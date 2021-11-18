99 процентэз калык гожтэмын

14-тӥ ноябре йылпумъяськиз Россиысь калыкез лыдъян-чотанлэн нырысетӥ люкетэз. Россиын отчы 50 миллионлэсь ятыр семьяос пыриськизы, Удмуртиын — 560 сюрслэсь ятыр.

Зэм, Росстат нырысетӥ йылпумъянъёсты вералоз вуоно арын январь пумын гинэ. Али статистъёс вань лыдпусъёсты выльысь эскерыса, лыдъяса потозы на. Чаклалозы: одӥг муртъёс ик кӧня ке пол ӧз гожтӥське-а, кинъёс кылемын пусйиськытэк но мукет. Но туннэ ик, пе, вераны луэ ни: перепись тыро-пыдо ортчытэмын.

— Лыдъян-чотанлэн ны­рысетӥ люкетэз туж секыт вакытэ радъяськиз: коронавирус алямын, экономика лябӟе, калыклэн мылкыдыз умой ӧвӧл, — пусйиз Росстатлэн кивалтӥсез Павел Малков. — Но уно сюрс адямиос переписьын вань кужымзэс, мылкыдзэс сётыса ужазы, пӧлазы — IT-специалистъёс, переписчикъёс, волонтёръёс но трос мукетъёсыз. 99 процентэз калык лыдъямын-чотамын. Та лыдпус поттэмын, переписчикъёслэсь, «Госуслуги» порталысь, стационарной участокъёсысь, военной частьёсысь, тюрьмаосысь но мукет интыосысь лыдпусъ­ёсты огазеяса.

Шаерамы ужазы 2 сюрс 731 переписчикъёс.

Туспуктэм Сергей Юринлэн «ВКонтакте» бамысьтыз.

Росстатлэн кивалтӥсез верамъя, лыдъян-чотанлэн кыкетӥ люкетаз но уж капчи уз луы. Пумен тодмо луэм лыдпусъёсты ивортозы газет-журналъёс, радио, телевидение. Шӧдӥське: калык сак чакла, кызьы та бадӟым ужрад ортчытӥське.

— Толэзь ӵоже переписья пӧсь линие 70 сюрслэсь ятыр жингыртӥсьёс луизы, соцсетьёс пыр 650 сюрс пала ивортонъёс вуизы, — ватсаз П. Малков. — Соослы луыса дыраз ужрадъёс кутэмын, перепись зэмлыко, ӝеганъёстэк мед ортчоз шуыса.

«Госуслуги» портал пыр Россиысь оглом 10 миллионлэсь ятыр семья, 25 миллионлэсь ятыр адями, гожтӥськиз. Удмуртиын онлайн амалэз кутӥз 84 сюрслэсь ятыр семья. Переписчикъёс ужазы планшетъёсын. Хакеръёс отысь информациез кыскыны вырылӥзы. Ӧз пӧрмытэ — таӵе учыръёс ӝог синйылтэмын но шараямын вал.

— Переписчикъёс но адямиос куспын куд-ог ваче вуонъёс вал ик, — ватсаз Росстатлэн кивалтӥсез. — Но соос трос ӧй вал. Оглом 314 сюрс переписчик ужаз ке, 140 сыӵе учыр пусъемын. Зэм, вань висьыны усем переписчикъёс но — ог 5 сюрс пала, соос пӧлысь 3 сюрсэз борды кырмиськиз коронавирус. Ваньзы соос ВТБ яке Сбербанк пыр страховка басьтозы.

Специалистъёс лыдъямъя, сомында переписчикъёс таяз переписе гинэ пыриськизы на. 2030-тӥ арын лыдъян-чотан чылкак мукет сямен ортчыны кулэ ни — туала технологиосты кутыса.

Элина Кумачёва