Вормонэзлы оскиз

Пичи Пурга ёросын Кечол школаын 7-тӥ классын дышетскись Мария Абрамова, удмурт кылмес данъяса, пӧртэм ужрадъёсы, вож­вылъяськонъёсы пыриськылэ. Кемалась ик ӧвӧл Москваысь бадӟым вормонэн бертӥз.

Москваысь йӧскалык политикая департамент арлы быдэ «Билингва» конкурс ортчытъя. Отчы 10-22 аресъем пиналъёс, егитъёс анай кылынызы гожтэм эссеоссэс келяло.

— Конкурсэ пыриськыны удмурт кылъя но литературая дышетӥсе Маргарита Николаевна Долганова дэмлаз, — шуиз Маша, — та выллем вожвылъяськонъёсы азьло но пыриськылэме вал уго. Сочинениеным удмурт кылын вераськись пиналъёс пӧлын «Мон — удмурт! Мон — туж шудо!» конкурсын 1-тӥ инты басьтӥ вал, быдэс Россиысь пиналъёсын вожвылъяськыса но, вормисе потылӥ.

Пичи Пурга ёросысь Кечол школаысь Мария Абрамовалэн сочинениез Москваын вылӥ дунъямын вал.

Туспуктэм Мария Абрамовалэн архивысьтыз.



Озьы гужем каникулъёссэ Маша пайдаё ортчытыны выриз, эссезэ гижысь-пиньысь гожъяз.

— 5 тема ӵектэмын вал, соос пӧлысь «Язык —исповедь народа» темаез бырйи, — вераз Маша, — удмурт сямен гожтӥ, бӧрысь ӟуч кылэ берыктӥ на, мар сярысь гожтӥсько, жюриослы валамон мед луоз шуыса.

«Билингва» конкурсэ Россилэн пӧртэм сэрегъёсысьтыз, кунгож сьӧрысь 34 кылын 300-лэсь трос сочинениос вуиллям. Машаез жюри вылӥ дунъяз, Москвае конкурслэн финалаз ӧтиз. Финалистъёслы туж узыр программа дасяллям. Котырес ӝӧк сьӧрын соос ог-огенызы тодматскизы, асьсэ калыксы, кылзы сярысь веразы. Маша шумпотэ, табере кӧня ке удмурт кылъёсты Россиын, Украинаын, Грециын но мукет кунъёсын улӥсьёс но тодо шуыса.

— Москвае нырысьсэ вуылӥ, — шуэ Маша, — олокытчы но ветлӥ, оломае но адӟи: Москвалэн историезъя музеез, М. Ломоносов нимо университетэз, ВДНХ-ез… Сюлмам тужгес но пыриз Коломенское музей-заповедникетӥ экскурсия. 7-тӥ классын гинэ дышетскисько ай, но мылкыды кылдӥз азьланяз Москваысь университетъёсын тодон-валан басьтыны.

Нош 17-тӥ шуркынмонэ шоркарлэн мэрияз сӥё-дано ужрад ортчиз.

— Валаса но ӧй вутты, кызьы нимме веразы, — тодаз вае Маша, — потӥ, дипломме кутӥ, туспуктэм лэсьтӥмы… Интыям пуксеме бере гинэ адӟи, дипломам гожтэмын, мон 2-тӥ степенё лауреат луи шуыса. Кӧня ке ӝожоми, туж оскисько вал, вормонэн бертыны быгато шуыса.

Нош Кечолэ вуыса, Маша Интернетысь иворъёсты адӟем: Удмуртиысь нылаш 1-тӥ степенё лауреат луиз. Йыраз чилектэм — Удмуртиысь финалэ со гинэ ветлӥз ук. Конкурсэз радъясьёс бӧрысь ини жингыртӥллям: вождэс эн вае, сураськимы, дипломе янгышен 2-тӥ инты гожтӥмы… Озьы Машалэсь мылкыдзэ лӧпкытӥзы, вормемез сярысь выль диплом келязы.

Маша шумпотэмзэ уг ваты, но жаля, 1-тӥ инты басьтэмзэ возьматӥсь дип­ломен Москваын туспуксьыны ӧз удалты шуыса.

Мария Емельянова