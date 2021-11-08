QR-кодъёс ар ӵоже ужалозы

«Госуслуги» порталын, коронавируслэсь прививка пуктэм сярысь сертификатъёсты ӝыны ар гинэ уже кутыны яралоз шуыса, ивор потӥз. Калыкез со сюлмаськытыны ӧдъяз, угось азьвыл сӥземын вал, сертификат ар ӵоже ужалоз шуыса. Улосэз азинтонъя центр кылдэм шуг-сектэз сэрттыны-пертчыны басьтӥськиз.

Россиысь цифровой азинсконъя, связья но массовой коммуникациосъя министерство Facebook бамаз валэктӥз, ваньмыз со порталын кылдэм шуг-секытъёсын сэрен пӧрмиз шуыса, QR-кодъёсты прививка пуктэм бере ар ӵоже ик уже кутыны яралоз.

Пусйыны кулэ, 8-тӥ шуркынмонысен сертификатлэн тусыз воштӥськиз. Та нуналозь прививка пуктэмъёслэн сертификатсы ас кожаз выльдӥськоз 1-тӥ южтолэзёзь.

УД