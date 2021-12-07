Вормонэзлы оскиз
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Пичи Пурга ёросын Кечол школаын 7-тӥ классын дышетскись Мария Абрамова, удмурт кылмес данъяса, пӧртэм ужрадъёсы, вожвылъяськонъёсы пыриськылэ. Кемалась ик ӧвӧл Москваысь бадӟым вормонэн бертӥз.
Москваысь йӧскалык политикая департамент арлы быдэ «Билингва» конкурс ортчытъя. Отчы 10-22 аресъем пиналъёс, егитъёс анай кылынызы гожтэм эссеоссэс келяло.
— Конкурсэ пыриськыны удмурт кылъя но литературая дышетӥсе Маргарита Николаевна Долганова дэмлаз, — шуиз Маша, — та выллем вожвылъяськонъёсы азьло но пыриськылэме вал уго. Сочинениеным удмурт кылын вераськись пиналъёс пӧлын «Мон — удмурт! Мон — туж шудо!» конкурсын 1-тӥ инты басьтӥ вал, быдэс Россиысь пиналъёсын вожвылъяськыса но, вормисе потылӥ.
Озьы гужем каникулъёссэ Маша пайдаё ортчытыны выриз, эссезэ гижысь-пиньысь гожъяз.
— 5 тема ӵектэмын вал, соос пӧлысь «Язык —исповедь народа» темаез бырйи, — вераз Маша, — удмурт сямен гожтӥ, бӧрысь ӟуч кылэ берыктӥ на, мар сярысь гожтӥсько, жюриослы валамон мед луоз шуыса.
«Билингва» конкурсэ Россилэн пӧртэм сэрегъёсысьтыз, кунгож сьӧрысь 34 кылын 300-лэсь трос сочинениос вуиллям. Машаез жюри вылӥ дунъяз, Москвае конкурслэн финалаз ӧтиз. Финалистъёслы туж узыр программа дасяллям. Котырес ӝӧк сьӧрын соос ог-огенызы тодматскизы, асьсэ калыксы, кылзы сярысь веразы. Маша шумпотэ, табере кӧня ке удмурт кылъёсты Россиын, Украинаын, Грециын но мукет кунъёсын улӥсьёс но тодо шуыса.
— Москвае нырысьсэ вуылӥ, — шуэ Маша, — олокытчы но ветлӥ, оломае но адӟи: Москвалэн историезъя музеез, М. Ломоносов нимо университетэз, ВДНХ-ез… Сюлмам тужгес но пыриз Коломенское музей-заповедникетӥ экскурсия. 7-тӥ классын гинэ дышетскисько ай, но мылкыды кылдӥз азьланяз Москваысь университетъёсын тодон-валан басьтыны.
Нош 17-тӥ шуркынмонэ шоркарлэн мэрияз сӥё-дано ужрад ортчиз.
— Валаса но ӧй вутты, кызьы нимме веразы, — тодаз вае Маша, — потӥ, дипломме кутӥ, туспуктэм лэсьтӥмы… Интыям пуксеме бере гинэ адӟи, дипломам гожтэмын, мон 2-тӥ степенё лауреат луи шуыса. Кӧня ке ӝожоми, туж оскисько вал, вормонэн бертыны быгато шуыса.
Нош Кечолэ вуыса, Маша Интернетысь иворъёсты адӟем: Удмуртиысь нылаш 1-тӥ степенё лауреат луиз. Йыраз чилектэм — Удмуртиысь финалэ со гинэ ветлӥз ук. Конкурсэз радъясьёс бӧрысь ини жингыртӥллям: вождэс эн вае, сураськимы, дипломе янгышен 2-тӥ инты гожтӥмы… Озьы Машалэсь мылкыдзэ лӧпкытӥзы, вормемез сярысь выль диплом келязы.
Маша шумпотэмзэ уг ваты, но жаля, 1-тӥ инты басьтэмзэ возьматӥсь дипломен Москваын туспуксьыны ӧз удалты шуыса.
Мария Емельянова