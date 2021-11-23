Ӟеч малпан — пыд улын

Кызьы музъем вылын узыр улоно

14-тӥ-18-тӥ ноябре Иж котырысь огаз лагерьын ортчиз гуртысь егитъёслэн форумзы. Отчы пыриськиз пӧртэм ёросъёсысь 31 мурт.

Егитъёсын ужанъя элькун центр, Гуртлэн арезлы сӥзьыса, 14-16 аресъем нылпиосты форуме огазеяськоно кариськиз. Отчы сюрыны мылкыд карисьёс лачак вал, но котькуд ёросысь быдэн 2 пинал гинэ конкурс пыр потӥз.

— Берло дыре уноез егитъёс телефон дуннее выемын. Соосты отысь поттон, гуртъёсысьтызы ужпумъёс шоры синъёссэс усьтон понна форум малпамы, — валэктэ ужрадэз радъясьёс пӧлысь огез Дарья Пантюхина. — Соос киын ук гуртсылэн ӵуказе нуналэз. Котькудаз маке лэсьтыны, отысь улон-вылонэз эшшо умоятыны луоно. Соин ик, форумез усьтыса, пиналъёс пӧлын юалляськон ортчытӥмы: мае гуртады вош­тысалды? Нырысь шуизы: ваньмыз кельше кадь. Отӥяз малпаськизы-малпаськизы но шуг-секытъёссы сярысь тодазы вайизы: сюресъёсмы быремын, шутэтскон интыосмы ӧвӧл, инкуазьмы кырсёме, ужан интыос ӧжыт но уждун пичи. Эшшо: егит калык дорысьтыз уггес пота, ужрадъёсы уг пыриськылы, ми арлыдоос пӧлы потыны кепыраськомы.

Таӵе югдурен сэрен но, лэся, форуме лыктэмъёс пӧлысь уноез шуизы: школаез быдтӥ ке, городэ кошко но гуртэ уг берты ни, отын номыр ӟечез ӧвӧл. Но коркад пукид ке, городысь но номыр умойзэ уд адӟы. Соин ик форумез радъясьёс азьын бадӟым ужпум сылӥз: егитъёслэсь малпанзэс гурт пала берыктоно, угось отын но ужаны, аслэсьтыд бизнестэ усьтыны луэ. Озьы егитъёсын пумиськонэ ӧтизы ёросъёсысь фермеръёсты, хозяйствоослэсь кивалтӥсьёссэс.

Гуртысь нылпиос проектъёсынызы тодмато.

Туспуктӥз Елена Сараматова.

— Кутскон понна дӥсьтон но аслыд оскон кулэ, — шуэ Каракулино ёросысь Юньга гуртысь пасека возись Оксана Перова. — Чечы кыскыны, солэсь преник пыжыны ӧдъякумы, быдэс Россие вузмес вӧлмытыны пӧрмытомы шуыса ӧм малпаллялэ. Вузэд ӟеч ке, со сярысь ивор пельысь пеле ӝог вӧлме. Табере емышо садмес паськытатӥськомы. Улмолэсь, грушалэсь, сутэрлэсь, эмезьлэсь пастила лэсьтӥськомы. Калык али гуртын поттэм чылкыт сиён-юон шоры учкылэ.

Оксана Перова пусъемъя, кӧня ке уморто бордысен гинэ но кутскыны яра — умой чечыез но емышез басьтӥсь котьку сюроз. Шаерамы чечы уг тырмы.

— Европаын семьяен ужась фермеръёс узыр уло. Асьмелэн пашмись гуртъёсмес ӝутӥсь луысал ке, элькунмы пушйысал. Нырысетӥ 2 арзэ гинэ секыт — пуктӥськыны, тӥрлык октыны трос коньдон кошке, нош отӥяз ужед астэ ӟеч сюдэ ни, — йылтэ нылкышно.

Аналтэм бусыос сяна, аналтэм шуръёс, ӵыпетъёс но трос. Котькуд ӵыпетэ чорыг лэзёно ке, 1 сюрс пала ужан интыос кылдытыны луоно.

— Шаерамы арлы быдэ ог 6 сюрс тонна чорыг будэтыны луэ. Котькуд килограммзэ 150 манетэн вузаса, 670 миллион манетлэсь ятыр барыш люкаськоз, — вера Вотка ёросысь «Пихтовка» хозяйстволэн кивалтӥсез Георгий Крылов. — Али шаерамы араз 1 сюрс 500 тонна чорыг потто, уноез — «Пихтовкаын». Тужгес капчи будэтыны карпез, но тӧдьы амур, толстолобик, пелядь, чипей, язь вордыса но пайдаез луоз. 10 гектар быдӟа ӵыпетысь ог 3 миллион манет барыш поттыны луэ. Асьме шуръёсын но ӵыпетъёсын будэтэм чорыг, Китайысь но Вьетнамысь ваемез сярысь, трослы чылкытгес. Калык тае вала, соин ик сое юасьёс ялан йыло. Нош дунын чорыганы мылкыд карисьёс эшшо тросгес, озьыен, визнанлэсь но ӟеч бизнес лэсьтыны луэ. Ӵыпетъёс но возьмало кузёоссэс. Нош соосты чорыген тырмытон понна мылкыд гинэ кулэ. Чорыг будэтыны элькунысьтымы вань мылкыд карисьёсты дунтэк дышетӥськомы. Огвакытэ араз 10 миллион малёк но дунтэк люкылӥмы. Азьланяз но сыӵе акциос ортчытъяломы на, вылды.

Форуме лыктэм егитъёс ымъёссэс усьтыса ик куно­осты кылзӥзы. Соос нырысьсэ кылӥзы, кожалод, таӵе ужан амалъёсты. Доразы котькудзылэн сямен тылобурдооссы вань ке но, али ӟазег но ӵӧж сӥльлы вож­маськисьёс йыло шуыса, воксё абдразы. Варення лэсьтӥсьёс, емыш вузасьёс, губи дасясьёс шоры но мукет синмын учкыны ӧдъязы.

— Гуртын бизнес усьтонлы выль малпан пыд улын ик вылэм, — шуэ Дэри ёросысь егит пияш Никита Ильин. — Кутскон понна трос уксё но кулэ ӧвӧл — инкуазь ачиз сюдыны но юрттыны дась. Азьло мон та сярысь ноку ӧй малпалля. Весь шуисько вал: мар гуртын карод — кошко. Табере утчаськыны кутско, мар меда гуртамы лэсьтоно? Чорыг но будэтэм потэ, тылобурдоен но вырысал. Али олокыӵе но грантъёс люкыло, шуо. Малы эскеронтэм? Аслад семьяеныд аслад музъем вылад ужано. Городын асме утчаны вуо ай.

Нылпиос форумысен асьсэлэсь бизнес-проектъёссэс гожъязы. Соосты йылаз-пумаз вуттыны специалистъёс юрттӥськизы, дэмланъёс сётӥзы. Пӧртэм грантъёс басьтон сярысь кенешизы.

— Гурт сярысь вераськыкумы, егитъёслэн синъёссы ӝуазы, — шуэ Дарья Пантюхина. — Форумлэн берпуметӥ нуналъёсаз тросэз валазы: гуртын но ӟеч улыны луэ вылэм, мылыд гинэ мед потоз. Озьыен, пинал калыкен вераськыны, соослы мукетъёсызлэсь ужаны быгатэмзэс возьматыны, мылкыдзэс ӝутыны кулэ, соку соос гуртысь уз кошке.

Елена Сараматова