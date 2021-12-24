Глазове вормон вайиз

20-тӥ-22-тӥ толсуре фин-угор улосъёсысь университетъёсын но институтъёсын дышетскись нылашъёс чеберай ним понна вожвылъяськизы. Ханты-Мансийскын ортчем «Мисс студенчества финно-угрии» конкурсын вормиз ГлазовысьВ. Короленко нимо пединститутысь Ксения Богданова.

К. Богданова. Туспуктэм «Мисс студенчества финно-угрии» конкруслэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Ачиз Ксюша Дэбесын вордскемын. Али 5-тӥ курсын дышетске ни, азьланяз удмурт но англи кылъёсъя дышетӥсь луоз.

— Институтын кема малпаськизы, кинэ конкурсэ келяно, — вераз Ксюша, — умой дышетскись, ужрадъёсы пыриськись нылашез утчазы. Мыным ӵектӥзы но соку ик соглаш кариськи, таӵе луонлык берпуметӥез шуыса.

Нылашез конкурслы быдэс институтэн дасязы. Вожвылъяськонлэн нырысетӥ люкетэз онлайн амалэн ортчиз. Нылашъёс кулэ вал кӧня ке темаослы сӥзем туспуктэмъёс лэсьтыны, асьсэос сярысь видео дасяны но радъясьёслы келяны.

Нош валтӥсь люкетэз Ханты-Мансийскын ортчиз ни.

— Сокеме нырысьсэ вуылӥ, — вераз Ксюша, — город милемыз ӟырт кезьытэн пумитаз, эшшо пелляськиз, сюресъёс уг адско, гостиницамы дорозь, букосъёсты коласа, вуимы. Нош ачиз кар мыным яраз: туала но чебер.

Вуизы-а, ӧз-а, нылъёсты пресс-конференцие ӧтчазы ни. Отын соослы калыксы сярысь пӧртэм юанъёс сётъязы, нош берло чеберайёс мастер-классъёс возьматъязы.

— Юри конкурс азьын дышетски куро пуныны, — вераз Ксюша, — пресс-конференцие люкаськем калыклы но выль быгатонме возьматӥ, соосын ӵош куролэсь кизили лэсьтӥ.

Фин-угор улосвылъёсысь нылашъёс вормон понна нюръяськизы ке но, та вакчи дыр куспын эшъяськыны но вуизы. Гала-концертын но кулисаос сьӧрын ог-огзылы юрттӥськизы, буйгатылӥзы.

Жюриез Ксюша чебер эктэменыз паймытӥз, луоз, угось пичи дырысеныз ик Дэбесысь искусствоосъя школае ветлӥз, Глазове вуэмез бере но яратоно ужзэ ӧз кушты: университетысь «Ромашка» студие ветлэ, эктонъя «Чайка» школаын дышетэ.

— Чеберай луи шуыса, сцена вылысен ӧй но вала, кӧня ке нунал ортчыса гинэ, асме вормисен шӧдӥ, — вераз Ксюша, — туж шумпотӥсько но данъяськисько, асме гинэ усто ӧй возьматы шуыса, быдэс элькунмылы но калыкмылы вормон вайи.

Та дырозь «Мисс студенчества финно-угрии» конкурсын кӧня ке удмурт нылашъёс вормылӥзы ни, но ваньзы соос Удмурт кун университетын дышетско вал, нош Глазове фин-угор чеберайлэсь нимзэ нырысьсэ ӵапак Ксюша вайиз. Но радъялоз-а Глазов та конкурсэз вуоно арын, тодмо ӧвӧл на.

Мария Емельянова