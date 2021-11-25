Эмъясьёсын артэ — волонтёръёс

Кыӵе уж оско юрттыны мылкыд карисьёслы?

Россия пандемиен 2 ар пала нюръяське ни. Тужгес но секыт вакытъёсы эмъясьёслы мыло-кыдо юртто волонтёръёс. Тани али но «Огъя Россия» партилэн Удмуртиысь ёзэз улӟытӥз кылем арын мытэм «МедПоддЕРжка» акцизэ.

190 — тырмыт ӧвӧл

Удмуртиын висисьёслэн лыдзы будыны, больницаосын черодъёс кылдыны кутскем бере валамон луиз: волонтёръёстэк югдурез вормыны секыт луоз.

Толэзь ӵоже ини «МедПоддЕРжка» акцилэн штабаз улон огыр-бугыр пӧзе. Волонтёръёслы ваньзэ йыразы возёно: кыӵе больницаослы юрттоно? Ваньме-а ӵуказе таиз яке соиз волонтёр сменае потыны? Нош эмъясь­ёсты вызовъёсы нуллыны? Штабын ӝожтӥсько: али бордамы 190-лэсь трос волонтёръёс, но со тырмыт ӧвӧл…

— Кылем арен ӵошатыса, туэ мылкыд карисьёслэн лыдзы ичигес, — вераз акцилэн координаторез Ольга Ямаева. — Ар куспын тросэз коронавирусэн синмысь синме пумиськыны вуизы, соин ик выльысь черланы кышкало. Тросэз уг дӥсьто, угось больницаысь вирусэз семьяосазы ваемзы уг поты.

Ольга Арасланова Якшур-Бӧдьяысь больницаын

документъёсын выре.

Туспуктэм Ольга Араслановалэн архивысьтыз.

Ваньме — больницае ширтэ

Волонтёрлэсь ужзэ ӵемгес ас вылазы студентъёс мертало, угось, ужась муртъёсын ӵошатыса, соослэн ваньмон дырзы тросгес.

Ижкарысь Данил Шляпников автотранспортной техникумын 3-тӥ курсын дышетске. Пандемия кутскем бере ик волонтёр кариськиз. «МедПоддЕРжка» проект нош ик ужзэ мытӥз шуыса тодӥз но ӵош дышетскись эшъёссэ индылыны ӧдъяз: ойдолэ эмъясьёслы юрттом! Озьы соин ӵош эшшо 7 мурт акция борды итӥськиз.

— Эмъясьёслэн ужзы сотэк но капчи ӧвӧл, — вераз Данил, — соос асьсэдыз жалятэк ужало, нош тыршемзэс ӵемысь уг дунъяло. Врачъёслы юрттыны луонлык вань бере, малы тэк пукод?

Ижысь 8-тӥ больницае пырисьёсты Данил градусникен пумита, температуразэс мерта.­

— Али кызӥсь-кизь­ны­лӥсь­­ёс­ поликлиникае мукет ӧстӥ пыро, мон соосын кусып уг возиськы, — вераз Данил. — Озьы ке но куддыр калык ӧс вылысь ялонэз уг лыдӟы но мон доры пыре. Температуразы вань ке, берен потыны, мукет азьтӥ пырыны косӥсько. Кескичъёсыз но сюрыло, мукет ӧсэз утчаны мылзы уг поты но, лэзёзы ай кожало.

Ужаны потэмзылэсь азьвыл волонтёръёс штабе вазисько, графике гожтӥсько.

Ачиз Данил коронавирусэн висемын ӧвӧл, но соин пумиськыны уг кышка. Шаерамы вакцина вуэм бере ик прививка пуктӥз, тазалыксэ юнматон понна витаминъёс юэ. Висён паласькиз ке, сое вормыны быгатоз шуыса оске.

Арняяз Данил 12 час пала ужаны тырше. Тросгес уг пӧрмыты, угось дышетскыны вуттоно на. Со сяна, Данил «Мы вместе» акцие но пыриське. Со улсын волонтёръёс арлыдоослы сиён-юон, эмъюм нулло.

— Мон штабын пукисько, вазиськонъёсты кутӥсько, — вераз Данил. — Арлыдоос ӵем гинэ жингыръяло, созэ яке тазэ вайыны курыса. Мон вань документъёсты дасясько но доразы волонтёръёсты келясько. Нош куддыр пересьёс куалекто, доразы мошенникъёс вуозы шуыса. Соин ик жингыртыкузы куро: одно ик тӥ лыктэ! Уг пумитъяськиськы, куро бере, доразы ачим мынӥсько.

Кӧняез висиз? Кӧняез бурмиз?

Якшур-Бӧдьяын Ольга Араслановаез ӟеч тодо. Нылкышно пӧртэм ужрадъёсы мыло-кыдо пыриськылэ, волонтёр сямен гуртоослы юрттӥськылэ. Ачиз «Огъя Россия» партилэн Якшур-Бӧдья ёзаз ужа, соин ик «МедПоддЕРжка» акцие но пыриськемез потӥз.

Ольгалы бадӟым уж оскизы: со коронавирусэн черлам муртъёсты «Госуслуги» портал пыр огъя реестре пыртэ, пусъе, кызьы адями йӧнатӥське. Бордаз эшшо одӥг волонтёр ужа на, таиз реестре пыртэ бурмемъёслэсь нимъёссэс.

— Толэзь талэсь азьло сомында уж вал! — тодаз вае Ольга. — Нуналаз 30-40 черламъёс кылдылӥзы. Эмъясьёс йырзэс но ӝутыны уг ваньмо, ярам, 2-3 минут ке но мыным висъязы, кызьы порталэн ужано, возьматӥзы. Ваньзэ пыр-поч валаны турттыса, нырысь кема вырисько вал. Али дышем вылысь ӝоггес пӧрмытӥсько ни, висисьёс но сокем трос ӧвӧл.

20 адямиез реестре пыртон понна час пала кошке, пе. Ӝыны толэзьзэ Ольга Якшур-Бӧдья больницае ветлыса ик ужаз, нош али — дораз пукыса.

— Зэмзэ вераса, больницаын туж ляб Интернет, соин ик портал но дыго-мого ужа, — вераз Ольга. — Валтӥсь врачен кенешим, огкыл гожтӥ, висисьёслэсь даннойёссэс уг шарая, нокытчы уг вӧлмыты шуыса. Табере аслам компьютере пыр ужасько.

Туж сак луоно, вань документъёсты умой-умой эскероно. Кылсярысь, адями висьыны кутске ке, солэсь анализъёссэ басьто, лабораторие келяло. Со вискын адямилы уродгес луэ но, сое эмъяськыны элькунысь ковид-центре келяло. Собере гинэ анализлэн йылпумъянъёсыз вуо. Соку ми фамилизэ реестре ум пыртӥське ни. Со понна табере ковид-центр кыл кутэ.

Шаерамы улӥсьёс нуналлы быдэ статистикаез эскеро: кӧня адями висьыны кутскиз? Кӧняез бурмиз? Тросэз ӝожтӥсько, лыдпусъёс кӧня ке нуналлы беромыса пото шуыса.

— Татын больницаослэн янгышсы ӧвӧл, — вераз Ольга, — вань эскеронъёсты нуо Ижкарысь лабораториос. Валаны кулэ: соослэн али туж трос ужзы, соин нуналаз ик ваньзэ быдэстыса уг вутто. Нош анализъёслэн йылпумъянъёссы ёросэ вуо ке, мон соку ик соосты реестре пыртӥсько.

Али котькуд ёрос больницаын быдэн 2-3 волонтёръёс ужало, городъёсын мылкыд карисьёс тросгес. Акция борды итӥськыны луэ, 8 (3412) 72-53-85 номеръя жингырты­са.

Мария Емельянова