Шаермы вакцинацияя 13-тӥ интыын
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Александр Бречалов шаерамы коронавируслэн вӧлмеменыз герӟаськем югдур сярысь вераз Россиысь Правительстволэн Председателезлы Михаил Мишустинлы.
1-тӥ шуркынмонэ видеоконференция амалэн ортчиз Правительстволэн бурд улаз ужась Координационной кенешлэн Президиумезлэн пумиськонэз.
Аслаз ивортоназ Александр Бречалов пусйиз, шаерамы коронавирус гудырикошконэ уката зол вӧлмыны кутскиз шуыса. Нош коньывуонэ, куартолэзен ӵошатыса, висьыны кутскемъёслэн лыдзы 2 поллы будӥз. Соин ик черен нюръяськон понна выль амалъёс кутэмын вал. Кылсярысь, али уг ужало кафеос, ресторанъёс, магазинъёс (сиён-юон вузасьёсыз но аптекаос сяна), нылпиос понна шудон интыос. Уг ортчытъясько ужрадъёс, адӟытонъёс. МФЦ-осы лэзё QR-кодъёсъя но ПЦР-тестъёсъя гинэ. Куд-ог удысъёсын ужасьёс одно ик прививка пуктыны кулэ, нош 60 ареслэсь бадӟымъёсты доразы самоизоляциын пукыны куремын.
— Бадӟым саклык висъяськомы ПЦР-тестъёслы, — вераз Александр Бречалов, — али 13 лабораториос нуналаз 9 сюрс пала тестъёс лэсьто. Кылем арня ӵоже быдэн 100 сюрс муртлы 504 тест лэсьтэмын вал.
Сӥзьыл висисьёсты эмъяны больницаосын эшшо 1 сюрс 130 валес висъямын вал. Али 22 больницаос 3 сюрс 980 муртэз стационаръёсы выдтыны быгато. Удмуртилэн Тӧроез пусйиз, шоканы юрттӥсь аппаратъёс уг тырмо шуыса. Соин ик али 1 сюрс 500 концентраторъёс басьтэмын вал на, соос омырысь тросгес кислород сӥсъяны юртто.
Коньывуонэ прививка пуктэмъёслэн лыдӟы шӧдскымон будӥз. Куарусёнлэн кутсконаз нуналаз 1 сюрс 800 прививка пуктӥське ке вал, али — 10-12 сюрс. Россиысь мукет улосъёсын ӵошатоно ке, вакцинацияя Удмуртия 13-тӥ интыын луэ. Элькунамы 128 интыын прививка пуктыны яра, Калыклэн тазалыкезъя центрын, «Сбербанклэн» ёзаз но П. Чайковский нимо Операя но балетъя театрын прививка пуктонъя нимысьтыз пунктъёс ужало.
— 30-тӥ коньывуонэ Элькунамы ужаз Россиысь тазалыкез утёнэз эскеронъя служба, соос милемлы трос дэмланъёс сётӥзы, — вераз Александр Бречалов, — матысь дыре соосъя радъяломы стационаръёслэсь ужзэс. Озьы ик служба пусйиз, прививка пуктонэз азьланьтоно но дырыз дыръя коронавирулэн вӧлмеменыз нюръяськон понна амалъёс кутоно шуыса.
Сергей Захаров