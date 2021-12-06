Вемеез тодазы вайизы

Эгра ёросысь Мазьги гуртлэн тусыз воштӥськыны ӧдъяз. Муниципал кылдытэт кичӧлтэмъя пӧртэм проектъёсы пырисько, калыклэсь ваньмон дырзэ шулдыргес карон сярысь сюлмасько.

Муниципал кылдытэтлэн гожтэм проектэз шаерысьтымы устоосыз пӧлы шедиз. Озьы туэ сӥзьыл гуртэ пырон дорын кылдӥз «Вортча пумита» площадка. Гуртысь кибашлы воргорон Василий Кожевников сое пулэсь лэсьтӥз. Табере отын куно пумитало. Лэсьтӥськон ужъёссэс вуоно арын но азьланьтыны чакламын на.

— Мугорез кыдатонлы но бадӟым саклык висъяськомы, — шуэ муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсез Ольга Соловьёва. — «Гурт улонэз азинтон» элькун программая «Задор вамыш» проект­мы улонэ пыӵа. Стадионмес выльдӥськомы, бызьылон сюресъёс лэсьтэмын, липет улэ тренажёръёс интыямын ни. Та ужмес но азинтомы. Спортсменъёсмы — Сергей Корепанов, Дарина Лекомцева, Елена Маркова, Владимир Кожевников — пӧртэм ӵошатсконъёсын ёрослэсь, шаерлэсь данзэ утизы но утё. Гурт калык, будӥсь пиналъёс соосты син азязы мед возёзы.

Эгра ёросысь Мазьгиысь Дмитрий Стрелков,

Дмитрий Васильев но Влад Веселков хоккеен шудон коробкаез лэсьтыны юртто.

Туспуктӥз Валентина Емельянова.

Нош та вакытэ гуртын мукетыз ужзы пӧзе: мыло-кыдо воргоронъёс хоккей коробка лэсьто. Тазэ

«Самообложение» программая быдэсто, гуртоос 250 сюрс манет люказы, 750 сюрссэ элькун сётӥз.

— Пичи дыръямы школа азбарын толалтэлы быдэ хоккеен шудылӥмы, — шуэ Владимир Кожевников. — Табере 55 аресмес ортчимы ни, нош спортэн эшъяськон сяммы пыраклы кылемын. Али но гуртысь воргоронъёсын спортзалын футболэн шудӥськомы, нош хоккеен шудыны Сундур гуртэ ветлылӥмы. Шумпотӥськомы, отчы ветлоно уз луы ни шуыса, оло, тросгес пиналъёс но бордамы кариськозы.

Гуртаз пукыны уг чида Геннадий Потёмкин но. Ужаны быгатӥсько на бере, маке-маке юрттӥськоно, шуэ. Солэсь адӟем карыса, мукет гуртоос но мылкыд каремзыя хоккей коробкаез лэсьтонэ потало. Дмитрий Стрелков, Влад Веселков но Дмитрий Васильев асьсэ ужан тӥрлыке­нызы вуиллям, электро юбоос лэсьто, асьсэос ик кортъёсты варить каро.

Муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсез Ольга Соловьёва нимысьтыз тау каре «Рассвет» хозяйствоен кивалтӥсьлы Сергей Балобановлы. Проектъёсты быдэстыны техника уг жаля, ужась сётэ, 1 миллион манетлэсь ятырлы юрттӥськиз ни. Кылем арын гуртысь командалы, 10 муртлы, «Рассвет» гожтэмен футболкаос кузьмаз. Та вакытэ гуртоос дэмен ужало куасэн бызьылон сюрес лэсьтон бордын но. Туэ толалтэлы 1 но ӝыны иськем сюрес дасяло.

Валентина Емельянова