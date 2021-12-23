Гурт сюресъёсты матысь 3 ар ӵоже тупатъялозы

Россиысь гурт сюресъёсты тупатъяны матысь 3 ар ӵоже 60 миллиард манет висъяны чакламын.

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Та сярысь ивортӥз Кун Думалэн депутатэз Олег Гарин. Удмуртиысь Сюрес фондлэн вуоно арын бюджетэз 9 миллиард 117 миллион манет мында луоз. Со чотын тупатъяськозы 5 выжъёс, волялозы ог 180 иськем кузьда сюресъёс, со пӧлысь ог 20 иськемез вылтӥ али зор-кот дыръя ветлыны уг луы ни.

Гуртысь сюресъёс лэсьтыны но уксё тросгес луоз: туэ 630 миллион манет быдтэмын ке, вуоно арлы 813 миллион манет чакламын. Со чотын, кылсярысь, выльдэмын луоз Дэбес но Зар-Медло вискысь, Шарканысь Быгые но Сьӧлталась Узи сюресъёс.

Элина Кумачёва