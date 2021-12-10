Ижкарын «Чайковский. Русский гений» фильмез возьматозы
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2021-тӥ арын 15-тӥ декабре 18.00 часын Ижкарысь «Россия» кинотеатрын возьматозы «Чайковский. Русский гений» фильмез, сое дасяз «М ФИЛЬМ» кинокомпания Воткинскысь П.И. Чайковский нимо музей-усадьбалэн куремезъя.
Проект дасямын Пётр Ильич Чайковскийлы 180, озьы ик Удмурт Элькунмылы 100 ар тырмонлы сӥзьыса.
Фильмлэн авторезлэн, продюсерезлэн Михаил Ананьевлэн верамезъя, кино лэсьтэмын, дано композиторлэн улон вакытысьтыз документъёс вылэ, Чайковскийлэн аслаз но ӵыжы-выжыосылэн гожтэтъёсыз, тодэ-ваёнъёссы вылэ пыкиськыса. Тросэз съёмкаос ортчизы Воткинскын.