21 процентэз скалъёс — муры

Юрттоз-а эмбрионлэсь кунян будэтон югдурез воштыны?

2024-тӥ арозь шаерысьтымы гурт хозяйствоосысь вань пудоез племенноезлы воштоно шуыса ужпум пуктэмын. Таин валче эмбрионъёсын ужаны чырмытгес кутскозы.

Кылем арен ӵошатыса, шаерысьтымы хозяйствоосын пудо уллё 1 сюрс 458 йырлы йылэмын, оглом али гидъёсын 108 сюрс котыр скалъёс лыдъясько. Сюроос нуналлы быдэ шорлыдын 21 сюрс центнер йӧл сёто. Гуртоос котькуд скаллэсь нуналаз 19,5 килограмм йӧл кыско. Йырлы быдэ тужгес трос йӧл басьто вавожъёс — уй-нунал куспын 25,4 килограмм люкаське. Кӧня ке граммлы гинэ кылё воткаос. Озьы ик 19 килограммлэсь уно йӧл люкаське Алнаш, Глазов, Дэри, Эгра, Каракулино, Сарапул, Ува но Шаркан палась хозяйствоосын. Зол усизы берло дыре Камбарка, Красногорск, Сюмси, Яр, Балезино ёросъёс — нуналаз 13-15 килограмм гинэ йӧл кыско, угось пудо сиёнзы урод. Котьма ке но ар пумозь шаерамы 910 сюрс тонна йӧл люканы чакламын, кылем арен ӵошатыса, 33 сюрс тонналы уногес.

Шаерамы али 40 племхозяйствоос лыдъясько. Таос туэ 9 толэзь ӵоже 243,6 сюрс тонна йӧл поттӥзы ни, кылем арын сярысь, со 10 процентлы уногес. Шаерамы вань люкаськем йӧл пӧлысь таос 38 процентсэ потто. Тужгес кужмоесь Вавож ёросысь «Колос», Вотка ёрос­ысь «Мир» но Шаркан ­ёросысь «Ошмес» предприятиос — быдэн 12-25 сюрс тонна йӧл басьтӥзы ни.

Шаерысьтымы хозяйствоосын 100 скаллэсь 57 кунян басьто.

Туспуктӥз Елена Сараматова.

Племенной хозяйствоос животсэс мукет предприятиослы вузамен, шаерысьтымы 34 процентэз пудо ӟеч выжыысь луиз ни. Племхозяйствоос туэ гинэ 2 сюрс 415 йыр ветыл вузазы ни. Ӟеч тыршо та ласянь вавожъёс.

Ӵапак Вавож ёросысь хозяйствоосын али эмбрионъёсын ужаны кутскемын. 2013-тӥ арын Вотка ёросысь «Мир» хозяйствоын пробиркаын будэтэм кунян нырысьсэ басьтыны пӧрмытӥзы вал. Но ужзы гуньдӥз. Отӥяз гракъёс, вавожъёс­ выльысь та малпан борды басьтӥськизы. Озьы, нылкышнолы ЭКО лэсьтэм сямен, скалъёслы но эмбрион выжыято, скал инкубатор выллем луэ. Гурт удысъя но сиён-юонъя министрлэн воштӥсез Наталья Шавшукова пусъемъя, шаерамы эмбрионъёсын ужан но соосты хозяйствоосы вуттон станция лэсьтэмын луоз. Санкт-Петербургысь «Нова корова» огазеяськонэн валче ужанъя огкыл но юнматэмын ни. Гужем аспӧртэм кунянъёс Грак ёросысь «Родина» хозяйствоын вордӥськизы ни. Та нуналъёсы Вавож ёросысь «Удмуртия» хозяйствоын эмбрионлэсь будэтэм ­кунян дунне вылэ потӥз. Мукет ­кунянъёслэсь номырин уг висъяськы: сыӵе ик таза но чебер. Со эмбрионъёсты кылем арын «Можгаплем» огазеяськон кунгож сьӧрысь вуттӥз вал.

Выль ужан амал, оло, азинскыны юрттоз. Али хозяйствоосын 21 процентэз скалъёс муры кылемын. Та лыдпус 30 процентлэсь трос Глазов, Можга, Камбарка палан. 100 скаллэсь шорлыдын 57 кунян басьтыны пӧрмытӥськом. Али ӵапак кунян вордӥськон вакыт бере, ар пумозь та лыдпус 76,6 процентозь йылоз, вылды. Но азьланяз югдур уката секыт луыны быгатоз: ёросъёсын уг тырмо осеменаторъёс. Наталья Шавшукова верамъя, Сюмси ёросын ­

2 специалистъёс гинэ ужало, Яр ёросын — 6, Грак ёросын —9, Красногорскын —10. Ёросъёсын уг тырмо пудо першалъёс но, таин валче скалъёсты эмъяны но уггес быгато. Валамон ни, пудо ялан лябӟе. Макем ӧжыт кунян, сокем кулэс йӧл.

Туэ ӟеч выжыысь пудо уськытон бордын вырисьёслы 249 ­ми­ллион манет субсидия висъяське. Ветыл басьтытозь, эмбрион басьтыны трослы дунтэмгес усёз. Али ӟеч скаллэн дуныз 300 сюрс манетлэсь ортче. Малпан быдэсмиз ке, 2024-тӥ арозь вань хозяйствоосын ӟеч выжыысь пудо гинэ на вордозы, шуэ Наталья Шавшукова. Но сюроз-а со эмбрионъёсты выжыятӥсь? Эмбрионъёсын ужан станциысь, «Можгаплем» огазеяськонысь специалистъёс гуртъёсы вуылозы, асьсэос ик эмбрионъёсты выжыятозы, отӥяз осеменаторъёсты но дышетозы, шуо.

Елена Сараматова