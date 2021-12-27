Вотка ёросысь Пихтовкаысь 13 соцобъектэз лэсьтыны 226 миллион манет кошкиз

Вотка ёросысь Пихтовка черкогурт ӝыны ар куспын тодмантэм воштӥськиз. Татын быдэсмиз «Вуоноысь гурт» проектлэн нырысетӥ люкетэз. Кызьы со шӧдӥськиз калыклэн улон-вылонэз вылын?

Возьмато кино

Гужем шорын Пихтовкаын 13 площадкаын резь-куазь вазьыны ӧдъяз — кутскиз бадӟым пуктӥськон. Гуртысь калык нырысь-валысь уг оскы вал, вань соцобъектъёс туэ ик йылаз-пумаз вуозы шуыса. Котькуд объект, гуртоосын кенешыса, лэсьтӥськиз, соослы мед яралоз шуыса. Пӧрмиз чакламзылэсь но устогес.

Черкогуртэ трасса вылысь кожыку ик, воштӥськонъёс син шоры йӧто. Татчыозь сюресэз чорыг вордонъя «Пихтовка» хозяйство ас кужыменыз возе вал. Табере со быдэсак волятэмын, ӵыпет кузя тротуар лэсьтэмын, лампаос пуктылэмын. Гуртлэн шораз ик маке быдӟа букваосын «Пихтовка» гожтэмын. Со букваос вылын ӟечыранъёс, ӟусъёс, нылпиослы шудонъёс, кечыръяськонъёс юнматэмын. Котырысьтыз возь вылын но лэсьтэмын шудон площадка.

Пихтовкаын ваньмыз лэсьтӥське нылпиос понна. Туспуктэм Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн сайтысьтыз.

— Азьвыл гурт шормы аналтэмынгес вал, нош али ми доры шутэтскыны артысь гуртъёсысь семьяос но вуыло.

Нылпи куараос уг чалмыло. Роликен, скейтэн, великен ворттылыны луэ. Нош культурая юртамы табере кино но учкиськомы, ачиз юрт но выльдӥськиз. Татысь кружокъёсы уногес нылпиос, егитъёс, арлыдоос гожтӥськыны ӧдъязы, — шуэ Пихтовкаысь Оксана Макарова.

Гуртоос асьсэос, уксё люкаса но хозяйство юрттэмен, школа мышкысь возь вылэ баскетболэн но волейболэн шудон площадка ӝутӥзы вал. Нылпиоссы пӧлын угось спортэн вырисьёс лачак, тренерзы но вань. Котыраз инты трос на шуыса, «Вуоноысь гурт» проектъя отчы лэсьтӥзы быдэс ёрослы вожъяськымон туала стадион. Школаын сӥзьылысен цифровой технологиосын ужаны ӧдъязы. Басьтэмын выль тӥрлык, узырмизы лабораториоссы. Дышетскыны ик шулдыргес луиз, шуо нылпиос.

Диагноз пуктэ компьютер

Анай-атайёс воксё лӧптэ­мын нылпи садлы. Со 1980-тӥ арысен рос-прос тупатъямез ӧз адӟылы. Липетэз, гумыосыз вияло ни вал. Нош али фундаментэз но юнматэмын, тусыз но воштэмын.

— Тупатъям садэ нырысьсэ пыри но бакоми: выжыкыл ук! Мебель кыӵак выль. Басьтэмын интерактивной

песочница, цифровой пианино. Таӵеез сярысь малпаны ик ӧм тодылэ. Нылпиосмылэн садысь бертэмзы ик уг поты ни, — шуэ Евгения Измайлова.

Выль фельдшер-акушер пункт но пуктэмын. Татчыозь медпункт интыяськылӥз 2 квартираем юртысь огаз висъетын. Отын кабинетъёс ӧз тырмылэ, тӥрлык но вуж вал. Выль ФАП гужем куспын ӝутӥськиз. Таӵе фельдшер-акушер пунктъёс быдэс элькунамы ӧвӧл на. Фельдшер дорысеныз ик телефонысь приложение пыр отоплениез лэзьыны быгатэ, уже лыктытозяз, кабинетъёс мед шуналозы шуыса. Тыл кылемын ке, озьы ик палэнысен кысыны луэ. Коридорын черодзэ возьмаса пукись муртлэн вирзӥбетэз ӝутӥське ке, компьютер соку ик першаллы ивортэ. Гипертониен, диабетэн курадӟисьёсты нимысьтыз приложение пыр, уен-нуналэн эскерыса, возё электронной тонометръёс но глюкометръёс, фельдшер дорысеныз но висисьёсты озьы чакланы быгатэ. Эмчилы бумага гожъяса пуконо но ӧвӧл — беспроводной гарнитура пыр компьютер вань верамзэ вала но ачиз документъёс «пӧра». Со ик юрттэ диагноз пуктыны но. Шуге-леке вуон учыръёс дыръя першал соку ик ёрос больницаен Интернет пыр герӟаськыны быгатэ. Ваньмыз со Сбер-технологиослы луыса. Фельдшер Дмитрий Перевозчиков пусъемъя, гуртэ «скороез» ӧтён учыръёс кулэсмизы, ужаны верантэм каньылгес, пе. Эмъюмъёслы рецепт электронной амалэн гинэ на гожтэ, нош висисьёслы нимысьтыз приложение пыр адӟиське, кыӵе матысь аптекаосын созэ я тазэ препаратэз басьтыны луэ.

Городэ потыны но гуртоослы шулдыргес луиз. «Визьмо» остановка пуктӥзы: автобуслэсь кӧня часын вуонзэ нимысьтыз табло возьматэ, возьман куспын телефонэз но зарядить карыны, Интернетын но дунтэк пукыны луэ.

Адӟем карымон

Оглом лэсьтӥськон ог 226 миллион манет тыр усиз. Татысь чорыг вордонъя «Пихтовка» хозяйство ӟеч ужамен но, Пихтовкаын «Вуоноысь гурт» проектэз пыӵатоно кариськизы. Хозяйство угось ачиз но пуктӥськонлэсь ноку уг палэнскы, азьланяз но гуртсэ ӝутыны медэ. «Пихтовкаен» кивалтӥсь Георгий Крылов пусъемъя, вуоноысь гуртлы эшшо юнгес экономика кулэ бере, хозяйствоын эшшо золгес ужаны ужпум пукто.

15-тӥ декабре гуртэн тодматскыны вуылӥзы Удмуртиысь вылӥ кивалтӥсьёс, ёрос йыръёс, журналистъёс. Презентация дыръя ужрадэ видеоконференцсвязь пыр итӥськиз

Россиысь гурт удысъя министр Дмитрий Патрушев но. «Вуоноысь гурт» проектэз со вылӥ дунъяз, кунысьтымы мукет гуртъёсын но пыӵатымон, шуиз. Оскемзэ вераз, шаерамы мукет гуртъёсты азинтонлы но азьланяз бадӟым саклык висъяськоз шуыса.

— Гуртысь калык кошке. Но югдурез воштыны луоз шуыса оскиськомы, уногес гуртъ­ёсты тазьы ӝутӥмы ке. 2022-тӥ арын Шаркан ёросысь Быгы но Сьӧлта ёросысь Узи гуртъ­ёсын пуктӥськомы, татысь хозяйствоос лэсьтӥськонэ пыриськыны дась луэмзэс веразы ни. Али вераськон мынэ эшшо 7 ёросъёсысь предприятиосын, — валэктӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

Презентацие лыктэмъёс пӧлысь уноез пусйизы: милям но, пе, Пихтовкаын кадь ӟеч улэммы потэ. Со дыре ик тросэз ӝожомыса веразы, хозяйствоослэн гуртъёссы сярысь сюлмаськемзы уг поты шуыса. Кылсярысь, Пичи Пурга ёрослэн йырыз Сергей Юрин верамъя, районын туннэ «Вуоноысь гурт» проектэ пыриськыны дась хозяйствоос ӧвӧл. Кин тодэ, ог-огзылэсь адӟем карыса, оло, отӥяз мукетъёсызлэн но мылкыдзы ӝутӥськоз, калык курыны кутскоз.

Сьӧлта ёросысь Узиысь «Звезда» хозяйствоен кивалтӥсь

Владимир Блинов:

— Гуртамы асфальт вӧлдэммы, клуб пуктэммы, школа-садэз тупатъяммы, ФАП-ез юнматэммы потэ. Ӝытъёсы я ӵукнаосы калык куасэн бызьылыны мед быгатоз шуыса, сюрес лэсьтыны, сое югдытыны чакласькомы. Футболэн шудон бусы кулэ. Малпанъёс бадӟымесь. Егитъёслы коркаос пуктон но колхоз вылэ усёз ни.

Шаркан ёросысь Быгыысь «Ошмес» хозяйствоен кивалтӥсь Анатолий Хохряков:

— Туннэ Быгыын ваньмыз вань — стадион, школа, сад, культурая юрт, спортобъектъёс, уж но ӟеч уждун. Но нуналысь нуналэ эшшо умойгес улэм потэ. Соин ик вань на, мае лэсьтыны, маин егитъёсты гочатыны. Хозяйство туннэ дась котыр ласянь юрттӥськыны

Елена САРАМАТОВА