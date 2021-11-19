Чечы пӧлы — тэкит?

Малы бадӟым тымет интые кылдӥз пичи ву пукон?

Пурга ёросысь Бӧдья-Пуро (Сундуково) гуртэ пырон дорын пичи гинэ тымет адӟиське. Сое туж кельшытӥзы лудӵӧжъёс но вучайыос. Нош малы гуртоослэн кӧтсы уг веська?

Туннэ нунал

Бӧдья-Пуро пичи ик ӧвӧл — ог 100 коркан 350 пала улӥсез. Гуртоос котьку огмылкыдын, дэмен ужаллязы но, шутэтскылӥзы но. Вазен туж трос нылпи куараос чузъясько вал. Берло дыре ульчаосын чалмытгес луиз. Угось гурт хозяйство куашказ — азьло татын интыяськемын вал «Мир» колхозлэн одӥгез бригадаез.

Но ужаса улыны дышем калык ӧз юскиськы! Али кин Иже, кин ёрос центре ужаны ветлэ, вань чугун сюрес вылэ потасьёс, фермерлы юрттӥськисьёс. Ваньзыгес ик пудо вордо, бакча возё, юртъер котыръёссэс ӝик-ӝик утялто.

— Тросэз егитъёсмы Иже ужаны ветло ке но, котькуд суббота-арнялы бертыло, — шуэ гуртысь мыло-кыдо нылкышно Елена Никулина. — Городозь ведь татысен воксё кыдёкын ӧвӧл. Нош гужемзэ гуртын азьло вакытъёсы кадь куаш! вазе. Ваньмылэн нылпиосмы, нунокъёсмы каникулэ берто.

Адямиослэн гуртсэс улыны ярамонгес каремзы потэ. Тазьы малпаса ик, егит староста но бырйизы — Александр Усаевез.

— Егитъёслы сюрес сётоно ни, — веранзэ азинтэ Елена Николаевна. — Ми, арлыдоос, гурт­мылэсь палэнын калык мар каре — валаса ум вуттӥське ни. Нош егитъёс туннэ нуналэн вамышъяло, пуко социальной сетьёсын — валало, мар районын, республикаын луэ, отысь ик пӧртэм ужрадъёс, проектъёс сярысь тодыны луэ. Старостамы туж мыло-кыдо. Котьмаин тунсыкъяське. Нош ми солы котьку юрттыны дасесь.

Александр Усаев — та гуртын ик вордскем, быдэ вуэм егит воргорон. Табере татын ик корка пуктӥз, семья кылдытӥз. Ужаны ветлэ артысь Брангурт культурая юртэ — отын чеберлыкъя кивалтӥсь луэ. Нырысь Воткаысь крезьгуръя но педагогикая колледжез йылпумъяз, собере юристлы дышетскиз на. Шуэ:

— Городын кӧня ке улӥ, адӟи, мар со сыӵе: ӝытъёсы тон 4 борддоръёс вискын, мар карыны уд валаськы — тэк пукыны туж секыт. Нош гуртын азбаре, бакчае потӥськод, маке-маке созэ-тазэ лэсьтӥськод, ужаса ик шутэтскиськод но.

Пичи Пурга ёросысь Бӧдья-Пуроысь Елена Никулина но

Александр Усаев тымет дурын.

Туспуктӥз Валентина Емельянова.

Дасьсэ возьматэк

Бӧдья-пуроослэн одӥгез бадӟым шумпотонзы — туэ гуртын усьтӥськиз выль ФАП. Азьвылэз куашкан калэ вуэм вуж юртын интыяськемын вал. Табере со туала куронъёслы тупа!

Асьсэос гуртоос но дасьсэ возьмаса уг уло. Туэ кыкетӥ арзэ ни пыриськизы инты­осысь кичӧлтонъёсъя программае.

— Кылем арын, дэмен кариськыса, куд-ог сюресъёсмы вылэ векчи из кисьтӥм, — вера гуртлэн старостаез Александр Усаев. — Одӥгаз ульчаын сюрес ноку лэсьтылэмын ӧй вал. Гурт пумын выль коркаос пуксизы, отчы но сюрес лэсьтыны быгатӥм. Шумпотӥськом, гуртэ пырон дорысь транспорт дугдылон интыез котыртыны быгатӥм шуыса. Азьло калык, машина возьмаса, тӧл шорын сылоно луэ вал.

Нош кылем арын бӧдья-пуроос огкылэ вуизы: тымет но лэсьтоно, интыосысь кичӧлтонъёсъя программае пыриськыса. Гуртын угось 20-30 ар пала пыласькон интызы ӧвӧл ни.

Малпамын — уж мытэмын. Но мар пӧрмиз — куд-огезлы уг кельшы.

— Ми малпам вал, прудмы бадӟым луоз шуыса, — верало тросэз гуртоос. — Нош мар лэсьтӥзы? Ӵыпет, пе,

чакламын тылпу потыку ву басьтыны гинэ. Туж пичи со, пыдэсыз сузямын ӧвӧл — шашы но мукет будосъёс басьтэмын, дырдыез умой-умой понымтэ, вуэз вӧзтӥз кошке…

Зэмен но, ма верало гуртоос — озьы ик вань. Соин ик уката шугектэмын Елена Никулина но Алевтина Бегитова. Соос тулыс котькуд хозяйствоысь 1 сюрс манетэн уксё люказы — гужем тыметсы мед луоз ни шуыса.

— Тымет лэсьтӥськиз сентябрь пумын гинэ, но со табере калыклы уг яра, вожпотонзэс ми вылэ кисьтӥсьёс но вань, — шуо нылкышноос.

Кызьы ужазы тымет ӵыписьёс, кӧня сюй вайизы отчы — нылкышноос асьсэос лыдъяса сылӥзы. Лэсьтӥсьёс ӧз эрекчалэ кадь. Но малы тыметсы кызьы малпазы вал, озьы ӧз пӧрмы? Чечыен выш­кые пуньыен тэкит понэм кадь луиз.

500 сюрс манет — уксё ӧвӧл

Мукет мылкыдыз Кечол муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсезлэн Сергей Золотарёвлэн. Со малпа: Бӧдья-Пуроын туж бадӟым уж лэсьтэмын!

— Тыметлэн огъя дуныз 476 сюрс манет луиз, — шуэ Сергей Александрович. — Со пӧлысь 90 сюрссэ гурт калык бичаз, 30 сюрссэ муниципалитет но 30 сюрссэ ужбергатӥсьёс сётӥзы. Кылемез — субсидия. Документъёсын озьы ик пусъемын: ӵыпет тылпу потыку ву басьтыны ярамон луыны кулэ.

Гурт администрацилэн ки­валтӥсез верамъя, сыӵе тыметэз лэсьтон но, пе, туж секытэн сётӥськиз. Бадӟым тымет ӵыпон понна миллионъёс кулэ: разрешение басьтоно, проект гожтоно, пӧртэм согласованиос пыр потоно… Ог 500 сюрс манет номырлы уз тырмы.

— Пичи уж борды подрядчикъёслэн но басьтӥськемзы уг поты, — веранзэ азинтэ Сергей Александрович. — Мырдэм-мырдэм соглаш луиз Ижысь «Урбан» огазеяськон. Солы шуим: тӥледлы 2 тыметэз лэсьтыны сётом — Бӧдья-Пуроысь сяна, Кечолысьсэ но. Но Кечол черкогуртын тымет уката пичи, отын 1 экскаватор гинэ ужаз, ӵыпет ог 150 сюрс манет тыр усиз. Малы гужемлы тымет лэсьтыса ӧм вуттэ? Малы ке шуоно субсидия июль толэзе гинэ вуиз ай — ми бордысь со ӧз поты.

Гурт администрациын соглаш карисько: Бӧдья-Пуроысь тыметэз йылаз-пумаз вуттоно луоз на. Дырдызэ выльысь ӝутыса, улаз мешокен луо тырыны кулэ. Озьы гинэ ӵыпет (плотина) зол возиськоз. Но

али дырды вӧзтӥ ву кошкемлэсь куалектоно ӧвӧл — тыметлы 3 ар гарантия сётэмын.

Али-а тупатозы тыметысь дырдыез, тулыс-а — вераны шуг, пе. Но вуоно гужемлы тымет одно луоз!

Сергей Золотарёв верамъя ик, отын пыласькыны но луоз. Угось тулыс тудву кошкем бере сое мургес карыны луоз, нош пыдсыз ог 800 квадрат метр быдӟа сузямын. Сузямтэ интыез но ву улэ кылиз ке, пумен ӵошкалоз, шашыез быроз. Эшшо чорыг лэзимы на ке, пыласькем сяна, чорыганы но луоз, оске кивалтӥсь.

Адӟем карыса

Вазен гуртъёсысь тыметъёсты возизы хозяйствоос. Кытын но отын колхозъёс куашказы но, тыметъёсты учкись ӧз луы ни. Озьы луиз Кечол муниципал кылдытэтэ пырись гуртъёсын но.

Но юнме верамын ӧвӧл, вылды: кызьы адями вутэк уг быгаты, озьы ик гурт — тыметтэк. Соин ик гуртоос али пӧртэм амал утчало, гуртазы ву басьтон, пыласькон инты одно ик мед луоз шуыса. Зэмен но, та уж туж дуно усе. Калык но, гурт администрация но сое ас кужыменызы гинэ уг вормо. Ярамон, али пӧртэм проектъёсы пыриськыны луоно. Бӧдья-пуроос интыосысь кичӧлтонъёс проектэ пыриськизы ни. Бадӟым малпанзылы кутскон сётэмын. Сое азинтон понна кылиз на одӥгез — дэмен кариськыса, ужзэс азинтыны. Нош кинлэсь адӟем карыны вань. Кылсярысь, Якшур-Бӧдья ёросысь мукшиослэсь. Соос тыметсэс озьы ик пичиен-пичиен лэсьтӥзы — нырысь асьсэос коньдон бичазы, собере пӧртэм проектъёсы пыриськизы: тыметсэс мургес но чылкытгес каризы, волейболэн шудон площадка лэсьтӥзы. Туж оскем потэ: бӧдья-пуроослэн но ужез быдэстыны мылкыдзы тырмоз!

Элина Кумачёва