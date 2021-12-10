Вень — шудон ӧвӧл

Кыӵе дэмланъёс сётэ син йӧнатӥсь?

Син висёнъёсты йӧнатонъя элькун больницаын 40 арлэсь кема, вань тодон-валанзэ, быгатонзэ сётыса, ужаз Удмуртиысь дано эмъясь Александр Зай­цев. Кӧня муртлы со дуннелэсь чеберзэ адӟыны юрттӥз — лыдъяны луонтэм.

Учыръёс, адямиос уг вуно

Александр Леонидовичлэн дорысьтыз комнатаез али но тырмемын пӧртэм книгаосын — данакез герӟаськемын эмъянэн. Со ачиз но 200-лэсь ятыр научной ужъёслэн авторзы. Эшшо гожъя кылбуръёс, мылкыдыз бугырскыку, жадемзэ веськатыку. Больницае ужаны нуналлы быдэ 68 аресозяз ветлӥз. Кин тодэ, оло, эшшо но ветлысал. Но коронавирус люкетӥз. Эмчи ассэ буйгатӥз: егитъёслы сюрес сётоно ни! Зэм, вань улытозяз-ужатозяз дышетскыны, маке но выльзэ тодыны дышем мурт ганяк кариськыны уг дырты — лыдӟиське, гожъяське…

Ижысь мединститутысь Александр Зайцев студентлы улон ачиз офтальмологиез донгиз кадь. Куке-соку со хирург, травматолог-ортопед луон сярысь малпалляз. Но мединститутын офтальмология курсъёсты туж тунсыко лыдӟылӥз профессор Маргарита Зайкова. Со ик син йӧнатонлы синмаськытӥз.

— Но хирург но луи! Син висёнъёсъя кӧня операциос лэсьтылӥ, ачим но вераны уг быгаты ни, — шуэ Александр Леонидович. — Тросэз малпа: офтальмологъёслэн валтӥсь ужзы — синме пырем жагез поттон. Озьы гинэ луысал ке! Туж секыт учыръёс но пумиськыло.

Ижысь Александр Зайцев 40 арлэсь кема калыкез йӧнатӥз.

Туспуктӥз Элина Кумачёва.

Тросэз со учыръёс, шуге-леке вуэм муртъёс Александр Леонидовичлэн али но син азяз.

— Огпол егит воргорон машина питранзэ, кувалдаен кокаса, тупатъяны вырем. Питранысь 5 сантиметр кузьда но 1 сантиметр­ зӧкта кортэз тэтчыса пырак ныр выжыяз мертчем, — тодаз вае эмчи. — Гипофизозяз 1-2 миллиметр мында гинэ вуымтэ. Нош гипофиз шуккиськыны шеде ке, адямиез утьыны уг луы ни. Эшшо йырвиымаз вир кисьтӥськыны быгатэ вал — таӵе учыръёсы но адямиез ӵемысь утьыны уг луы ни. Сое вуттӥллям 7 номеро больницаысь нейрохирургияя ёзэ. Визь-кенешмес тодон понна ӧтизы монэ но, ЛОР-врачез но, ымныр-анэн (челюстно-лицевой) герӟаськем висёнъёсъя хирургез но. Операциын но мон сылӥ. Со воргорон али но улэп! Зэм, огез синмыз адӟемысь дугдӥз — зол шуккиськемысьтыз, контузия луэмын вал.

Но тросаз учыръёсы адямиослы чеберез адӟыны кыкетӥ луонлык сётэмын.

— Одӥгез егит воргорон вылӥысь усем, — азинтэ тодэ ваёнзэ Александр Зайцев. ­

— Ачиз зол ик шуккиськымтэ. Но ныр выжыяз чельылэсь векчигес гопез вань. Рентген номыре уг возьматы — ваньмыз чылкыт. Таиз но учыр нейрохирургияя ёзын ик вал. Отысь специалистъёс верало: йыраз нокыӵе шуккиськемез ӧвӧл. Вурӟим со гопез. Но бурмыны уг вала: я кӧса, я урӟектыны кутске… Дэмлай: ойдолэ со пасе нимысьтыз сурет лэзьыса эскером на. Ачим ик операция лэсьтӥ. Суретэз лэзи гинэ — о! маке но адӟиськиз. Векчи чаг пыдло пырем. Урӟектыны кутскем ни. Отысь инфекция синме но, йырвиыме но шедьыны быгатэ вал.



Ум чакласькиське…

— Жаляса верано, висисьёс берло дыре шӧдскымон тросгес луизы, — вера Александр Зайцев. — Ӝог юрттэт сётонъя кабинет азьын ӵемысь черодъёс кылдыло. Маин со герӟаськемын? «Неотложкае» али ваньмыз лыкто: син шуккиськыны шедьыку но, кыӵе ке инфекция сюрыку но. Угось тросаз больницаосын офтальмологъёс ӧвӧл — специалистъёс уг тырмо. Нош кытчы калыклы вазиськоно? Лыкто ми дӥне. Нылпиос но, арлыдоос но ӵемысь уг чакласько кышкытлыклэсь.

— Вавож районын аммиак возён цистерназы пасяськем, — шуэ врач. — Егит сварщик сое кышъяно кариськем.­ Лыдэ басьтымтэ пӧртэм газъёс люкаськемен, цистерна пуштыны быгатоз шуыса. Озьы ик луэм. Сварщик­ ог 10-15 метре­ пезьдэм. Нош сваркаысь тылгизьы синмаз палдэм. Ярано, синтэм ӧз кыльы — дыраз юрттэт сётыны вуттӥським.

А. Зайцевлэн тросэз научной ужъёсыз сӥземын син висёнъёсты алонлы. Та сярысь трос пол вераськылӥз радио, телевидение пыр, пыриськылӥз научной конференциосы, поталляз калыке, ФАП-ёсы.

— Мынам воже потэ, эмъясьёс укол пуктэмзы бере шприцъёссэс огшоры куяло шуыса, — вера Александр Леонидович. — Нош со шприцъёсын шудыны ярато нылпиос. Ву кыско но пазясько. Куке-соку ик вень вуэн ӵош интыысьтыз чальтчыны быгатоз, кема ӧвӧл синме но вуоз. Син йӧнатӥсьлэн дэмланэз: шприцъёсысь веньёсты бералтыса куштоно. Берлань пыртыны соосты уз луы ни. Иське, пиналъёс шудон уз каре.

Мӧзмон но данъяськон

Александр Зайцев пыр ужаз Син йӧнатонъя элькун больницаысь ӝог юрттэт сётонъя ёзын. Одӥг арлы кошкылӥз ик Ижысь мед­училищее — директоре пуктылӥзы. Но кивалтон уж сюлмаз ӧз биниськы. Армилэсь азьло ог ӝыны арлы вуылӥз Нырысетӥ элькун больницае. Офтальмолог луыса ужаз армиын дыръяз но. Службазэ нуиз железнодорожной войскоосын Тобольскын. Врачлэн дипломеныз солдатлы отын туж шумпотӥзы: чугун сюрес вылын ужасьёслэн больницаязы ӵапак офтальмологзы вылымтэ. Озьы строен ветлон висказы мед­осмотръёс ортчытъяны но вутскылӥз. Армиысь бертӥз офицер луыса, офтальмологлэн ужезлы эшшо но синмаськыса.

— Эмъясь луон мылкыды пичиысен ик кылдэмын вал, — шуэ Александр Леонидович. — Курганысь 31 номеро школаысьтымы кӧня ке мурт пӧртэм городъёсы враче дышетскыны пыриз — Курганын мединститут ӧй вал.

Александр Зайцев быр­йиз Ижез — выжыосыз кыскизы. Анаез­ но атаез потэмын Вавож ёросысь Гурезь-Пудга гуртысь. Кыксы но дышетскем адямиос вал.

— Атае 5 ар служба нуэм Амур улосын. Анае со сьӧры мынэм — мон отын ик, Белогорск городын, вордски, — тодаз вае Александр Леонидович. — Армия бере атаелэн Вавож пала ик бертэмез потэ вылэм, но анае пумит луэм: пудо вордыса гуртын уг улы, пе. Амур улосысь ми нырысь ик вуим Курган улосысь Раково гуртэ. Атае скал но вайиз вал. Мон сое шумпотыса сюдыны кутски ни. Анае э-э! вожомиз ук: кытысь вуттӥд, отчы ик берлань ну, пе. Озьы семьямы пудоен ӧз улы. Берло ини Курганэ выжим. Мон одӥг пинал будӥ. Анае-атае кыксы но дышетӥсьёс вал.

Вавож ёросэ пичи дыръяз бертылэмзэ Александр Зайцев бус пыр кадь гинэ тодэ на. Но будэмезъя отчы пумен золгес ветлыны кельшиз. Выжы-кумыоссы отын туж трос. Пӧлазы вань дышетӥсьёс но, юристъёс но.

Вуж фотоосты поттыса, Александр Леонидович котькудзэ дыртытэк учке. Туспуктэмысь учкисьёс сярысь пыр-поч вераны тодэ.

— Нош таиз тодӥськоды-а кин? — фотое кӧня ке кузя пуксемъёс пӧлысь огез шоры возьматэ А. Зайцев. — Кузебай Гердлэн Андрей выныз. Пересь анае куке но лушкемак вераз вал, Кузебай Герд ӵыжы-выжымы луэ шуыса. Но озьы-а, ӧвӧл-а — табере нокин уг тоды ни. Уката ик огвакытэ со сярысь вераськыны чик ӧз лэзьылэ. Мыным аслым но, егит макелы, верамзы вань: шып ул…

Фотоальбомез интыяз лачак поныса, Александр Зайцев поттэ книгазэ — пӧртэм авторъёслэн кылбуръёсынызы бичетэз. Пӧлазы вань аслаз но чуръёсыз. Соос тырмемын быдэ вуэм интыосызлэсь, Курган палъёслэсь, мӧзмонэн но удмурт выжыысь луэменыз данъяськонэн.

Дано эмчилэсь сюрессэ азинтэ Александр пиез, со но Син йӧнатонъя элькун больницаын офтальмолог луыса ужа.

Элина Кумачёва