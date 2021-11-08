Эктыны — черод

Малы Шарканысь культура юртэ кыстӥське егитэз но, мӧйыез но?

Шаркан черкогуртысь культура юртын юр-яр вазе. Бадӟым ужрадъёс али отын уг ортчыло. Озьы ке но артистъёс уг шутэтско — репетициосы ветло, кружокъёс нуо.

Людмила Широбоковалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Туннэ вӧл-вӧл юртын ог 30 адями ужась. Клубын усьтӥськемын «Театринки» нылпи театр, пенсионеръёслэн «Ветеран» калык хорзы, эмъян удысын ужамъёслэн «Тазалык» хорзы, ӟуч калык кырӟанъя «Забава», арганчиослэн «Шуд», бадӟымъёслэн «Тулкым», пиналъёслэн «Пичи тулкым» ансамбльёссы.

— Выль юртэ потыса, валамы: сомында малпанъёсты улонэ пыӵатыны луэ вылэм! Малы ке шуоно, юртмы сяна, выльдӥськиз аппаратурамы но. Туала электрон заламы куара чылкак мукет сямен чузъяське. Сценаез тылъёсын пӧртэм пумо чеберъяны луэ. Туннэ ёрос культурая юртъёс пӧлын таӵе залэн ми гинэ ушъяськыны быгатӥськомы. Кузпалъяськисьёсмы но азьвыл аръёсы гожтӥськыны городэ ширто ке вал, али дорамы лыкто. Котькуд кӧснуналэ 2-3 сюан ортчытӥськом, — вера клубысь чеберлыкъя кивалтӥсь Людмила Широбокова.

Людмила Николаевна куль­тура удысын 25 ар пала ини. Мукет уж сярысь улоназ огпол но малпаськылэмез ӧвӧл — сцена борды пичиысеныз сюлмыныз бурмемын. Ижысь культурая училищеысь хореографияя ёзэз йылпумъяз ке но, тапыртыны уггес яраты. Со понна ужрадъёслы сценарийёс, постановкаос мыло-кыдо гожъя, «Забаваын» кырӟа.

— Культура юртмылэн та вакытэ 2 гинэ шуг-секытэз вань, — вера чеберлыкъя кивалтӥсь. — Нырысетӥез, оло, матысь дыре быдэсмоз — рос-прос режиссёрмы ӧвӧл. Кыкетӥеныз югдур валантэм — карантин кимес но, пыдмес но керттылӥз кадь. Ужаммы но, коньдон поттэммы но уг луы. Котьма ке но умоезлы оскиськомы, соин ик репетициосмы нуналлы быдэ ортчыло. Школаысь пиналъёсын но ужмес ум аналтӥське.

Л. Широбокова паймемын: культура удысын кӧня ужа ини, таӵеез, пе, ӧй вал на — эктыны мылкыд карись нылъёслэсь но пиослэсь черод кылдэмын. Оло выль культура юрт соосты гочатэ, оло чагыр экранысь «Танцы» выллем передачаос бурдъяло. Озьы ик пиналъёс яратӥзы барабанэн шудон кружоксэс.

— Та кружоке гожтон азямы нылпилэсь крезьгур шӧдонзэ ми ум учкиське, — вера крезьгурчи Сергей Солдатов. — Барабанэз яратон мылкыдыз вань ке, ритмез-тактэз вала ке, басьтӥськомы. Нырысь малпамы вал, барабан пиослы гинэ яралоз шуыса. Янгышаськеммы — нылъёс но шумпотыса ветло. Нырысь 1-2 нуналзэ соос клубетӥ музеетӥ кадь ветло — котькуд сэрегез учкыса пото. Собере ини барабан борды выжо.

Сергей Витальевич быгатэ егитъёсты паймытъяны. Киосыз барабанэз дымбыр йыгало ке, ымдуръёсыз… пакетэн шудо. Сое гумы кадь питыртыса, гур кылдытъя.

Та вакытэ клубысь усточиос гурт удысын ужасьёсты данъяны малпало. Зэм, со бадӟым ужрад уз луы. Культура юртэ люкаськозы соос гинэ, кинъёс шаерысьтымы Правительст­волэн, Кун Кенешлэн но Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн таукаронъёсыныз пусъемын.

— Гуртоосмы адӟем карымон тыршизы бере, соосты чебер клубамы кызьы сӥлы уд кары? — вера

Л. Широбокова. — Азьланяз но тазьы ик ӟеч ужаны мылкыдзы мед луоз. Дасяськиськомы толлы но. Угось туэ черкогуртамы Тол бабайлэн усадьбаез усьтӥськем дырысен 10 ар тырме. Котырес лыдпусэз яркыт пумитаммы потэ. Программамы но дась ини. Пӧртэм улосъёсысь куноосты витиськомы: Великий Устюгысь Тол бабаез, Костромаысь Лымы нылэз, Кыш бабаез, Девица-Метелицаез но мукет. Таяз радэ бадӟым саклык висъяломы социальной сетьёслы. Фестивалямы ӧтёмы шаерысьтымы тодмо блогеръёсты. Ужрадмы кыстӥськоз 2 нунал. Нырысетӥез шаркан музъем вылын ортчоз, кыкетӥез — Ижысь циркын.

Шарканъёслэн бадӟым ужрадъёсазы ӵем пыриськыло арлыдоос. Задор мылкыдзылы паймо клубын ужасьёс но: егит песянайёс гинэ шуо! Мӧйыос клубе вуо ке, котькуд сэрегысь, пе, кылӥське кит-кит серекъямзы.

— Жаляса верано, коронавирус соос вылын но зол шӧдӥське, — вера Людмила Николаевна. — Огласянь, пенсионеръёсмылэн доразы пукемзы уг поты, мукет ласянь, висьыны усемзылэсь кышкало. Зэм, соосын тросгес ужано луэ — кырӟанлэсь кылъёссэ, гурзэ кемагес дышетӥськомы. Но чилясь синъёссэс адӟиськомы но та сярысь ум малпаськиське ини.

Арлыдоосты та вакытэ котыраз биньыны выре Лариса Горбушина. Клубын со волонтёръёс понна кыл кутэ. Егитъёсын та уж ёросын вазенгес радъямын ини, нош мӧйыос борды алигес басьтӥськизы.

— Азвесь волонтёръёслэсь клубзэс усьтэммы потэ, — вера Лариса Николаевна. — Соос ужрадъёс дыръя юртто милемлы, кылсярысь, куноосты пумитаны, сюдыны, интыяны. Тани алигес пенсионеръёсмы Сосновкае вуылӥзы. Ижысь арлыдоосын ӵош Михаил Архангеллы сӥзем черк котырез утялтӥзы. Волонтёръёслы юромо чаклам сайт вань — «Добро». Отчы пусйиськыса, котькуд адями Россиын но Удмуртиын ортчылӥсь ужрадъёсы пыриськыны быгатэ. Макем ӵемгес пыриськылод, сокем тросгес баллъёсыд люкаськозы. Со баллъёсты воштыны луэ чебер футболкалы я кофталы, ручкалы я пауэрбанклы но мукет. Бадӟым саклык висъяськомы проектъёслы. Туннэ та ласянь вормонъёсмы трос ӧвӧл на. Соин ик тодон-валанъёсмес будэтӥськомы, пӧртэм курсъёсы, лекциосы пыриськылыса.

Ольга КОРЕПАНОВА