъёсысь дышетӥсьёс, бадӟым курсъёсысь студентъёс. Соослэн юрттэменызы врачъёслэн ужзы кӧня ке капчигес луиз, — вераз В. Путин.

Удмуртиын 2-тӥ арзэ ини «Огъя Россия» партилэн «ПоддЕРжка» но «МедПоддержка» акциоссыз ужало. Сӥзьыл 190-лэсь трос волонтёръёс больницаосын пыронын температура мертазы, регистратураосын пукизы, врачъёсты вызовъёсы асьсэ машинаосынызы нуллӥзы.

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 24 декабря, 2021 12:33
TAGS: волонтёръёсмедподдержка