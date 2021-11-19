Юлляськон: мар малпало Удмуртиын улӥсьёс транспортэ, магазинъёсы но кафеосы QR-кодъёсын пырон сярысь?

11-тӥ ноябре Россиысь Правительство Кун Думалы кык законопроект ӵектӥз. Кыкез ик герӟаськемын QR-кодъёсты юнматонэн. Куд-ог улосвылъёсын вакцина пуктымтэос пумысен юн куронъёс быдэсъясько ини. Кылсярысь, Удмуртиын QR-кодъёстэк кинотеатръёсы, бадӟым вузкарон юртъёсы пырыны уг лэзё. Одно ик QR-код яке отрицательной ПЦР-тест куро. Кызьы учке та шоры калык?

Туспуктэм Ижысь администрациялэн «ВКонтакте» бамысьтыз.

ПЦР-тестъёсты санэ басьтозы 1-тӥ февралёзь гинэ. Нош коронавирусэн нюръяськонъя юн куронъёс кыстӥськозы 2022-тӥ арын июнь толэзёзь.

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» нырысетӥ законопроектъя сиськонниосы, бадӟым вузкарон юртъёсы, кинотеатръёсы ветлыны луоз, вакцина пуктэм сярысь QR-кодэз, отрицательной ПЦР-тестэз яке эмчиен гожтэм медотводэз возьматыса.

Удмуртиын улӥсьёс толэзьлэсь трос уло ини таӵе куронъёсъя, соин ик соослы та выль курон уз луы.

— Ми дышим ини кафеосы но вузкарон юртъёсы пырыкумы, QR-кодмес возьматыны, — шуэ Ижын улӥсь Надежда Имполитова.

— Малпасько, азьланяз QR-кодъёсты мукет документъёслэн радазы ик пуктозы. Кылсярысь, паспортэз выллем. Коронавирус нокытчы уз ышы, асьмелы дышетсконо соин улыны. Со понна коллективной иммунитет кулэ, — вера шаерысьтымы улӥсь Анастасия Волкова.

Кыкетӥ законопроект — мукет каръёсы но кунъёсы ветлон пумысен. QR-код курозы самолётэ но поездэ пуксьыку..

— Мар со QR-код? Документ, кудӥз возьматэ адямилэсь ас сярысьтыз сюлмаськемзэ. СМИ ивортэмъя, таӵе амал мукет кунъёсын но кутӥське, со шумпотымон. Угось та кодлы луыса мукет кунъёсы но ветлыны луонлык кыле. Вакцина пуктоно яке ӧвол — со котькуд адямилэн аслаз мылкыдыз. Мынам малпамея, QR-код — со клеймо ӧвӧл — документ, кудӥз луонлык сётэ эркын улыны, — шуэ Удмуртиысь Общественной палаталэн ёзчиез Сергей Пермяков.