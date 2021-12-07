Аслыз ачиз кузё

Дэри ёросысь Малиново гуртысь Никита Ильин Можгалась аграрной колледжын пудо эмъясьлы дышетске. Али ик парсь будэтэ ни. Фермер луо, шуэ.

Ильинъёс кемалась дырысен пудоен уло. Никита пичиысен гидысь ӧз пыралля: кызьы кунянъёсты, парсьпиосты сюдоно но утялтоно тодыса будӥз. Та ик животэз но гуртэз яратэмез луиз. Нокыӵе ужлэсь уг кышкаськы, шуэ.

Дэри ёросысь Малиновоысь Никита Ильин пудо котырын пичи дырысеныз берга.

Туспуктэм Никита Ильинлэн архивысьтыз.

— Пудо вордон — со секыт уж, — вера Никита. — Сиён ик кӧня дасяно но басьтоно. Ӵукна вазь султыны мылпотэм но кулэ. Юртъерысь кыдёке уд но кошкы — животэз ӝыт но ӵук сюдоно. Мамаен папа ужлэсь огвакытэ акыльтӥзы, пудо ум вордэ ни шуизы но вань животэз вузазы. Гидын тӧл шуланы кутскиз. Нурскетэм, бӧксэм куаралэсь мӧзмыса, мамалы- папалы верай: ачим парсь вордо. Сюдыны азьтэмъяськод, нош ик ми вылэ усёз, пе. Ваньзэ ачим быгато, кӧня ке йыр парсьпи басьтэ но, отӥяз, сӥль вузаса, ачим уксё поттыны кутско, шуи. Табере­ парсьёсын 3 ар вырисько ни. Соос вьетнам, мини-пиг­ выжыосысь. Ландрасэз кырпарсен но бызьылытӥ ни. Уллёмы 40 йырозь вуылӥз. Эшъёсы пӧлысь куд-огез шуэ: со зынмемъёсты но уд ворды ни. Но тросэз паймо, ушъяло,­ юрттэт ӵектӥсьёс но сюро. Нош сӥльзэс юасьёс уг бырыло.­ ­Чылкыт будэтэм парсь ук. Пӧрме шуыса, аслым кельше. Мар гуртын вань, ойдо городэ улыны, отын шулдыргес, капчигес уж но шедьтыны луоз, шуо мыным. Но мон ужме уг кушты. Чылкыт омырын, аслад музъем вылад пудо вордонлэсь умоез мар вань? Аслыд ачид кузё ук. Соин ик пудо эмъясьлы но дышетскисько. Муртэ ӧтьыны дуно усе, нош дышетски ке, ачим ик парсьёсме улошояло но, йӧнато но. Адямиослы но юрттӥсько — ветеринаръёс гуртамы кулэ. Ярам ай, калык пудо вордэ на.

Никиталы гуртын яра. Малиновоын ог 200 мурт гинэ улэ, но Ижысь татчы улыны выжисьёс берло дыре тросгес но тросгес луо.

— Нылпиослы шутэтскон инты ӧвӧл, — азьланьтэ егит мурт. — Пичи площадка вань, но отын, 2 вакчи нискылан гурезьёс­ сяна, номыриз­ ӧвӧл. Вужмемын ни со. Вордскем гуртэлы маке ӟечсэ лэсьтэме потэ, со монэ адями кариз ук. Парсь вордыса поттэм уксёлэсь оглюкетсэ висъяло но ваньмон дырез ортчытон йӧн-йӧн инты лэсьто. Ӟеч уж котьку умоен берытске ук. Милям татын, «Вараксино» тылобурдо вордон предприятие сяна, нокыӵе хозяйство уг ужа. Ӵыпетмы но кузётэм. Отчы карп лэзьыны малпасько. Адямиос но чорыгалозы, уксё но поттыны луоз, кинлы ке ужан инты но сюроз. Парсен гинэ уд выры ук. Но со понна тросгес коньдон кулэ, озьыен, пудо йырез йылтоно, чырмытгес вузаськоно. Али уксёме участок басьтыны люкасько — мамаен папалэсь висъяськыса, пуктӥськеме, хозяйство воземе потэ. Иж котыре ик интыяськысал. Уждэ яратӥд ке, номыр кышкыт ӧвӧл. Нош мон яратӥсько.

Елена Сараматова