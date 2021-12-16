«Гурт адями» медиапроект — тужгес устоез

Гуртлэн араз Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство август толэзе СМИ-ос пӧлын ялӥз вал устоез медиапроектлы сӥзем конкурс. 15-тӥ декабре вормисьёсты сӥлы каризы Вотка ёросысь Пихтовка черкогуртын, арлы йылпумъянъёс лэсьтыкузы.

Конкурсэ 17 редакциос но блогеръёс пыриськизы, 22 уж вуиз. Асьсэлэсь проектъёссэс тужгес трос ыстӥзы уйпалась ёрос газетъёс. Кужмо вожвылъяськон пуромиз элькун СМИ-ос пӧлын но. «Удмурт дунне» газетлэн «Гурт адями» проектэз тужгес устоез луиз но конкурсын вормиз.

«Гурт адями» конкурс 9 ар ӵоже ни гуртын улӥсь но гурт удысын ужась адямиослэсь данзэс ӝутэ, соослэсь ӟеч но азинлыко ужан амалъёссэс калыке вӧлмытэ. Та конкурс юрттэ ас гуртсэ азинтон но калыкезлы ӟеч карон понна тыршись тужгес устооссэ адямиосты калыклэн нимыныз пусйыны, шуэ «Йӧскалык прессалэн юртэзлэн» кивалтӥсез Зинаида Рябинина.

Гуртоос арлы быдэ юало, конкурс азинтӥськоз-а шуыса. Данъяно муртъёссы угось трос, котькудӥз сярысь верамзы, возьматэмзы потэ. Соин но геройёссылы куара сётон вакытэ уно кинюртэмъёсын гожтэтъёс редакцие ысъяло.

Министерствоын но «Гурт адями» проектэз умоен пусйизы.

Елена Сараматова