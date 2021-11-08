Шаерысьтымы 1 миллион пала адями пыриськиз ни лыдъян-чотанэ

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 ноября, 2021 13:00

Related Articles

Туспуктӥз Максим Егоров

Удмуртстатлэн кивалтӥсез Евгений Данилов верамъя Приволжск федерал округе пырись 14 улосъёс пӧлын республикамы перепись ортчемъя 10-тӥ интые кылемын.

Чакламын вал, элькунысьтымы ог 16 процентэз адямиос лыдъян-чотанэ онлайн амалэн пыриськозы шуыса. Но туннэ нуналлы та лыдпус 13,5 процент гинэ луэмын. «Госуслуги» портал пыр лыдъян-чотан уката мыло-кыдо ортче Мордовиын — отын асьсэ сярысь ивортӥзы ни 22,8 процентэз адямиос.

Оглом 8-тӥ ноябрьлы республикаысьтымы 1 миллион 81 сюрс 100 адями переписе пыриськиз. Лыдъямын: августэ шаерамы 1 миллион 489 сюрс 604 сюрс улӥсь вал.

— Калык мед валалоз вылэм, лыдъян-чотан улосъёсысь огъя югдурез возьматэ: кин, кытын, кыӵе условиосын улэ, малы кулэяське,— шуиз Удмуртстатлэн кивалтӥсез. — Республикамылэн казнаез но потоз лыдъян-чотан бордысь.

Тодады вайытом: перепись ортче 15-тӥ октябрьысен 14-тӥ ноябрёзь.

Элина Кумачёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 ноября, 2021 13:00
TAGS: лыдъян-чотан