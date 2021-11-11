Шудон визьма

яке Кызьы 40 семьяез эшъяськытоно

Толэзь талэсь азьвыл «Мынам Удмуртие» телевидениын кылдӥз выль проект — «Семейный совет». Передачаез малпа но радъя журналист Елена Керн. Ар пумозь 40 семьяос визь сынан шудонын вож­вылъяськозы. Кызьы ортчо съёмкаос?

Ӝыны часкын — быдэс шудон

Передача арнялы быдэ потэ. Котькудаз гуртысь но городысь 2 семьяос куспазы шудон сямен вожвылъясько, кин юанъёслы тросгес валэктон шедьтоз. Шудонэз нуэ Елена Керн — котьку гань-гань, сак но лякыт. Со ачиз ик сценарий но малпа, семьяос­ты но утча, соосын кусып тупатэ, лӥятэ, мылкыдзэс ӝутэ. Соин но, лэся, съёмочной павильонэ лыктэм семьяос уг куалекъяло.

Таяз рад съёмкаосы Ижысь Кривенкоос но Як­шур-Бӧдья ёросысь Чекергуртысь Фофановъёс лыктэмын. Мыняло, куспазы маке серекъяло. Котыразы бергасьёс тросгес сюлмасько кадь. Нош соос трос кузя: куарая режиссёръёс, монтажёръёс, операторъёс, югдытӥсьёс, визажистъёс. Кин ке микрофонъёсты дэмӟытъя, кин ке тылэз пуктэ, кин ке, ымныр камера азьын медаз чиля шуыса, кымесъёсты но бамъёсты пудраен маялля. «Мынам Удмуртие» телерадиокомпанилэн директорез Марина Городилова но воштӥсез Влада Одинцова но татын: семьяослы визь-кенеш сёто, нылпиосын верасько. Передача ӟеч мед пӧрмоз, нокин медаз куалекты шуыса, быдэс командаен бызьыло. Меӵак эфире потон азьын кадь.

Якшур-Бӧдья ёросысь Чекергуртысь Фофановъёслэн семьязы.



— Асьмелы ӝыны час ӵоже шудонмес ортчытоно. Огкутскемен ваньзэ гожтоно. Шулдыр мылкыдо луоно,— семьяослы тодазы вайытэ Елена Керн.

Семьяосын быдэн 3 нылъёссы. Куалектӥзы ке?

— Камера, мотор, гож­тӥськом!

Кӧня ке секундлы чус луылӥз но, Елена Керн семьяосын тодматыны кутскиз. Котькудӥз ачиз сярысь видеовизитка лэсьтэм. Яна но Радослав Фофанов кузпалъёс 8 ар гуртын уло ни, асьсэлэсь хозяйствозэс возё, нянь пыжо, сыр пӧзьто, вурисько, сям-йылолъёссэс утё, быдэс семьяен кырӟало. Ижысь Людмила но Евгений Кривенкоос ярато футболэн шудыны, тодон-валанъёссэс муромытыны, пӧртэм каръёсы экскурсиосы вуылыны.

Ог-огенызы тодматскыса, семьяос выль сям-йылолъ­ёсты усьто, асьсэлы асэсто. Вожвылъяськон бордын ужпум ӧвӧл — ог-огдэ золгес дунъяны кутскон бордын, ӵапак та понна ик передача малпамын, шуэ Елена Керн.

Юанъёс секытэсь

Зэм, ӵошатскон люкетэз но вань. Сям-йылолъёсын, культураен, историен, шаертодонэн герӟаськем юанъёс трос гинэ дасямын. Кин ӝоггес тодоз, валэктоз, со ик баллъёс люкалоз. Кылсярысь, огез юан тазьы

чузъяськиз: кӧня ар ӵош улэмзы бере кузпалъёс коронной сюанзэс пусъё? Кривенкоос но, Фофановъёс но куспазы кема кенешизы, 10 но, 15 ар шуизы — огзы но шонер ӧз тодэ.

— 75 ар! Ваньдылы тамында ар ӵоже шудо улоно мед луоз, — шуэ Елена Керн.

Мукетыз юан: Велико­британиын 50 ар ӵош улэмзэс пусйись кузпалъёс кы­ӵе кузьым басьто? Таяз рад Кривенкоос шонер ва­лэктӥзы:

— Великобританилэн королеваез кузпалъёсты ӟечкы­ла!

Итальян кылын та 2 кылъёс огвыллем чузъясько. Огез «штан» шуыса берыктӥське, мукетыз тодмо итальян сиён луэ. Кыӵе сиён со, юаз шудонэз нуись. Ӵошатскисьёс равиолиез но тодазы вайизы, мукет кылъёсты но утчазы, но огзы но ӧз тодэ, кальсон шуыса.

Эшшо одӥг юан: вашкала дыръя скоморохъёс ош пузлэсь шудон лэсьтылӥзы. Мед шальтыртоз шуыса, кыӵе будослэсь кидыссэ пушказ тырылӥзы? Семьяос мульы но, бобы но шуизы, бератаз ни Елена Керн валэктӥз: кӧжы. Ижысь К. Герд нимо музейын ужасьёс но асьсэлэсь юанзэс дасяллям. Пулэсь вӧлэм ас­пӧртэм вашкала арбериез видео пыр возьматӥзы. Ю тысь я кеньыр изонлы укша, шуизы семьяос. Нош со ӟенелик ворсан вылэм.

Юанъёслы валэктон куддыр ӧз шедьтылэ ке но, Фофановъёс но, Кривенкоос но ӧз ӝожоме. Нош макем зол ог-огзы понна висизы! Урокын но таӵе зол малпаськоно уг луы, шуизы Кривенкоослэн куиньмо дыдыоссы.

Вожвылъяськон возь­ма­тӥз, макем ӟеч кузпалъёс ог-огзэс шӧдо но валало. Кылсярысь, огаз конкурсын экранэ бӧрсьысь бӧрсе поход темалы сӥзем кылъёс потазы. Кышномурт мышкин сылэ. Картэз со кылъёсты мукет кылъёсын валэктыны кулэ, гажанэд мед валалоз, мар сярысь вераськон мынэ. Дасям кылъёс минут ӵоже быризы. Картъёссы сыӵе ӟеч валэктӥзы, нош кышноосы ӝог тодӥзы.

Журналист Елена Керн Ижысь Кривенкоослэн семьяенызы.

— Таӵеез ӧй вал на, — шуиз Елена Керн.

Шудонын, 1 баллы гинэ азьпалтыса, вормизы Фофановъёс. Но вормонлэсь дуногес вал мукетыз: семья та вожвылъяськонын эшшо юнгес луиз кадь.

— Шудыса кӧт ӧз тыры. Ӝыны часлэсь ортчемзэ ик ӧм валалэ, — шуиз Людмила Кривенко.

— Милемлы но туж кельшиз, — бордаз итӥськиз Яна Фофанова. — Юнме кышкаськем, нылъёсмы бӧрдо­зы, куалектозы шуыса. Кампет сиён, пиштӥсь тылъёс шоры учкон висказы съёмкалэсь мынэмзэ валатэк ик кылизы.

Кемалась адӟиськылымтэ ӵыжы-выжыос кадь, семьяос ог-огзылы улон-вылонзы сярысь верало. Шоразы

учкиськод но шумпотӥськод: таӵе юн семьяос вылын ик возиське та улон, соос вӧзын шуныт.

Кусыпъёс юнмало

— Нырысетӥ передачаосамы пыриськем семьяос ик куддыр тодмооссэс дэмлало. Ёросъёс но ӵектыло. Соку валаськод: калык­лы сыӵе передачаос кулэ. «Игра районов» проектмы огвакытэ мынӥз. Ёросъёсысь командаос асьсэ районзылэн улэм-вылэменыз тодматъязы, тунсыкоез сярысь мадизы, йылолъёссэс возьматъязы, историзэс ма­дьы­лӥзы. Проект йылпумъяськем бере жингыртӥсьёс вал: нош ик та выллем маке малпалэ. Соку юн но бадӟым семьяосты возьматоно кариськимы. Нош Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство дурбасьтӥз. Котькуд семьялы вань мае возьматыны. Шудонысь шудонэ яркытэсьгес семьяос вуо дорамы. Асьмелэн но опытмы йылэ, дунне шоры учконмы паськыта, — шуэ Елена Керн.

Котькуд усто семьялы передачае пыриськыны сюрес усьтэмын. Нош Фофановъёслэсь но Кривенкоослэсь шудэмзэс матысь дыре адӟыны луоз.

Елена Сараматова